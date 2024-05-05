Kaç Togg T10X satıldı sorusu, Togg meraklılarının gündeminde. Togg, elektrikli otomobil T10X’in Nisan 2024 dönemindeki teslimatlarını açıkladı ve bu, şirketin satışlarında belirgin bir artış olduğunu gösterdi. Togg satış rakamları ve Togg teslimat rakamları bu ay oldukça iyi. Böyle giderse Türkiye’nin en çok satan elektrikli otomobili Togg olacak. Kaç Togg T10X teslim edildi? İşte cevabı.

Kaç Togg T10X teslim edildi? İşte Togg satış rakamları (Nisan 2024)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından sağlanan verilere göre, Nisan ayında 3.003 adet Togg T10X teslimatı gerçekleştirildi ve bu rakam, önceki aya kıyasla ciddi bir artışı temsil ediyor.

ODMD’nin paylaştığı verilere göre, Nisan ayında yapılan T10X teslimatları, Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında Togg’un lider konumunu güçlendirdi. Togg, Nisan ayında Türkiye’deki en çok satan elektrikli otomobil markası oldu. 2024 yılında toplamda yapılan T10X teslimatı ise 7.148 adede ulaştı.

Bu rakamlar, Togg’un hızla büyüyen bir marka olduğunu gösteriyor. 2023 yılına kıyasla, 2024 yılında trafikteki Togg T10X sayısının 26 bin sınırının üzerine çıkması, markanın pazarda hızla yayıldığını gösteriyor.

Ayrıca, Mart-Nisan 2024 aralığında Togg T10X satışlarında belirgin bir artış yaşandığı da görülüyor. ODMD verilerine göre, geçtiğimiz ay 1.319 adet T10X satıldı. Bu ay ise iki katından yüksek bir teslimat sayısı var. Bu, Togg’un pazar payını artırdığı ve müşteriler arasında giderek daha popüler hale geldiği anlamına geliyor.

Togg satış başarısı, şirketin Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarındaki güçlü konumunu vurguluyor. Elektrikli araç talebinin arttığı bir dönemde, Togg’un uygun fiyatlı ve çevre dostu modelleri, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Togg T10X’in Nisan ayındaki başarılı teslimatları, şirketin Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Artan talep ve müşteri memnuniyetiyle birlikte, Togg’un gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça parlak görünüyor.

Togg T8X B-SUV modeli ve Togg Sedan ile şirketin araç portföyü daha da genişleyecek ve daha fazla müşteriye ulaşacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg satışları artacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!