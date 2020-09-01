Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı; Türkiye fiyatı da belli oldu

Samsung, Galaxy Z Fold2 isimli katlanabilir akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendirecek akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Ürünün özelliklerine bakılırsa Samsung, önceki nesil katlanabilir akıllı telefonlarından çok şey öğrenmiş.

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İlk olarak geçen sene kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip modeliyle beraber tablet ve telefonu tek vücutta bir araya getiren teknoloji şirketi, bu modellerin devamı niteliğinde olan çok daha güçlü yeni katlanabilir telefonunu resmi olarak bugün tanıttı.

Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı

Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde dikkat çeken en önemli detay, şüphesiz cihazın ekranı oldu. Zira bu model, günümüzün tasarım trendi olan çerçevesiz ekranıyla, selefine oldukça fark atıyor. Samsung’un Infinity Flex olarak adlandırdığı bu katlanabilir ekran, ilk çıkan Galaxy Fold’a göre boyut olarak daha fazla; Galaxy Fold’da 7.3 inç ekran bulunurken, Galaxy Z Fold2 modelinde ise 7.6 inç ekran bulunuyor. Ek olarak Dinamik AMOLED 2X panel teknolojisiyle gücüne güç katan bu ekran, 1768×2208 piksel Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızıyla da eğlence tüketimini çok daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy Z Fold2′nin ekranı, katlanmış haliyle de yine günümüz trendlerinin ayak izini takip eden özellikler barındırıyor. Hatırlanacağı üzere şirketin piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonunun ekranı, katlandığında küçük olduğu için kimi zaman eleştirilerin odağındaydı; Samsung bu sefer Galaxy Z Fold 2 modelinde artık ilk modele kıyasla daha geniş ekran sunuyor. Galaxy Z Fold2′yi katladığınızda, otomatikman Super AMOLED destekli 6.23 inçlik ekranı olan bir telefona sahip oluyorsunuz. Bu ekrana da 60Hz yenileme hızı eşlik ediyor. Ayrıca Samsung’un açıklamasına göre bu ekran, şimdiye kadar kullanılmış en sağlam cam olan Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle de korunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde gördüğümüz radikal değişikliklerden birinin de kamera tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ilk versiyonda telefonun üst kısmında ön kamera çıkıntısı vardı, Galaxy Z Fold2′de ise bu ön kameralar, ekranın bulunduğu alana konumlandırılmış. Diğer bir deyişle Samsung, telefonlardaki ekran kasa oranını artırabilmek adına geliştirdiği Infinity-O tasarımını, Galaxy Z Fold2 ile bir araya getirerek ortaya muazzam bir iş çıkarmış.

Tasarım tarafına baktığımızda ise Galaxy Z Fold2′nin merkez noktasında ince bir işçilikle yerleştirilmiş bir menteşe yer aldığını görüyoruz. Bu menteşe, telefonun herkatlama ve açma hareketinin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanın yanı sıra açıyı istediğiniz konumda ayarlamanızı da kolaylaştırıyor. Ayrıca bu menteşe tablet modunda olduğu zaman ekranın tam ortasına denk geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Türkiye fiyatı

Samsung, Galaxy Z Fold2′yi Türkiye’de Mistik Bronz ve Mistik Siyah renk seçenekleriyle tam 19.999 TL (20 bin değil) fiyat etiketiyle satışa sunacak. Hemen şimdi isterseniz ön sipariş verebilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold2 teknik özellikleri

Ekran

Tablet modu: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X, 372 ppi, 1768×2208 (Full HD+)

Telefon modu: 6.23 inç, Süper AMOLED, 386 ppi, 816×2260

Tür: Infinity-O ekran

Yenileme hızı: 120Hz

HDR desteği: HDR10+

Ekran gövde oranı: ~88.6%

Depolama

RAM: 12 GB (LPDDR5)

Hafıza: 256 GB ve 512 GB

UFS sürümü: UFS 3.1

Hafıza kartı desteği: Yok

Boyut

Katlandığında: 159.2 x 68 x 16.8 mm

Açıldığında: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm

Yonga seti

CPU: Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)

GPU: Adreno 650

Yazılım

Android sürümü: Android 10

One UI sürümü: One UI 2.5

Batarya

Kapasite: 4500 mAh (standart)

Hızlı şarj: 25W

Kablosuz şarj: 11W

Ters kablosuz şarj: 4.5W

Samsung Galaxy Z Fold2 kamera özellikleri

Arka: f/1.8, 12 MP geniş açılı kamera

f/2.4, 12 MP telefoto kamera

f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı kamera

LED flaş, HDR, panorama

Video desteği: 4K@60FPS / 1080P@240FPS / 720P@960FPS

Ön: f/2.2, 10 MP (2 adet)

Video desteği: 4K@30FPS, 1080p@30FPS

Diğer özellikler

Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6

Bluetooth sürümü: 5.1

NFC: Var

5G desteği: Var

Renk seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz

Kulaklık girişi: Yok

Hoparlör: Stereo

USB: USB 3.1 Type-C

Parmak izi sensörü (yan tarafta), yüz tanıma, Bixby, Samsung Dex

Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtım videosu