Samsung’un One UI arayüzü birçok kullanıcı tarafından çokça seviliyor. Firma, yeni One UI sürümünün beta testlerini nihayet bitirmiş ve S22, S21 serisi gibi amiral gemisi bazı cihazları için Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 güncellemesini başlatmıştı.

Bu sayede Android 13’ü kullanıcılarıyla en erken buluşturan firmalardan biri olan Samsung, şimdi de çok tutulan Galaxy S21 serisinin Fan Edition modeli olan Galaxy S21 FE için güncellemeyi başlatmaya hazırlanıyor!

Yeni Güncelleme Samsung’un Sunucularında Ortaya Çıktı!

Samsung’un özellikle ülkemiz gibi pazarlarda oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Galaxy S21 FE modeli için Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 güncellemesi firmanın sunucularında ortaya çıktı. Bu gelişme ile beraber Galaxy S21 FE’nin güncellemesinin oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün.

Öyle ki, iddialar güncellemenin Kasım ayının başında seçili bölgeler için başlayacağını ve Kasım ayının sonuna kadar dünya genelindeki bütün Galaxy S21 FE kullanıcılarının güncellemeye kavuşacağını gösteriyor.

Samsung’un 4 yıl güncelleme sözü verdiği Galaxy S21 FE, Android 12 üzerine kurulu One UI 4.0 ile satışa sunulmuştu. Yeni güncelleme, Galaxy S21 FE’nin ilk büyük güncellemesi olacak. Cihazın üç adet büyük güncelleme daha alması bekleniyor. Bundan sonra cihaz 1 yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 5.0’ı kullanmak istiyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

