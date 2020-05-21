Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition duyuruldu!
Samsung bugün itibarıyla, Galaxy S20 Tactical Edition isimli modelini duyurdu. S20 serisi ile fiziksel ve yazılımsal yönden askeri güvenlik standartlarını birleştiren modelin detaylarına yakından bakalım.
Galaxy S20 Tactical Edition, DualDAR mimarisini temel alan çift katmanlı şifreleme yeteneklerine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 5G, Wi-Fi 6, özel SIM kart teknolojisi ve CRBS radyo dahil olmak üzere pek çok bağlantı teknolojisini destekliyor. Donanım destekli bir gece görüş modu da bulunan modelde, aynı zamanda “Gizli Mod” adı verilen geliştirilmiş bir “Uçak Modu” bulunuyor.
Performans tarafında standart sürümde olduğu gibi cihaz gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 12 GB RAM’e sahip. Aynı şekilde 120 Hz yenileme hızı bulunan ekran da cihazda yer alıyor.
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Galaxy S20 TE, donanım özelliklerinden çok güvenlik ve bağlantı seçenekleri ile öne çıkan bir model. Samsung, cihazın Amerikan Federal Hükümeti ve Savunma Bakanlığı çalışanlarının ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ve göreve hazır bir çözüm olduğunu bildiriyor.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, içinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren A.B.D’de operatör kanalı ile satışta olacak. Söz konusu modelin hedef aldığı kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde ülkemize gelmeyeceğini söylemek mümkün. Cihazın fiyatına ait bir bilgi de henüz paylaşılmış değil.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition özellikleri
- Ekran: 6.2 inç Dinamik AMOLED (3200 x 1440 piksel, 60Hz / 120Hz)
- Boyut: 68,6 x 152,4 x 7,6 mm
- Ağırlık: 162g
- Batarya: 4.000mAh
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Özel SIM, CRBS radyo, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 Pro, teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
Geçtiğimiz ay Honor Play 4T ve Honor Play 4T Pro resmi olarak duyurulmuştu. Bu telefonlar temel özelliklere ve düşük fiyatlara sahipti. Ancak şuan sadece Çin’de satılıyorlar. Bugün ise ailenin üçüncü cihazı olan Honor Play 4 Pro, Weibo ve JD.com‘da sızdırıldı.
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Honor Play 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Play 4 Pro, 5G bağlantı destekli Kirin yonga setine, 40W değerinde hızlı şarja ve LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın ana kamerası Sony IMX600y sensörü ile gelecek. Cihazın yonga seti muhtemelen Kirin 820 olacak. Bunun sebebi 40W hızlı şarj bulunması ve 5G bağlantı desteğinin olması. Telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra görselleri de ortaya çıktı. Honor Play 4 Pro, ilginç bir şekilde arka tarafta Kirin logosu bulunduruyor. Ayrıca mavinin farklı tonları ile birlikte tasarımda oyuncu telefonu havası seziyoruz. Tabii ki şu an bunun hakkında konuşmak için erken.
Honor Play 4 Pro‘da ikisi önde ikisi arkada olmak üzere dört kamera bulunacak. Ön taraftaki kameralar ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımında olacak. Cihazın ekranı LCD olacak fakat henüz çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran altında değil yan tarafta dokunmatik olarak geliyor ve oldukça geniş bir alana sahip.
Honor Play 4 Pro‘nun JD.com‘daki görüntülerinde alt tarafta USB-C bağlantı noktası bulunduğu görülüyor. Ayrıca cihazın 3.5 mm kulaklık girişi maalesef bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Türkiye’de faaliyetlerine başladı mı? (Haber güncellendi!)
OnePlus Türkiye pazarındaki yerini sonunda aldı mı? Uzun bir süredir beklenen ve benzer şirketsel yapılar olarak bilinen Oppo ve realme’nin ülkemize girmesiyle birlikte OnePlus firmasından da bir atılım bekleniyordu. Beklenen nihayet gerçekleşti mi? Hepsiburada üzerinde OnePlus Türkiye Garantili imzasına sahip ilk ürünler ortaya çıktı.
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Bugün itibarıyla yayına giren ürünler Hepsiburada üzerinde ortaya çıktı. OnePlus’un uzun bir süredir Türkiye’ye girmek için uğraşılarda bulunduğu fakat bir türlü bu uğraşının sonuca ulaşamadığı biliniyordu. Nitekim bugün, birkaç saat önce öğrenilen gelişmeler ülkemize girişin sonunda tamamlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.
Hepsiburada üzerinde OnePlus 7T ve 7T Pro artık satışta! (Haber güncelleme aldı, haberin sonunda!)
Sessiz soluksuz şekilde ürünlerin satışına başlanması açıkçası oldukça şaşırttı. Ürünlerde herhangi bir stokta değil, ibaresi bulunmuyor. Ürünleri istediğiniz gibi sepete ekleyebilir, satın alma sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. OnePlus Türkiye Garantili olarak bulunan bu ürünler, firmanın resmi olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlar durumda mı?
Hepsiburada üzerinde satış fiyatlarına baktığımızda, 7T’nin 128 GB’lık versiyonunun 5.999 TL’lik satış etiketiyle görüntüleyebiliyorken 7T Pro’nun fiyatının 256 GB’lık versiyonunun 8.999 TL olduğunu görüyoruz.
Ürünlerin Hepsiburada linkleri ise şu şekilde;
OnePlus 7T özellikleri nelerdi?
