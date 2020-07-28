Akıllı Telefonlar
OnePlus One, aradan geçen 6 yıla rağmen Android 10 güncellemesi alacak
Günümüzde birçok markayı, 2 yıl önceki amiral gemisi modellerine bile güncelleme desteği vermediği için haklı olarak eleştiriyoruz. Durum böyle olunca da, birçok kullanıcı artık satın alacağı cihazları seçerken firmaların güncelleme desteğini de göz önüne alarak seçim yapıyor. OnePlus, bu noktada bizleri de şaşırtarak, One modeline Android 10 güncellemesi sağlayacak. Piyasaya çıkışının üstünden 6 yıl geçen One modelinin bölyesine uzun süre yazılım desteği alabilmesiyle OnePlus, bizlerin takdirini kazandı.
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OnePlus One için Android 10 güncellemesi!
Hatırlarsanız 2014 yılı, akıllı telefon sektöründe Çinli markaların ilk adımlarını atmaya başladıkları dönemlere tekabül ediyordu. Emekleme aşamasında olan bu Çinli firmalardan biri de OnePlus idi. Amiral gemisi kalitesine sahip fakat çok daha uygun fiyatlı cihazlar üretme ve bir amiral gemisi katili üreticisi olma parolasıyla yola çıkan OnePlus; o günden bugüne birçok şey değişmiş olsa da yazılım güncelleme desteğini istikrarlı olarak sürdürmeye devam etti. Bugün, 2014 yılında piyasaya sunduğu One modeline de Android 10 desteği sağlayacağını duyuran OnePlus, hem eski cihaz sahiplerinin hem de güncellemelere önem veren müşterilerin takdirini topladı. Ayrıca One modelinin, LineageOS 17.1. güncellemesi alacağını da belirtmeden geçmeyelim. Umarız diğer firmalar da sattıkları cihazlara bu denli istikrarlı bir yazılım desteği sağlamayı başarabilirler.
Peki ya siz OnePlus’ın bu hamlesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, AnTuTu’da görüntülenmiş olabilir!
Bugün, AnTuTu kıyaslamasında henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş Xiaomi M2007J1SC model numaralı yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülüyor.
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Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülen cihaz hangi teknik özelliklere sahip?
AnTuTu sonuçlarında kıyaslama tabanına kaydedilen cihaz, ilginç bir şekilde Snapdragon 865 kullanıyor. Bu kadar yüksek bir skor alan cihazın hız aşırtmalı Snapdragon 865+ kullanması beklenebilirdi. Dün, Xiaomi Başkanı Lei Jun‘un yaptığı açıklamaya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus yakında gelecek. Ayrıca Jun, cihazın bazı özellikleri hakkında da ipuçları verdi. Bu cihazın tanıtımının Ağustos ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi bu kadar yakınken AnTuTu’da görüntülenmesi oldukça önemli bir nokta.
Geçtiğimiz günlerde Mi 10 Pro Plus hakkında pek çok sızıntı gündeme gelmişti. Dün ise Lei Jun‘un yaptığı açıklamada cihazın teknik özelliklerinin ipuçları verildi. Mi 10 Pro Plus, çift stereo hoparlör, yüksek ekran tazeleme hızı, NFC ve ekran üstü parmak izi okuyucusu kullanacak. Cihazın kulaklıklar için 3.5 mm jak girişi, kızılötesi bağlantı sensörü, özel bir soğutma sistemi ve X eksenli birinci sınıf titreşim motoru bulunacak. Kamera tarafında 30X veya daha çok zoom yapabilen telefoto kamerasının bulunacağı söyleniyor. Bataryası ise 4.500 mAh değerinde günümüz standartlarında bir pil olacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2020, ilk görüntüleri ile ortaya çıktı!
Motorola firması yeni katlanabilir cihazı RAZR 2020‘den yeni görüntüler ortaya çıktı. Cihazın tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Motorola RAZR 2020 tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola katlanabilir telefon konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz sene çıkardığı RAZR cihazının bu yılki versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Daha gelişmiş bir performans vadeden firmanın yeni ürününün görüntüleri sızdırıldı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, RAZR 2020‘nin de görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte tasarım detaylarını da öğrenme fırsatını bulduğumuz cihaz, geçen seneki versiyona göre çok büyük farklar içermiyor.
5G özelliği ile dikkat çeken Motorola RAZR 2020, 6.2 inç katlanabilir P-OLED ekran paneline sahip olacak. Donanım özellikleri bakımından orta üst seviyede karşımıza çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden almakta. Bir önceki modele göre kamera konusunda daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen cihaz, 20 MP değerinde bir ön kameraya ve 48 MP değerinde de bir arka kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. 2845 mAh batarya değerine sahip olacağı öğrenilen cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile bizleri karşılayacak. Geçen sene çıkan modelin fiyatı özelliklerine kıyasla oldukça eleştirilen cihazın bu sene daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Keza Galaxy Z Flip 5G amiral gemisi özelliklere sahip olurken, Motorola‘nın cihazı benzer bir fiyat bandına çekmesi eleştirileri arttırabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilginç bir telefon tasarım patenti aldı!
Xiaomi, son dönemlerde ilginç yorumlara sebep olabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Firma, içerisinde gerçek kablosuz kulaklık konulabilecek bir tasarımın patentini aldı.
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Xiaomi, telefon içinde kulaklık tasarımı ile gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde aldığı yeni patent ile adından çokça söz ettirecek gibi gözüküyor. LetsGoDigital isimli internet sitesinde ortaya çıkan patente göre, firma gerçek kablosuz kulaklıkları akıllı telefonların içine yerleştirmeyi planlıyor. Tahmini resimler ile ortaya çıkan patent eğer gerçekleşirse, son dönemde kullanımı artan gerçek kablosuz kulaklıklar kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak. Zira kutuları ve boyutları nedeniyle kaybolmaya çok müsait olan bu cihazlar, Xiaomi sayesinde sonsuza dek güvende olabilir.
Xiaomi tarafından alınan patent genel yapı itibariyle Samsugn‘un Galaxy Note serilerinden görmeye alıştığımız S-Pen’in yerleştirilmesine benzemekte. Telefonun tepesine yerleştirilecek kulaklıklar sayesinde kullanıcıların ilaveten yük taşımaları engellenecek gibi gözüküyor. Ancak bu kadar güzel olayın içerisinde can sıkabilecek bir noktada yer almakta. Şöyle ki cihaz içerisinde sığabilecek bir kulaklığı ne kadar küçültsek de akıllı telefonların da bir nebze kalınlaşması göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi bu teknolojiyi bizlere daha kalın akıllı telefonlar ile sunmak zorunda. Öte yandan kulaklıkların, akıllı telefon içerisinde şarj olmaları nedeniyle, batarya performansının da çok önemli olduğunu unutmamak gerek.