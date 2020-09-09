Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S20 FE özellikleri Samsung Filipinler tarafından yanlışlıkla listelendi. Liste, cihazın özelliklerini ve adını doğrular nitelikte.
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Samsung Galaxy S20 FE bizlere neler sunacak?
Samsung Galaxy S20 FE‘nin 128 GB depolama alanı ve dual-SIM desteği ile geleceğini görülüyor.
Daha önce ortaya çıkan render görüntülerinde, cihazın 6 farklı renk seçeneği ile piyasa sunulacağı bekleniyordu. Samsung Filipinler‘in online mağazasında yalnızca 2 renk seçeneğinin olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ne yazık ki listede herhangi bir fiyat etiketi bulunmuyor.
6.5 inç boyutundaki delikli ekran Super AMOLED teknolojisine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü ise FHD+. Cihazın 4G ve 5G destekli iki farklı versiyonu olması bekleniyor. 5G destekli model gücünü Qualcomm Snapdragon 865‘ten alırken, 4G‘li modelde Samsung‘un Exynos 990 yonga seti kullanılacak. 3 adet arka kameraya sahip olacak olan modelde; 12 MP‘lik ana kameraya, 12 MP‘lik ultra geniş açılı lens ve 8 MP‘lik telefoto lens eşlik edecek. Ön kameranın 32 MP olması bekleniyor.
IP68 serfitikasına sahip modelde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanacak. 4500 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihazda, 15W‘lık bir hızlı şarj çözümü sunuluyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile gelecek. Samsung Galaxy S20 FE‘nin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. ABD pazarı için öngörülen fiyat ise 750 dolar civarında.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC 30 Dakikada 10.000 adet satıldı!
Poco’nun yeni telefonu, X3 NFC ciddi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Tanıttığı fiyat performans telefonlarıyla bilinen, Xiaomi bünyesindeki Poco, sunduğu özelliklere göre uygun fiyatlı yeni telefonuyla iyi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Telefon Aliexpress’te satışa çıkışından itibaren 30 dakikada 10 bin adetten fazla sattı.
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x3 NFC neler sunuyor?
Fiyat performans konusunda iyi işler başaran X3 NFC gücünü Qualcomm’un merak edilen yeni çipseti Snapdragon 732G’den alıyor. Bunun yanında 5160mAh boyutunda büyük bir bataryayla birlikte geliyor ve 33W hızlı şarj teknolojisi destekliyor. Bu özelliklerin yanında 269 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında satış başarısı şaşırtıcı değil. Aliexpress üzerinden satışa çıkan telefon, yarım saat içinde 10 bin adet barajını devirmeyi başardı. Xiaomi’nin kendi resmi sitesi, Amazon, Banggood, Gearbest gibi platformlar üzerinden de satılan telefonun, bu platformlarda kaç adet sattığı konusunda ise bir bilgi henüz yok.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adında da belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Ayrıca 6.67 inç boyutunda 120 Hz Full HD+ ekrana ve LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip.
Akıllı Telefonlar
Samsung ve LG, Huawei için ekran paneli üretmeyi sonlandırıyor
Samsung ve LG dünyanın en önde gelen ekran paneli üreticilerinden ikisi. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanan Huawei‘ye bir kötü haber de Güney Koreli panel üreticilerinden geldi.
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Samsung ve LG nasıl bir yol izleyecek?
Samsung ve LG, Huawei‘ye uygulanan ABD yaptırımları sebebi ile, Huawei‘nin amiral gemisi modellerine panel tedarik etmeyi sonlandırmayı düşünüyor.
ABD yönetimi Huawei‘ye uygulanan yaptırımları daha da sıkılaştırdı ve şirketle iş yapmak isteyen tüm şirketler için yeni bir lisans şartı duyurdu. Yeni kısıtlamalar 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve gerekli lisansa sahip olmayan şirketler, Huawei‘ye bileşen tedarik etmeyi sonlandıracak.
Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek gibi birçok şirket söz konusu lisans için başvurmuş olsalar da; Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgilere göre, Samsung ve LG bu lisansı almak için pek de hevesli görünmüyor. LG, Reuters‘a yaptığı açıklamada, Huawei‘ye sınırlı sayıda bileşen tedarik ettiklerini, ABD yaptırımlarından minimum şekilde etkileneceklerini bildirdi. Samsung tarafı ise konu ile ilgili yorum yapmaktan şu an için kaçındı.
Huawei‘nin ekran paneli tarafında birçok marka ile çalıştığını da belirtelim. Samsung ve LG haricinde, Çinli BOE ve CSOT bu markalardan yalnızca birkaçı. Huawei kullandığı ekranların büyük çoğunluğunu Çinli üreticilerden tedarik ediliyor olsa da, premium cihazlarında Samsung ve LG panellerini kullanmayı tercih ediyordu. Örnek vermek gerekirse; Huawei P40‘da BOE/Samsung/LG paneller kullanılırken, Huawei P40 Pro+‘ta yalnızca Samsung‘un OLED paneli kullanılıyor. Huawei yeni premium cihazlarında Samsung ve LG kalitesinden mahrum kalabilir.
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 özellikleri ve fotoğrafları sızdırıldı!
Vivo V20 Çinli üreticinin duyuracağı yeni modellerden biri. Ülkemize son zamanlarda X50 Lite modeliyle giren ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken firmanın önümüzdeki ayda tanıtmayı planladığı V20 modelinin bazı fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Vivo V20 bilgileri!
Vivo bir önceki V19 modelini mayısta Hindistan’da duyurdu ve elde ettiği başarıyı da ismi henüz kesinleşmemiş olsa da önümüzdeki ay duyuracağı V20 modelinde sürdürmeyi planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre V20 üçlü bir kamera sistemiyle gelecek. Daha üst seviye bir model olan X50 Pro’nun kamera dizilimini andıran arka tarafta periskop modülü ve gimbal stabilizasyonunun bulunmaması ise Vivo takipçilerini bir nebze hayal kırıklığına uğratabilir.
Ön kamera tarafında ise V19’da olduğu gibi ikili bir düzene sahip olan telefonun ana özçekim kamerası tam 44 MP. İkinci kameranın ise ultra geniş açı kamerası olması bekleniyor. Bu iki kamera ekranın sol tarafına dayalı bir tasarımla sunuluyor.
Geri kalan özellikleri henüz bilmesek de sızdırılan bir başka fotoğraf V20’nin 5G ağları destekleyeceğini gösteriyor. Firma ise V20’ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro gibi iki model üzerinde daha çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Vivo V20 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi açığa çıkmasını bekliyoruz.