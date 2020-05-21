Samsung Galaxy S20 Tactical Edition duyuruldu!

OnePlus Türkiye pazarındaki yerini sonunda aldı mı? Uzun bir süredir beklenen ve benzer şirketsel yapılar olarak bilinen Oppo ve realme’nin ülkemize girmesiyle birlikte OnePlus firmasından da bir atılım bekleniyordu. Beklenen nihayet gerçekleşti mi? Hepsiburada üzerinde OnePlus Türkiye Garantili imzasına sahip ilk ürünler ortaya çıktı.

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Bugün itibarıyla yayına giren ürünler Hepsiburada üzerinde ortaya çıktı. OnePlus’un uzun bir süredir Türkiye’ye girmek için uğraşılarda bulunduğu fakat bir türlü bu uğraşının sonuca ulaşamadığı biliniyordu. Nitekim bugün, birkaç saat önce öğrenilen gelişmeler ülkemize girişin sonunda tamamlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.

Hepsiburada üzerinde OnePlus 7T ve 7T Pro artık satışta! (Haber güncelleme aldı, haberin sonunda!)

Sessiz soluksuz şekilde ürünlerin satışına başlanması açıkçası oldukça şaşırttı. Ürünlerde herhangi bir stokta değil, ibaresi bulunmuyor. Ürünleri istediğiniz gibi sepete ekleyebilir, satın alma sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. OnePlus Türkiye Garantili olarak bulunan bu ürünler, firmanın resmi olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlar durumda mı?

Hepsiburada üzerinde satış fiyatlarına baktığımızda, 7T’nin 128 GB’lık versiyonunun 5.999 TL’lik satış etiketiyle görüntüleyebiliyorken 7T Pro’nun fiyatının 256 GB’lık versiyonunun 8.999 TL olduğunu görüyoruz.

Ürünlerin Hepsiburada linkleri ise şu şekilde;

OnePlus 7T 128 GB

OnePlus 7T Pro 256

OnePlus 7T özellikleri nelerdi?

Ekran: 6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran

6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran Ekran koruması: Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve

Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve İşlemci: Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Grafik Birimi : Adreno 640

: Adreno 640 RAM: 128 /256 GB, 8 GB RAM

128 /256 GB, 8 GB RAM Ana kamera: 48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS

48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS Geniş açılı kamera: 16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı

16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı Telefoto kamera : 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom

: 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom Arka kamera video : 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS

: 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video

16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video Batarya: 3.800 mAh

3.800 mAh Hızlı Şarj: Var, 30 Watt hızlı şarj

OPPO Türkiye’nin ülkemizde servis konusunda başarılı firmalardan biri olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlamanın sonucunda da akıllarda “gerçekten resmi garantili mi?” sorusu geliyor.

OnePlus 7T – 7T Pro Hepsiburada ve Gayrî resmi fiyat karşılaştırması (21 Mayıs, 02:23 – Güncellendi.)

Yukarıdaki haberde de belirttiğimiz gibi OnePlus 7T’nin 128 GB’lik versiyonu HB’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla şu an 5.999 TL fiyatla satılıyor. Sahibinden.com gibi yurt dışından kaçak yollarla ülkemize sokulan cihazların satıldığı platformlara karşılaştırdığımızda (tabii ki vergileri de hesaplayarak) 5.999 TL’nin çok da abartılı olmadığını söyleyebiliriz.

3.900 TL ile 4500 TL arasında ithalatçı garantili veya kaçak bir şekilde yurda sokulan geçtiğimiz senenin Snapdragon 855 Plus gibi üst düzey işlemci setine sahip bu cep telefonu, (eğer doğruysa) “Hepsiburada” üzerinden yetkili servis hizmetiyle birlikte meraklıları tarafından tercih edilebilir bir fiyatla Türkiye pazarında satışa başladı diyebiliriz.

7T Pro’da ise fiyat farkı konusunda büyük bir uçurum söz konusu. Çünkü resmi olmayan yöntemlerle satılan cihazların en az 4.500 TL seviyesine bulunabildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. En uç rakamlarda, tabii ki bahsettiğim 4.500 seviyesinden çok da yukarı da değil. Firmanın McLaren’la yaptığı ortaklığın meyvesi olan 7T Pro McLaren Edition bile şu an ülkemizde (resmi garantisi olmadan) 6.500 TL seviyesinde satılıyor.

“Kesinlikle resmi garanti değil!” (21 Mayıs, 03:07 – Güncellendi.)

Bildiğiniz gibi OnePlus markası da tıpkı realme markasında olduğu gibi OPPO çatısı altında.

Hatta bu iki marka da eskiden OPPO’ya ait birer seriyken OPPO ve Vivo markalarının resmi sahibi BBK Electronics tarafından yakın bir geçmişte OPPO şemsiyesi altından çıkarılarak ayrı birer marka olarak konumlandırılmıştı.

Bu nedenle de realme Türkiye’nin kuruluşu da ülkemizde OPPO çatısı altında gerçekleşmişti. Gelen haberler OnePlus markasının da aynen realme’de olduğu gibi OPPO Türkiye bünyesinde faaliyete geçeceğini gösteriyordu.

O nedenle HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu belirtilen cep telefonlarını görür görmez, OPPO Türkiye ekibinden olayın iç yüzünü öğrenmeye çalıştık. Ancak gece vakti çok kısıtlı sayıda kaynağa ulaşabildik.

Adını ve görevini söylemek istemeyen ama OPPO Türkiye ekosistemi içinde çalışan bir sektör profesyoneli bu ürünlerin kesinlikle OnePlus Türkiye garantili olamayacağını, çünkü ülkemizdeki OnePlus oluşumunun henüz tamamlanmadığını zaten pandemi nedeniyle şirketin yaklaşık bir aydır evden çalıştığını söyledi.

Görüşlerine başvurduğunuz bir başka kişi ise bu iki ürünün paralel ithalat olabileceğini, resmi garantili olsa OPPO Türkiye gibi kanala büyük önem veren bir şirketin sadece tek bir e-ticaret sitesiyle çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.

“OPPO Türkiye tarafından ithal edilmedi” (21 Mayıs, 11:06 – Güncellendi.)

Bu sabah görüştüğümüz OPPO Türkiye yöneticileri şu an HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla satılan iki cep telefonun kendileri tarafından ithal edilmediğini söylediler.

Ayrıca OnePlus markasının da henüz kurumsal olarka Türkiye’de bulunmadığını bu nedenle satılan ürünlerin OPPO Türkiye ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.