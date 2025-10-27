OnePlus, yeni nesil amiral gemisi OnePlus 15’i Çin’de resmen duyurdu. Marka, bu modelle birlikte satışlarda da ciddi bir ivme yakaladı; OnePlus akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla göre %36,7 oranında artış gösterdi. Yeni model, donanım tarafında güncel teknolojileri barındırırken tasarım, ekran, performans ve kamera alanlarında iddialı bir denge sunuyor.

Tasarım tarafında OnePlus 15, yalnızca 8.1 mm kalınlığında ve 211 gram ağırlığında bir gövdeyle geliyor. Cihaz, IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Ön yüzde Corning Gorilla Glass, arka tarafta ise Crystal Shield Glass kullanılmış. IR Blaster, Ultrasonic parmak izi sensörü ve USB 3.2 Gen1 desteği cihazın çok yönlülüğünü artırıyor. Renk seçenekleri arasında Altın, Siyah ve Mor bulunuyor.

Ekran tarafında 6.78 inç büyüklüğünde BOE X3 1.5K 165Hz 8T LTPO Flat OLED panel yer alıyor. Bu ekran, 120Hz panellere göre %27 daha hızlı görüntüleme sağlıyor ve saniyede 45 kare daha fazla üretim yapabiliyor. Maksimum 1800 nit parlaklık, 1nit düşük parlaklık modu, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve Lingxi dokunma çipi gibi detaylar ekran deneyimini üst seviyeye taşıyor. 1.15 mm’lik ultra ince çerçevelerle ekran-gövde oranı %95.5’e ulaşmış durumda.

Performans bölümünde cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemci yer alıyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileriyle desteklenen OnePlus 15, 12GB/16GB RAM ve 256GB’tan 1TB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor. 5778mm² VC soğutma sistemi, Bypass Charging ve özel Action Button ile birlikte cihaz, uzun süreli yüksek performansı koruyabiliyor.

Kamera sistemi üçlü 50MP sensörden oluşuyor: ana kamera Sony IMX906 (OIS), ultra geniş açı OV50D, periskop telefoto ise Samsung JN5 (3.5x, 85mm) sensörle geliyor. Ön tarafta ise 32MP IMX709 RGBW sensör bulunuyor. Video tarafında cihaz, 8K 30fps, 4K 120fps ve ön kamerada bile 4K 60fps çekim yeteneğine sahip.

Son olarak batarya tarafında OnePlus 15, 7300 mAh kapasite ve 120W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca 50W kablosuz şarj desteği ve 1800 şarj döngüsü boyunca %80 kapasite koruması dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve E-sports Network Chip G2 desteği mevcut.

Fiyatlar Çin pazarında 23.576 TL’den başlayan seviyede. En güçlü 16GB + 1TB versiyonun fiyatı ise yaklaşık 31.828 TL’ye denk geliyor. OnePlus 15, donanım gücünü rasyonel bir fiyat politikasıyla birleştirerek üst segmentteki rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

