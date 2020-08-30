Samsung
Samsung Galaxy M51, Avrupa’da ön siparişe açılarak tanıtıldı
Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.
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Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı
Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.
Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.
Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.
Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri
Ekran
Tür: Infinity-O ekran
Teknoloji: Süper AMOLED Plus
Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm
Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel
Depolama
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)
Batarya
Kapasite: 7.000 mAh
Hızlı şarj desteği: 25W
Sensörler
İvmeölçer: Var
Yakınlık sensörü: Var
Gyro sensörü: Var
Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)
Jeomanyetik sensör: Var
Bağlantı
Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou
NFC: var
USB: Type-C
Kulaklık girişi: Var
Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)
f/2.4, 5 MP derinlik sensörü
f/2.4, 5 MP makro sensörü
Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)
Ön: f/2.2, 32 MP
Samsung
Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor
Samsung, aynı anda birçok kablosuz cihazı şarj edebilen şarj ünitelerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bugün sızdırılan haberlere göre şirket, Wireless Charger Pad Trio olarak adlandırılan yeni şarj ünitesini geliştirme aşamasında olup, yakında kullanıma sunacak.
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Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü Wireless Charger Duo kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda iki cihazın şarj edilebilmesini sağlıyordu. SamMobile tarafından aktarılan yeni bilgilere ise göre şirket, bu ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalar yapıyor. Samsung’un Wireless Charger Pad Trio isimli yeni kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda üç adet kablosuz şarj destekli cihazı şarj edebilmek mümkün olacak.
Örneğin Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live olmak üzere üç adet cihazınız olduğunu düşünün; bu noktada Wireless Charger Pad Trio, bunları aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik ürün Qi standardını desteklediğinden dolayı sadece Samsung ekosistemini değil, farklı markalara ait kablosuz cihazları da şarj edebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Wireless Charger Pad Trio’ya ait bir görselin de sızdırıldığını belirtelim.
Görsele bakılırsa Samsung, kablosuz şarj ünitesinde cihazların yerleştirildiği kısma bol miktarda alan eklemiş. Ayrıca yakından bakıldığında ünitenin üzerinde akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi üç farklı cihaz türü için semboller de görülüyor. Ek olarak fotoğraf, cihazın USB Type-C üzerinden güç alacağını da gözler önüne seriyor.
Yalnız Samsung Wireless Charger Pad Trio’nun ne tür bir Qi kablosuz şarj profiline sahip olduğu bilinmiyor; bundan dolayı da cihazları tam olarak hangi hızda ve hangi sürede şarj edeceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde Wireless Charger Trio’nun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı da şimdilik belli değil.
Samsung
Samsung 980 PRO SSD ailesini resmi olarak duyurdu!
Samsung, PCIe 4.0 sürümüyle desteklenen yeni nesil 980 PRO SSD’lerini resmi olarak duyurdu. Yeni SSD’ler, selefine göre çok daha fazla okuma / yazma hızları sunuyor.
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Samsung, CES 2020′de düzenlediği etkinlikte PCIe 4.0′ın vücut bulmuş hali olan yeni nesil 980 PRO SSD’lerini tanıtmıştı. Bu SSD’ler, sunduğu müthiş aktarım hızları dolayısıyla PC kullanıcıları tarafından uzun süredir heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar Samsung kanadından yeni bir atılım gelmemişti; ancak şirket, Singapur web sayfasında 980 PRO SSD’lerini bugünden itibaren gün yüzüne çıkarmaya başladı.
Samsung’un PCIe 4.0 temelli 980 PRO SSD‘leri, açıklanan verilere göre selefi 970 PRO’ya nazaran iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca SSD’lerin; 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere toplam üç farklı versiyonu bulunduğunu da ekleyelim. Samsung 980 PRO, saniyede 7.000 MB ardışık veri okuyabiliyor ve saniyede 5.000 MB da ardışık veri yazabiliyor. Bu oran, PCIe 3.0 sürümüyle karşılaştırıldığında tamı tamına 2 kat daha fazla okuma / yazma hızına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Samsung, 980 PRO SSD’leri kendi geliştirdiği özel Elips denetleyicinin yanı sıra 3-bit MTC (Multi Level Cell) ile donattığını da belirtti.
