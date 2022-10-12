Samsung başlayacak SDC 2022 etkinliğinde yeni mobil arayüzünü tanıtmaya hazırlanıyor. Güncelleme halihazırda şirketin bazı telefonlarında test ediliyordu ve şimdi uyumlu Galaxy telefon kullanıcılarına sunulmaya başlanacak.

Samsung’a göre One UI 5, Galaxy S22 serisindeki akıllı telefonlara bu ay içinde sunulmaya başlanacak.

One UI 5’in yeni özellikleri arasında daha akıcı animasyonlar, daha fazla özelleştirme işlevi ve geliştirilmiş widget’lar bulunuyor. Güncelleme ayrıca cihaz için yeni Rutin modları ve daha dinamik bir kilit ekranının yanı sıra sanal asistan Bixby ile daha fazla entegrasyon getiriyor.

Örneğin kilit ekranında fotoğrafları ve hatta videoları duvar kağıdı olarak kullanmak mümkün olacak. Samsung ayrıca daha fazla widget seçeneğinin yanı sıra ekranı periyodik olarak özelleştiren “Dinamik Kilit Ekranı” adlı bir seçenek de getiriyor.

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Samsung’a göre, güncelleme ile Bixby Voice’tan Bixby Text Call gibi araçları kullanmak mümkün olacak ve bu araçlar “sizin adınıza aramaları cevaplayacak ve sanki siz cevaplamışsınız gibi yüksek sesle konuşarak yazılan mesajları arayan kişiyle paylaşacak”.

One UI 5’te bulunan bir diğer yeni özellik ise Galaxy Watch serisindeki akıllı saatlerle entegrasyon. Samsung, geliştiricilerin Galaxy Watch 4 ve Watch 5 akıllı saatlerindeki BioActive sensörünü kullanmalarına olanak tanıyan Privileged Health SDK’yı güncellemede kullanıma sunuyor.

Hangi Samsung telefonlar One UI 5’i alacak?

One UI 5 ayrıca, cihazın durumu hakkında bir tanılama gösteren yeni bir gösterge tablosu gibi yeni güvenlik ve gizlilik araçları da getiriyor. Ayrıca, her uygulama için belirli izinleri paylaşmak ve nelere erişebilecekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak da mümkün olacak. Ek olarak kamera için daha duyarlı bir yakınlaştırma çubuğu ve yeni kullanım ipuçlarıyla birlikte fotoğraflar ve videolar için Pro modları içeriyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi, şirketin en yeni akıllı telefonları ilk olarak One UI 5 ile Android 13’ü alacak. Öte yandan, uyumlu cihazların resmi listesi henüz açıklanmadı.