Teknoloji dünyası her geçen gün daha da ilerliyor. Bu ilerleme ile birlikte fiyatlar da yükseliyor. Özellikle akıllı telefonlarda döviz ve vergilerin fazlasıyla etkisi görüldüğü için günümüzde akıllı telefon alması oldukça zor. Bu haberimizde sizler için “20.000 TL altı alınabilecek telefonlar” listesi yaptık. Detaylara bakalım.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 1: Poco X6 Pro

20.000 TL altı alınabilecek telefonlar listemizde bizleri ilk olarak Poco X6 Pro karşılıyor. Poco X6 Pro, 1220×2712 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor.

Poco X6 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 8300 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 8300 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco X6 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 2: Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G99 yonga seti gücünü 67W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Redmi Note 13 Pro kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 3: Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 4: Samsung Galaxy A35

Galaxy A35, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A35, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 5: Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M15 5G, Samsung’un Infinity-O Display ismini verdiği bir ekran tasarımı ile geliyor. Diğer markalarda da görmeye alıştığımız bu tasarımın diğer adı yuvarlak çentikli ekran. Bu ekran 1080×2400 piksel (Full HD+) çözünürlüğü destekliyor. Ekran 6.5 inç büyüklükte ve Super AMOLED bir panele sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Galaxy M15 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 6100+ yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Daha fazla depolama isteyenler için ise 1 TB’a kadar Micro SD kart desteği mevcut. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj desteğine sahip tam 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy M15 5G, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.