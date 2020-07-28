Samsung Galaxy S21, BOE yapımı ekranlara sahip olmayacak!

Asus, ROG Phone 3‘ün en yüksek ekran tazeleme hızını 144 Hz olarak tanıtmıştı. Bugün ortaya çıkan gizli mod ile bunun artırılabildiği fark edildi. Bu gizli mod açıldığında 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz seçeneklerinin yanında 160 Hz seçeneği de aktif oluyor.

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Asus ROG Phone 3 ile ilgili bu gizli mod nasıl ortaya çıktı?

Asus ROG Phone 3, 6.59 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile piyasaya çıkmıştı. XDA-Developers‘daki çalışanlar, Asus ROG Phone 3‘ün panelinin test için deneysel 160 Hz çalışmasını sağlayan bir komut buldular. Bu komut, Android Debug Bridge‘de bulundu. Temel olarak Android Debug Bridge bilgisi olan herkes bu gizli modu aktif hale getirebilir. XDA, ekranın gerçekte 160 Hz ile çalışabildiğini ve teknik olarak 144 Hz’de çalışan oyunların 160 Hz’de de çalışabildiğini ortaya koydu.

İncelemelere göre 1945 Air Force, Mortal Kombat ve Death Trigger 2 gibi oyunların hepsi 144 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Bu sebeple ROG Phone 3, pek çok oyunu 160 Hz’de de çalıştırabilir. Ekran tazeleme hızı akıcılığı artırdığı için özellikle online oyunlarda oldukça önemli. Eğer online oyunlarda bu özellik destekleniyorsa oyuncular için sevindirici bir haber olabilir.

Asus, bu modu deneysel bir şekilde kullandı ve tam olarak cihaza optimize etmedi. Bu sebeple, bu mod etkinleştirildiğinde performans, pil tüketimi ve kalibrasyonda sorunlar yaşanabilir.