- Ekran: 6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran
- Ekran koruması: Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve
- İşlemci: Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)
- Grafik Birimi: Adreno 640
- RAM: 128 /256 GB, 8 GB RAM
- Ana kamera: 48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS
- Geniş açılı kamera: 16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı
- Telefoto kamera: 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom
- Arka kamera video: 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS
- Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video
- Batarya: 3.800 mAh
- Hızlı Şarj: Var, 30 Watt hızlı şarj
OPPO Türkiye’nin ülkemizde servis konusunda başarılı firmalardan biri olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlamanın sonucunda da akıllarda “gerçekten resmi garantili mi?” sorusu geliyor.
OnePlus 7T – 7T Pro Hepsiburada ve Gayrî resmi fiyat karşılaştırması (21 Mayıs, 02:23 – Güncellendi.)
Yukarıdaki haberde de belirttiğimiz gibi OnePlus 7T’nin 128 GB’lik versiyonu HB’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla şu an 5.999 TL fiyatla satılıyor. Sahibinden.com gibi yurt dışından kaçak yollarla ülkemize sokulan cihazların satıldığı platformlara karşılaştırdığımızda (tabii ki vergileri de hesaplayarak) 5.999 TL’nin çok da abartılı olmadığını söyleyebiliriz.
3.900 TL ile 4500 TL arasında ithalatçı garantili veya kaçak bir şekilde yurda sokulan geçtiğimiz senenin Snapdragon 855 Plus gibi üst düzey işlemci setine sahip bu cep telefonu, (eğer doğruysa) “Hepsiburada” üzerinden yetkili servis hizmetiyle birlikte meraklıları tarafından tercih edilebilir bir fiyatla Türkiye pazarında satışa başladı diyebiliriz.
7T Pro’da ise fiyat farkı konusunda büyük bir uçurum söz konusu. Çünkü resmi olmayan yöntemlerle satılan cihazların en az 4.500 TL seviyesine bulunabildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. En uç rakamlarda, tabii ki bahsettiğim 4.500 seviyesinden çok da yukarı da değil. Firmanın McLaren’la yaptığı ortaklığın meyvesi olan 7T Pro McLaren Edition bile şu an ülkemizde (resmi garantisi olmadan) 6.500 TL seviyesinde satılıyor.
“Kesinlikle resmi garanti değil!” (21 Mayıs, 03:07 – Güncellendi.)
Bildiğiniz gibi OnePlus markası da tıpkı realme markasında olduğu gibi OPPO çatısı altında.
Hatta bu iki marka da eskiden OPPO’ya ait birer seriyken OPPO ve Vivo markalarının resmi sahibi BBK Electronics tarafından yakın bir geçmişte OPPO şemsiyesi altından çıkarılarak ayrı birer marka olarak konumlandırılmıştı.
Bu nedenle de realme Türkiye’nin kuruluşu da ülkemizde OPPO çatısı altında gerçekleşmişti. Gelen haberler OnePlus markasının da aynen realme’de olduğu gibi OPPO Türkiye bünyesinde faaliyete geçeceğini gösteriyordu.
O nedenle HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu belirtilen cep telefonlarını görür görmez, OPPO Türkiye ekibinden olayın iç yüzünü öğrenmeye çalıştık. Ancak gece vakti çok kısıtlı sayıda kaynağa ulaşabildik.
Adını ve görevini söylemek istemeyen ama OPPO Türkiye ekosistemi içinde çalışan bir sektör profesyoneli bu ürünlerin kesinlikle OnePlus Türkiye garantili olamayacağını, çünkü ülkemizdeki OnePlus oluşumunun henüz tamamlanmadığını zaten pandemi nedeniyle şirketin yaklaşık bir aydır evden çalıştığını söyledi.
Görüşlerine başvurduğunuz bir başka kişi ise bu iki ürünün paralel ithalat olabileceğini, resmi garantili olsa OPPO Türkiye gibi kanala büyük önem veren bir şirketin sadece tek bir e-ticaret sitesiyle çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.
“OPPO Türkiye tarafından ithal edilmedi” (21 Mayıs, 11:06 – Güncellendi.)
Bu sabah görüştüğümüz OPPO Türkiye yöneticileri şu an HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla satılan iki cep telefonun kendileri tarafından ithal edilmediğini söylediler.
Ayrıca OnePlus markasının da henüz kurumsal olarka Türkiye’de bulunmadığını bu nedenle satılan ürünlerin OPPO Türkiye ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X lansman tarihi belli oldu!
Xiaomi, Redmi Note 9 serisini Çin hariç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Redmi Note 9‘u temel alan Redmi 10X lansman tarihi belli oldu. Şirketin marka yüzü paylaştığı posterler ile birlikte cihazın 26 Mayıs tarihinde lansman ile tanıtılacağını açıkladı.
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Redmi 10X tek bir telefon mu olacak yoksa seri halinde mi gelecek?
Rus web sitesi Xiaomishka‘nın kaynaklarına göre, 10X tek bir telefon olarak gelmeyecek. Cihazın 10X 5G ve 10X Pro 5G olmak üzere iki adet farklı sürümü daha piyasaya çıkacak. Şu an bu cihazlar ile ilgili teknik detaylara sahip değiliz. Fakat en kısa sürede bu detayların açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bazı kaynaklara göre LTE’li Redmi 10X, Çin‘de yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olacak. Redmi 10X 5G‘ye geldiğimizde ise cihazda paylaşılan görsellere göre üç kamera bulunacak ve parmak izi okuyucusu bulunmayacak. Bu yüzden belki de 5G versiyon LTE versiyondan daha ucuza satışa çıkabilir.
10X Pro 5G, dört kamera ve bir adet LED flaş ile gelecek. Kamera düzeni olarak ise üç telefonun da ortada dikdörtgen tasarımla geleceği biliniyor. Bunlar haricinde bilinen tek şey cihazların OLED ekran ile gelecek olması. Ortaya çıkan posterlerin ardından cihazlar hakkında en kısa sürede bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.