Samsung Galaxy S11 5G, özellikleri sızmaya devam ediyor!

Samsung Galaxy S11 hakkında gelen haberler hız kesmeden devam ediyor. Cihazla ilgili teknik detaylar her gün artıyor. Son gelen bilgiler cihazda 25W hızlı şarj desteğini barındırdığından bahsediyor.

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Çinli sertifikasyon şirketi, cihazın Vietnam sınırlarında üretileceğini iddia etti. Koreli şirketin cihazlarını büyük oranda Çin’de ürettiğini biliyoruz. Bu hamleyle birlikte Çin’deki üretim yoğunluluğun hayli azalması bekleniyor.

S10 serisinin kod adı SM-G97xx olarak adlandırıldığını görmüştük. S11 ailesinde ise SM-G9860 kod adının aktif olarak kullanılacağını görüyoruz. Ailenin en güçlü çocuğu S11 5G ile ilgili henüz ortada çok fazla detaya rastlamasak da sanal gerçeklik teknolojilerini geliştirecek özel bir video donanımını da cihaza dahil edilecek.

Samsung ilk hızlı şarj adaptörü S10+ 5G modelinde cihazın paketine dahil edilmişti. S10+’ın 4.500 mAh batarya kapasitesini pratik şekilde doldurabiliyordu. Akıllı telefonun paketine dahil olan 25W şarj aletini eğer isterseniz Samsung’un resmi olarak satışa sunduğu 45W hızlı şarj edebilen adaptörü kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef ki kutu içeriğinde bu adaptorden kullanıcılar nasiplenemeyecek gibi gözüküyor.

Şu an için Samsung Galaxy Note 10+ sahibiyseniz hiç beklemenize gerek yok direkt olarak Amazon üzerinden bu alete sipariş edebiliyorsunuz.