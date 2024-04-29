Extraction 3 filmi için harika haberler geldi. Joe Russo, MCU’dan ayrıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken başarılı filmleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Extraction serisi, Netflix platformunda büyük ilgi görmüş ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi ise Extraction hayranlarını sevindirecek bir haber var: Joe Russo, Extraction 3’ün geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

Extraction 3 Geliyor: Chris Hemsworth Rolünü Yeniden Canlandıracak

Extraction serisinin başrolünde yer alan Chris Hemsworth‘ün performansıyla dikkat çektiği biliniyor. Russo, Hemsworth’ün karakterini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu ve yönetmen koltuğuna Sam Hargrave’nin geri döneceğini belirtti. Hemsworth’ün karakteri olan Tyler Rake’in duygusal derinliği ve zorlu geçmişi, yeni filmde daha fazla hikaye anlatma fırsatı sunacak.

Extraction serisinin üçüncü filmi, önceki filmlerde olduğu gibi aksiyon dolu sahneler ve ilgi çekici senaryo ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Joe Russo, Extraction 3 için şu anda senaryo geliştirme aşamasında olduklarını ve Chris Hemsworth’ün programını belirlemeye çalıştıklarını ifade etti. Serinin hayranları için heyecan verici bir haber olan Extraction 3, izleyicilere hem aksiyon hem de duygusal yoğunluk açısından tatmin edici bir deneyim sunacak.

Joe Russo ve kardeşi Anthony, MCU’dan ayrıldıktan sonra kendi orijinal hikayelerine odaklanmaya karar verdiler. Russo, Extraction serisi gibi mevcut projelerin yanı sıra yeni fikirlere de kapılarını açtıklarını belirtti. Kardeşler, Marvel sonrası dönemde kendi orijinal hikaye anlatımlarını oluşturarak izleyicilere farklı ve yenilikçi içerikler sunmayı hedefliyor.

Extraction 3’ün fragmanı ve vizyon tarihi henüz açıklanmasa da, izleyicilerin merakla beklediği bir yapıt olacağı kesin. Serinin ilk iki filmi Netflix platformunda izlenebilir durumda, bu da Extraction hayranlarının yeni filmi heyecanla beklemesine neden oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce aksiyon filmi severler bu yeni filmi de beğenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!