Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı; Türkiye fiyatı da belli oldu
Samsung, Galaxy Z Fold2 isimli katlanabilir akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendirecek akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Ürünün özelliklerine bakılırsa Samsung, önceki nesil katlanabilir akıllı telefonlarından çok şey öğrenmiş.
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İlk olarak geçen sene kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip modeliyle beraber tablet ve telefonu tek vücutta bir araya getiren teknoloji şirketi, bu modellerin devamı niteliğinde olan çok daha güçlü yeni katlanabilir telefonunu resmi olarak bugün tanıttı.
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı
Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde dikkat çeken en önemli detay, şüphesiz cihazın ekranı oldu. Zira bu model, günümüzün tasarım trendi olan çerçevesiz ekranıyla, selefine oldukça fark atıyor. Samsung’un Infinity Flex olarak adlandırdığı bu katlanabilir ekran, ilk çıkan Galaxy Fold’a göre boyut olarak daha fazla; Galaxy Fold’da 7.3 inç ekran bulunurken, Galaxy Z Fold2 modelinde ise 7.6 inç ekran bulunuyor. Ek olarak Dinamik AMOLED 2X panel teknolojisiyle gücüne güç katan bu ekran, 1768×2208 piksel Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızıyla da eğlence tüketimini çok daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.
Samsung Galaxy Z Fold2′nin ekranı, katlanmış haliyle de yine günümüz trendlerinin ayak izini takip eden özellikler barındırıyor. Hatırlanacağı üzere şirketin piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonunun ekranı, katlandığında küçük olduğu için kimi zaman eleştirilerin odağındaydı; Samsung bu sefer Galaxy Z Fold 2 modelinde artık ilk modele kıyasla daha geniş ekran sunuyor. Galaxy Z Fold2′yi katladığınızda, otomatikman Super AMOLED destekli 6.23 inçlik ekranı olan bir telefona sahip oluyorsunuz. Bu ekrana da 60Hz yenileme hızı eşlik ediyor. Ayrıca Samsung’un açıklamasına göre bu ekran, şimdiye kadar kullanılmış en sağlam cam olan Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle de korunuyor.
Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde gördüğümüz radikal değişikliklerden birinin de kamera tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ilk versiyonda telefonun üst kısmında ön kamera çıkıntısı vardı, Galaxy Z Fold2′de ise bu ön kameralar, ekranın bulunduğu alana konumlandırılmış. Diğer bir deyişle Samsung, telefonlardaki ekran kasa oranını artırabilmek adına geliştirdiği Infinity-O tasarımını, Galaxy Z Fold2 ile bir araya getirerek ortaya muazzam bir iş çıkarmış.
Tasarım tarafına baktığımızda ise Galaxy Z Fold2′nin merkez noktasında ince bir işçilikle yerleştirilmiş bir menteşe yer aldığını görüyoruz. Bu menteşe, telefonun herkatlama ve açma hareketinin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanın yanı sıra açıyı istediğiniz konumda ayarlamanızı da kolaylaştırıyor. Ayrıca bu menteşe tablet modunda olduğu zaman ekranın tam ortasına denk geliyor.
Samsung Galaxy Z Fold 2 Türkiye fiyatı
Samsung, Galaxy Z Fold2′yi Türkiye’de Mistik Bronz ve Mistik Siyah renk seçenekleriyle tam 19.999 TL (20 bin değil) fiyat etiketiyle satışa sunacak. Hemen şimdi isterseniz ön sipariş verebilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold2 teknik özellikleri
Ekran
Tablet modu: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X, 372 ppi, 1768×2208 (Full HD+)
Telefon modu: 6.23 inç, Süper AMOLED, 386 ppi, 816×2260
Tür: Infinity-O ekran
Yenileme hızı: 120Hz
HDR desteği: HDR10+
Ekran gövde oranı: ~88.6%
Depolama
RAM: 12 GB (LPDDR5)
Hafıza: 256 GB ve 512 GB
UFS sürümü: UFS 3.1
Hafıza kartı desteği: Yok
Boyut
Katlandığında: 159.2 x 68 x 16.8 mm
Açıldığında: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm
Yonga seti
CPU: Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)
GPU: Adreno 650
Yazılım
Android sürümü: Android 10
One UI sürümü: One UI 2.5
Batarya
Kapasite: 4500 mAh (standart)
Hızlı şarj: 25W
Kablosuz şarj: 11W
Ters kablosuz şarj: 4.5W
Samsung Galaxy Z Fold2 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 12 MP geniş açılı kamera
f/2.4, 12 MP telefoto kamera
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı kamera
LED flaş, HDR, panorama
Video desteği: 4K@60FPS / 1080P@240FPS / 720P@960FPS
Ön: f/2.2, 10 MP (2 adet)
Video desteği: 4K@30FPS, 1080p@30FPS
Diğer özellikler
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6
Bluetooth sürümü: 5.1
NFC: Var
5G desteği: Var
Renk seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz
Kulaklık girişi: Yok
Hoparlör: Stereo
USB: USB 3.1 Type-C
Parmak izi sensörü (yan tarafta), yüz tanıma, Bixby, Samsung Dex
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtım videosu
Samsung
Samsung Galaxy M51, Avrupa’da ön siparişe açılarak tanıtıldı
Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.
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Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı
Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.
Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.
Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.
Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri
Ekran
Tür: Infinity-O ekran
Teknoloji: Süper AMOLED Plus
Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm
Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel
Depolama
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)
Batarya
Kapasite: 7.000 mAh
Hızlı şarj desteği: 25W
Sensörler
İvmeölçer: Var
Yakınlık sensörü: Var
Gyro sensörü: Var
Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)
Jeomanyetik sensör: Var
Bağlantı
Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou
NFC: var
USB: Type-C
Kulaklık girişi: Var
Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)
f/2.4, 5 MP derinlik sensörü
f/2.4, 5 MP makro sensörü
Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)
Ön: f/2.2, 32 MP
Samsung
Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor
Samsung, aynı anda birçok kablosuz cihazı şarj edebilen şarj ünitelerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bugün sızdırılan haberlere göre şirket, Wireless Charger Pad Trio olarak adlandırılan yeni şarj ünitesini geliştirme aşamasında olup, yakında kullanıma sunacak.
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Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü Wireless Charger Duo kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda iki cihazın şarj edilebilmesini sağlıyordu. SamMobile tarafından aktarılan yeni bilgilere ise göre şirket, bu ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalar yapıyor. Samsung’un Wireless Charger Pad Trio isimli yeni kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda üç adet kablosuz şarj destekli cihazı şarj edebilmek mümkün olacak.
Örneğin Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live olmak üzere üç adet cihazınız olduğunu düşünün; bu noktada Wireless Charger Pad Trio, bunları aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik ürün Qi standardını desteklediğinden dolayı sadece Samsung ekosistemini değil, farklı markalara ait kablosuz cihazları da şarj edebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Wireless Charger Pad Trio’ya ait bir görselin de sızdırıldığını belirtelim.
Görsele bakılırsa Samsung, kablosuz şarj ünitesinde cihazların yerleştirildiği kısma bol miktarda alan eklemiş. Ayrıca yakından bakıldığında ünitenin üzerinde akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi üç farklı cihaz türü için semboller de görülüyor. Ek olarak fotoğraf, cihazın USB Type-C üzerinden güç alacağını da gözler önüne seriyor.
Yalnız Samsung Wireless Charger Pad Trio’nun ne tür bir Qi kablosuz şarj profiline sahip olduğu bilinmiyor; bundan dolayı da cihazları tam olarak hangi hızda ve hangi sürede şarj edeceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde Wireless Charger Trio’nun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı da şimdilik belli değil.
Samsung
Samsung 980 PRO SSD ailesini resmi olarak duyurdu!
Samsung, PCIe 4.0 sürümüyle desteklenen yeni nesil 980 PRO SSD’lerini resmi olarak duyurdu. Yeni SSD’ler, selefine göre çok daha fazla okuma / yazma hızları sunuyor.
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Samsung, CES 2020′de düzenlediği etkinlikte PCIe 4.0′ın vücut bulmuş hali olan yeni nesil 980 PRO SSD’lerini tanıtmıştı. Bu SSD’ler, sunduğu müthiş aktarım hızları dolayısıyla PC kullanıcıları tarafından uzun süredir heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar Samsung kanadından yeni bir atılım gelmemişti; ancak şirket, Singapur web sayfasında 980 PRO SSD’lerini bugünden itibaren gün yüzüne çıkarmaya başladı.
Samsung’un PCIe 4.0 temelli 980 PRO SSD‘leri, açıklanan verilere göre selefi 970 PRO’ya nazaran iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca SSD’lerin; 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere toplam üç farklı versiyonu bulunduğunu da ekleyelim. Samsung 980 PRO, saniyede 7.000 MB ardışık veri okuyabiliyor ve saniyede 5.000 MB da ardışık veri yazabiliyor. Bu oran, PCIe 3.0 sürümüyle karşılaştırıldığında tamı tamına 2 kat daha fazla okuma / yazma hızına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Samsung, 980 PRO SSD’leri kendi geliştirdiği özel Elips denetleyicinin yanı sıra 3-bit MTC (Multi Level Cell) ile donattığını da belirtti.
Samsung 980 PRO SSD teknik özellikleri
Saniye başına gerçekleşen girdi/çıktı verileri (IOPS – input/output operation per second)
Samsung 980 PRO SSD’nin 500 GB’lık versiyonunun rastgele okuma hızı 800.000 IOPS’a kadar, rastgele yazma hızı ise 1 milyon IOPS’a kadar ulaşabiliyor. Bu oran 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonunda 500.000 – 600.000 IOPS, 1 TB’lık versiyonunda ise 1 milyon IOPS olarak karşımıza çıkıyor.
Ardışık okuma / yazma hızları
Samsung 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonu saniyede 6.400 MB ardışık okuma hızı, saniyede 2.700 MB ise ardışık yazma hızıyla kullanıcılara üst seviye bir deneyim yaşatacak. SSD’nin 500 GB’lık versiyonu 6.900 MB/s ardışık okuma hızına, 5.000 MB/s de veri yazma hızına sahip. Bu oran 1 TB’lık versiyonunda ise 7.000 MB/s – 5.000 MB/s olarak karşımıza çıkıyor.
Samsung 980 PRO ortalama güç tüketimi
Güç tüketimi noktasında, 256 GB’lık versiyon 5 – 7 W arası; 500 GB’lık versiyon 5.9 – 7.4 W arası; 1 TB’lık versiyon ise 6.2 – 8.9 W arası ortalama bir güç tüketimi yapıyor.
Bu arada Samsung 980 PRO’nun nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek için mutlaka uyumlu bir donanıma sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Örneğin AMD X570 veya Intel Z490 gibi PCIe 4.0 destekli bir sistemle SSD’den tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Ancak böyle bir sisteminiz yoksa, bu SSD’nin sunduğu yüksek transfer hızlarından faydalanmanız mümkün olmayacaktır.