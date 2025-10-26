Kripto para dünyasını sarsan bir gelişme gündeme geldi. Çin’de bir grup geliştirici, Bitcoin’in güvenliğini sağlayan SHA-256 algoritmasını kırdıklarını iddia etti. Eğer bu iddia doğruysa, Bitcoin’in blokzinciri altyapısı ve merkeziyetsiz yapısı ciddi bir tehdit altına girebilir. Peki, SHA-256 algoritması tam olarak nedir ve kırılması ne anlama gelir? Daha da önemlisi, bu durum Bitcoin fiyatını nasıl etkileyebilir?

Bitcoin’in SHA-256 şifrelemesi kırıldı mı?

Çinli bir geliştirici grubunun yaptığı açıklamaya göre, Bitcoin gibi birçok platformun güvenliğini sağlayan SHA-256 algoritmasının bazı zayıf noktalar kullanılarak kırıldığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaların ne ölçüde doğru olduğu bilinmiyor.

Şu ana kadar iddiayı destekleyen herhangi bir teknik rapor, açık kaynak kod ya da kriptografik kanıt paylaşılmadı. SHA-256 kırılması zor bir şifreleme yöntemi olduğu için, şimdilik bu iddialara biraz şüpheli yaklaşıldığını söyleyelim.

SHA-256 nedir?

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256), Bitcoin ve birçok kripto para biriminin temelini oluşturan kriptografik bir hash algoritmasıdır. Bu algoritma, giriş olarak verilen veriyi (örneğin bir işlem bloğu) 256 bit uzunluğunda sabit bir çıktıya dönüştürür. Bu dönüşüm tek yönlüdür, yani bu çıktıyı kullanarak orijinal veriye ulaşmak pratikte imkânsızdır.

Bitcoin ağında SHA-256 şu alanlarda kullanılır:

Madencilik: Yeni blokların bulunmasında çözülmesi gereken matematiksel problem, SHA-256 ile oluşturulan hash değerine dayanır.

Yeni blokların bulunmasında çözülmesi gereken matematiksel problem, SHA-256 ile oluşturulan hash değerine dayanır. İşlem güvenliği: Yapılan işlemler hash’lenerek doğruluk ve değiştirilemezlik sağlanır.

Yapılan işlemler hash’lenerek doğruluk ve değiştirilemezlik sağlanır. Adres üretimi: Bitcoin cüzdan adresleri SHA-256 algoritmasıyla oluşturulur.

SHA-256’nın kırılması, bu alanların tamamında güvenlik zaafı anlamına gelir. Bu da potansiyel olarak sahte işlemlerin yapılabilmesi, blok zincirinin manipüle edilebilmesi ve özel anahtarların ele geçirilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

İddialar gerçek mi?

Birçok güvenlik uzmanı, bu tür açıklamaların spekülatif olabileceği konusunda uyarıyor. SHA-256, 2001 yılından bu yana kriptografi dünyasında en sağlam algoritmalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitcoin’in 2009’dan beri bu algoritmayı kullanmasına rağmen bugüne kadar bir kırılma vakası yaşanmamış olması da bu güveni destekliyor.

Yine de, söz konusu iddianın doğru çıkması hâlinde bu, sadece Bitcoin için değil, tüm dijital güvenlik sistemleri için devrim niteliğinde bir gelişme olabilir.

Bitcoin fiyatını nasıl etkiler?

SHA-256’nın kırıldığına dair doğrulanmış bir kanıt ortaya çıkarsa, bu durum Bitcoin fiyatında ani ve sert düşüşler yaşanmasına neden olabilir. Çünkü ağın güvenliği temelden sarsılır ve yatırımcı güveni ciddi şekilde zedelenir.

Ancak şu anki durumda, sadece doğrulanmamış bir iddiadan söz edildiği için piyasalar temkinli. Henüz bu haberin fiyatlara yansıdığına dair büyük bir dalgalanma gözlenmedi. Fakat bu tarz haberler, özellikle yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar için kısa vadede volatilite yaratabilir.

Uzmanlar, Bitcoin’in güçlü topluluk desteği ve açık kaynak yapısı sayesinde olası güvenlik açıklarına karşı zamanla çözüm üretebileceğini belirtiyor. Yani olası bir tehdit gerçekleşse bile, sistemin yeni algoritmalarla kendini güncellemesi mümkün olabilir.

