Samsung Galaxy S20 FE ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20 FE özellikleri Samsung Filipinler tarafından yanlışlıkla listelendi. Liste, cihazın özelliklerini ve adını doğrular nitelikte.

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Samsung Galaxy S20 FE bizlere neler sunacak?

Samsung Galaxy S20 FE‘nin 128 GB depolama alanı ve dual-SIM desteği ile geleceğini görülüyor.

Daha önce ortaya çıkan render görüntülerinde, cihazın 6 farklı renk seçeneği ile piyasa sunulacağı bekleniyordu. Samsung Filipinler‘in online mağazasında yalnızca 2 renk seçeneğinin olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ne yazık ki listede herhangi bir fiyat etiketi bulunmuyor.

6.5 inç boyutundaki delikli ekran Super AMOLED teknolojisine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü ise FHD+. Cihazın 4G ve 5G destekli iki farklı versiyonu olması bekleniyor. 5G destekli model gücünü Qualcomm Snapdragon 865‘ten alırken, 4G‘li modelde Samsung‘un Exynos 990 yonga seti kullanılacak. 3 adet arka kameraya sahip olacak olan modelde; 12 MP‘lik ana kameraya, 12 MP‘lik ultra geniş açılı lens ve 8 MP‘lik telefoto lens eşlik edecek. Ön kameranın 32 MP olması bekleniyor.

IP68 serfitikasına sahip modelde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanacak. 4500 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihazda, 15W‘lık bir hızlı şarj çözümü sunuluyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile gelecek. Samsung Galaxy S20 FE‘nin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. ABD pazarı için öngörülen fiyat ise 750 dolar civarında.