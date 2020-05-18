Samsung Galaxy Note 20+, batarya ve kamera özellikleri sızdırıldı!

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4500 mAh batarya kapasitesi ve 108 MP ana kamera ile geleceği bilgisi sızdırıldı.

Note 10+ modelinde bulunan 4.300 mAh batarya kapasitesine göre bir gelişme sağlanmış olsa da, S20 Ultra modelinde bulunan 5.000 mAh bataryanın Note 20+ modeline gelmesi bekleniyordu. Fakat kesin olmayan sızıntılara göre Note 20+ modelinde kullanılacak olan batarya S20+ modelinde kullanılan batarya ile aynı olacak. Samsung yeni serilerinde anlık değişken yenileme hızı sunabilen LTPO AMOLED ekranlar kullanacak. Firma, yeni ekran teknolojisi ve büyüyen bataryaları ile geçtiğimiz yılın modellerine göre daha iyi pil süreleri sunmayı hedefliyor.

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Sızan bir diğer bilgi ise cihazda kullanılacak olan ana kameranın 108 MP çözünürlüğe sahip olacağı yönünde. Bu sensör, S20 Ultra modelinde bulunan sensörün aynısı veya biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olabilir. Bunlara ek olarak Samsung Galaxy Note 20+ modelinin kamera kurulumunda, S20 Ultra’da bulunan periskop kameranın olmayacağı bildiriliyor. Cihazda, periskop kameranın yerine S20 ve S20+ modellerinde bulunan 68 MP çözünürlüklü hibrit yakınlaştırma kamerasının kullanılacağı söyleniyor.

Serinin baz modeli olan Note 20’nin ise S20 modelinde de bulunan 4.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği bilgisi de sızdırıldı. Geekbench performans testinde de görünen model, Snapdragon 865+ yonga seti ve 8GB RAM ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.