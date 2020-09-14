Samsung Galaxy S20 FE, 23 Eylül’de tanıtılabilir!

Samsung, Galaxy S20 FE modelinin hiç uzaklarda olmadığını gösteren bir duyuru yaptı. Duyuruya göre Samsung, 23 Eylül’de özel bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte ise Galaxy S20 FE’nin tanıtılması bekleniyor.

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Samsung son birkaç aydır Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3, Galaxy M51 ve daha bir sürü yeni ürünlerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyurular, kullanıcıları hayli heyecanlandırmıştı ancak anlaşılan önümüzdeki günler, şirketin Galaxy S20 FE adlı yeni telefonuna gebe. Zira Samsung, 23 Eylül’de Galaxy Unpacked for Every Fan (Tüm Hayranlar için Unpacked) adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Esasında Samsung, bu etkinlikte neyi tanıtacağını özel olarak belirtmiyor. Ancak Galaxy S20 FE’nin uzun süredir bekleniyor; ayrıca Samsung’un sitesinden yeni Unpacked’ın linkine tıklandığında da direkt Galaxy S20′nin sayfasına yönlendirmesi, bu etkinlikte S20 FE’nin tanıtılacağının habercisi. Bu bağlamda şirket bir sürpriz yapıp S20 serisinin halefini tanıtmazsa, muhtemelen etkinlikte Galaxy S20 FE modelini göreceğiz.

Samsung Galaxy S20 FE ne özellikler sunacak?

Öncelikle Galaxy S20 FE, ana S20′nin 120 Hz ekran ve Snapdragon 865 – Türkiye’de Exynos 990 – gibi kilit özelliklerini koruyacak. Fakat sızıntılar, S20 FE’nin uygun fiyatlı olacağından dolayı ekran özellikleri bakımından daha düşük olacağını öngörüyor. Örneğin muhtemelen cihaz, 1080P ekran çözünürlüğüyle kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca Galaxy S20 FE’nin arka tarafta üçlü kamera dizilimine sahip olacağı, bu kameraların çözünürlüklerinin ise 12 MP + 12 MP + 8 MP olması bekleniyor. Ön tarafında 32 MP’lik bir selfie kamerasıyla gelen telefonun, 4500 mAh kapasiteli bataryası ise 15W’lık hızlı şarj desteğiyle beslenecek.

Renk seçenekleri bakımından da Samsung Galaxy S20 FE’nin kırmızı, lacivert, pembe ve nane yeşili gibi birkaç farklı estetiksel görünüme sahip olması bekleniyor. Samsung’un 23 Eylül TSİ 17:00′de sanal olarak düzenleyeceği Tüm Hayranlar için Unpacked etkinliğini, buradaki link üzerinden izleyebilirsiniz.