Samsung 980 PRO SSD teknik özellikleri
Saniye başına gerçekleşen girdi/çıktı verileri (IOPS – input/output operation per second)
Samsung 980 PRO SSD’nin 500 GB’lık versiyonunun rastgele okuma hızı 800.000 IOPS’a kadar, rastgele yazma hızı ise 1 milyon IOPS’a kadar ulaşabiliyor. Bu oran 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonunda 500.000 – 600.000 IOPS, 1 TB’lık versiyonunda ise 1 milyon IOPS olarak karşımıza çıkıyor.
Ardışık okuma / yazma hızları
Samsung 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonu saniyede 6.400 MB ardışık okuma hızı, saniyede 2.700 MB ise ardışık yazma hızıyla kullanıcılara üst seviye bir deneyim yaşatacak. SSD’nin 500 GB’lık versiyonu 6.900 MB/s ardışık okuma hızına, 5.000 MB/s de veri yazma hızına sahip. Bu oran 1 TB’lık versiyonunda ise 7.000 MB/s – 5.000 MB/s olarak karşımıza çıkıyor.
Samsung 980 PRO ortalama güç tüketimi
Güç tüketimi noktasında, 256 GB’lık versiyon 5 – 7 W arası; 500 GB’lık versiyon 5.9 – 7.4 W arası; 1 TB’lık versiyon ise 6.2 – 8.9 W arası ortalama bir güç tüketimi yapıyor.
Bu arada Samsung 980 PRO’nun nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek için mutlaka uyumlu bir donanıma sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Örneğin AMD X570 veya Intel Z490 gibi PCIe 4.0 destekli bir sistemle SSD’den tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Ancak böyle bir sisteminiz yoksa, bu SSD’nin sunduğu yüksek transfer hızlarından faydalanmanız mümkün olmayacaktır.
Samsung
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive servisine desteğini sonlandırıyor
Samsung, akıllı telefonlarında kullanıcılara sunduğu Galeri Eşitleme ve Google Drive ile senkronize edebilme desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu özellikler, artık yerini Microsoft’un OneDrive servisine bırakacak.
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Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız, galerinizi veya Drive’daki verilerinizi Samsung’un Cloud servisiyle otomatik olarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi ise şirket, telefonlarda sunduğu bu iki özelliği kademeli olarak kullanımdan kaldıracağını ve bu özelliklerin artık OneDrive ile sunulacağını açıkladı.
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive desteğini sonlandırıyor
Samsung, ülkelere göre bu özellikleri 2 grup halinde kullanımdan kaldıracak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 2. grup için 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayarak, Galeri Eşitleme ve Dosyalarım için Drive depolama özelliği artık Samsung Cloud tarafından desteklenmeyecek ve kullanıcı verileri de silinecek. Ayrıca Samsung, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren premium depolama üyeliklerini de tamamen iptal edeceğini ve kullanıcılara para iadesi yapabileceğini söyledi.
Aynı zamanda Galeri Eşitleme, Drive ve Premium depolama özelliklerinin aniden değil, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağını ekleyelim. Samsung konuyla ilgili üç aşamadan oluşan detaylı bir zaman çizelgesi de paylaştı. Bu üç aşama, şu şekilde sıralanıyor:
1. Aşama: Yeni kaydın durdurulması
1 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu Samsung Cloud özellikleri için yeni kayıt yapılamayacak. Ancak mevcut kullanıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili özellikleri kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca bu tarihler arasında, Cloud ile eşitlediğinizi verileri OneDrive’a aktarabilir veya telefonunuzun kendi hafızasına indirebilirsiniz.
Eğer verilerinizi OneDrive’a aktarmayı seçerseniz, bu veriler aktarımın tamamlanmasının ardından Cloud’dan silinecek.
2. Aşama: Hizmetlerin durdurulması
1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Galeri Eşitleme ve Drive gibi Samsung Cloud özellikleri durdurulacak, ayrıca premium depolama üyelikleri de otomatik olarak iptal edilecek. Yalnız bu tarihten itibaren verileri OneDrive’a aktarma imkanı da ortadan kalkıyor, dolayısıyla Cloud ile eşitlediğiniz tüm verileri cihazınıza indirmeniz gerekecek.
3. Aşama: Samsung Cloud’daki verilerin silinmesi
31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu özellikler tamamen sonlandırılacak ve Cloud’da depolanan fotoğraf ve videolarınız da silinecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Cloud ile eşitlediğiniz hiçbir veriyi indiremeyecek veya OneDrive’a aktaramayacaksınız.
Bu noktada, verilerinizi kaybetmemek için OneDrive’a aktarmak ve cihazınıza indirmek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Aksi halde verileriniz bu tarihten itibaren geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.