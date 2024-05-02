Uygun fiyatlı telefonlar giderek daha iyi hale geliyor ve iyi akıllı telefonlar ise daha erişilebilir hale geliyor. Ancak, bu kadar çok seçenek arasında ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak zor olabilir. Tabii ki, tek bir markaya yönelmek işleri oldukça kolaylaştırabilir. Samsung’un her geçen gün artan sayıda telefon modeli bulunuyor. Neredeyse her bir veya iki ayda bir yeni bir sürümle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla, Samsung‘dan uygun fiyatlı bir Android telefon ararken hangi modellere odaklanmanız gerektiğini bilmek önemli. İşte bu noktada size yardımcı olacağız.

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Aşağıda, Güney Koreli şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından bazılarının seçilmiş bir listesini bulabilirsiniz. Bakalım uygun fiyatlı Samsung telefonlar ilginizi çekecek mi?

En iyi uygun fiyatlı Samsung telefonlar

Samsung Galaxy A54

Yaklaşık olarak 15.000 TL fiyatıyla Galaxy A54 5G oldukça iddialı. 120Hz yenileme hızına sahip etkileyici 6,4 inçlik Süper AMOLED ekranı, gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor.

Bu uygun fiyatlı Android telefonun altında Samsung’un güçlü Exynos 1380 işlemcisini bulabilirsiniz. Samsung, zahmetsiz çoklu görev ve hatta mobil oyunlar için 8 GB’a kadar RAM ile birleştirmiş. Ayrıca, 5G bağlantısı sayesinde ışık hızında indirme ve yükleme yapabilirsiniz.

Kamera sistemi de hayal kırıklığına uğratmıyor. A54 5G, 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro lens içeren çok yönlü, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Her ortamda şaşırtıcı fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz! Tüm selfie ihtiyaçlarınız için ise 32MP’lik bir ön kamera mevcut.

Paketi tamamlayan şey ise 25W hızlı şarj desteği ve uzun süre dayanan 5.000mAh bataryasıdır. Bu özellikler, sizi tüm gün boyunca güçlü tutacak. Dahası, Samsung, A54 5G için dört yıllık Android işletim sistemi güncellemelerini garanti ederek, en yeni özellikler ve güvenlik yamalarıyla telefonunuzu güncel tutmanızı sağlıyor.