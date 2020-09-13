iPhone 12 Pro ve Pro Max’in en son görüntüleri ortaya çıktı!

Apple_idesgner takma adlı bir Twitter kullanıcısı, yakın zamanda tanıtılması beklenen iPhone 12 Pro ve Pro Max’in görsellerini yayınladı. Bu görseller, en son ortaya çıkan söylenti ve sızıntılarla uyumlu. Bu nedenle Ekim ayında yapılacak lansmanda telefonların karşımıza bu şekilde çıkma olasılığı yüksek gözüküyor.

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iPhone 12 Pro ve Pro Max nasıl bir tasarıma sahip olacak?

iPhone 12 Pro (ve aslında tüm iPhone 12 serisi) tasarım anlamında birinci nesil iPhone 4 veya iPhone SE ile kıyaslanabilir. Yeni nesil iPhone‘lar şirketin eski telefonlarına oldukça benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aradaki bariz farklar, ekran kasa oranının daha yüksek olması ve home butonunun kalkmış olması. Bunun haricinde cihazların arka tarafında üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve yeni eklenecek olan LiDAR sensör bulunuyor. Üç boyutlu taramada kullanılan LiDAR sensör hakkında en detaylı bilgileri lansman sırasında öğreneceğiz.

Apple, 15 Eylül tarihinde canlı bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıtacak. Ancak şirket hangi ürünleri tanıtacağını henüz açıklamadı. Bazı kaynaklar şirketin bu etkinlikte pek çok ürün tanıtacağını belirtti. Fakat ünlü sızıntıcı Jon Prosser’e göre bu etkinlikte iPhone 12 serisi tanıtılmayacak. Etkinlikte sadece Apple Watch SE, iPad Air 4, iPad 8 ve Watch Series 6 tanıtılacak. iPhone 12 ve tam kablosuz kulaklıkların ekimde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.