OnePlus One, aradan geçen 6 yıla rağmen Android 10 güncellemesi alacak

Günümüzde birçok markayı, 2 yıl önceki amiral gemisi modellerine bile güncelleme desteği vermediği için haklı olarak eleştiriyoruz. Durum böyle olunca da, birçok kullanıcı artık satın alacağı cihazları seçerken firmaların güncelleme desteğini de göz önüne alarak seçim yapıyor. OnePlus, bu noktada bizleri de şaşırtarak, One modeline Android 10 güncellemesi sağlayacak. Piyasaya çıkışının üstünden 6 yıl geçen One modelinin bölyesine uzun süre yazılım desteği alabilmesiyle OnePlus, bizlerin takdirini kazandı.

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OnePlus One için Android 10 güncellemesi!

Hatırlarsanız 2014 yılı, akıllı telefon sektöründe Çinli markaların ilk adımlarını atmaya başladıkları dönemlere tekabül ediyordu. Emekleme aşamasında olan bu Çinli firmalardan biri de OnePlus idi. Amiral gemisi kalitesine sahip fakat çok daha uygun fiyatlı cihazlar üretme ve bir amiral gemisi katili üreticisi olma parolasıyla yola çıkan OnePlus; o günden bugüne birçok şey değişmiş olsa da yazılım güncelleme desteğini istikrarlı olarak sürdürmeye devam etti. Bugün, 2014 yılında piyasaya sunduğu One modeline de Android 10 desteği sağlayacağını duyuran OnePlus, hem eski cihaz sahiplerinin hem de güncellemelere önem veren müşterilerin takdirini topladı. Ayrıca One modelinin, LineageOS 17.1. güncellemesi alacağını da belirtmeden geçmeyelim. Umarız diğer firmalar da sattıkları cihazlara bu denli istikrarlı bir yazılım desteği sağlamayı başarabilirler.

Peki ya siz OnePlus’ın bu hamlesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!