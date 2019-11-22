Samsung
Samsung Galaxy S11 5G, özellikleri sızmaya devam ediyor!
Samsung Galaxy S11 hakkında gelen haberler hız kesmeden devam ediyor. Cihazla ilgili teknik detaylar her gün artıyor. Son gelen bilgiler cihazda 25W hızlı şarj desteğini barındırdığından bahsediyor.
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Çinli sertifikasyon şirketi, cihazın Vietnam sınırlarında üretileceğini iddia etti. Koreli şirketin cihazlarını büyük oranda Çin’de ürettiğini biliyoruz. Bu hamleyle birlikte Çin’deki üretim yoğunluluğun hayli azalması bekleniyor.
S10 serisinin kod adı SM-G97xx olarak adlandırıldığını görmüştük. S11 ailesinde ise SM-G9860 kod adının aktif olarak kullanılacağını görüyoruz. Ailenin en güçlü çocuğu S11 5G ile ilgili henüz ortada çok fazla detaya rastlamasak da sanal gerçeklik teknolojilerini geliştirecek özel bir video donanımını da cihaza dahil edilecek.
Samsung ilk hızlı şarj adaptörü S10+ 5G modelinde cihazın paketine dahil edilmişti. S10+’ın 4.500 mAh batarya kapasitesini pratik şekilde doldurabiliyordu. Akıllı telefonun paketine dahil olan 25W şarj aletini eğer isterseniz Samsung’un resmi olarak satışa sunduğu 45W hızlı şarj edebilen adaptörü kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef ki kutu içeriğinde bu adaptorden kullanıcılar nasiplenemeyecek gibi gözüküyor.
Şu an için Samsung Galaxy Note 10+ sahibiyseniz hiç beklemenize gerek yok direkt olarak Amazon üzerinden bu alete sipariş edebiliyorsunuz.
Samsung
Samsung Galaxy A71, çentikli ekranı ve dört kamerayla sızdı!
Samsung Galaxy A71, damla çentikli ekranı ve arka yüzeyinde bulunan dört kamerasıyla tasarım görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan görselleri Twitter’ın iddiacılarından @OnLeaks hesabı paylaştı.
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Koreli şirket, yılın başlarında S10 ailesiyle cihaz üzerinde yer alan ön kamerayı konumlandırmada yeni bir çözüm oluşturmuştu. Ekran ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen kamerayla ekran çok daha etkili kullanılabilir hale gelmişti.
Note 10 modeliyle çentiğin ekran ortasında çok daha minik bir boşluk oluşturularak kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise firma yeni bir cihazı için aynı tasarım modelini kullanmak istiyor. Kasım ayının başlarından itibaren Galaxy A71’in görüntüleri basına sızdırılmaya başlamıştı. İlk detaylar gelmeye başladığından itibaren, kameranın cihazın üst tarafında yer alan boşluğa yerleştirileceğini fark etmiştik.
OnLeaks hesabı son paylaşımlarıyla birlikte yüksek çözünürlüklü olarak cihazın görsellerini meraklılarına sundu. Cihaz, tamamen Galaxy A51’in geliştirilmiş versiyonu olarak duruyor. Donanım bazında da benzer özellikler taşıyan cihaz Galaxy A51’e göre daha geniş bir ekranla gelecek.
Arka tarafta, açıkçası iPhone 11 Pro ve Pro Max ailesinde gördüğümüz kıvrımlı hatlara sahip dört kameralı bir modül konumlandırılmış. Bu cihaz üzerinde sağ tarafında yer alan Samsung logosunun konumuyla da birlikte oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz. SIM kart yuvasının sağa yerleştirildiği telefonda Type-C girişi alt tarafta tercih edilmiş. Hemen sağında ise 3.5 mm’lik kulaklık yuvasını görüyoruz.
Kamera çıkıntısının akıllı cihazın kalınlığını biraz arttırdığına şahit oluyoruz. Galaxy A71’de 9.2 mm ile biraz kalın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında henüz donanım detaylarıyla ilgili net bilgiler ortada yok. İlerleyen günlerde cihazın birçok detayını gözlemleme şansı elde edeceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy S9 ve S9+, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu!
Samsung Galaxy S9 ve S9+ aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme detaylarında kararlılık üzerine geliştirmeler olduğu belirtiliyor.
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Kore Devi, getirmiş olduğu güncellemelerle birlikte S serisinin geçen seneki bayrak gemisini tekrardan hayata döndürmeyi planlıyor. Uzun süredir güncelleme konusunda markanın pekte iyi olduğunu söyleyemeyiz. Samsung Experience adlı sistem arayüzünden OneUI 2.0’a geçiş yapan firma maalesef ki geçiş aşamasında stabilizasyon problemleri yaşanmıştı.
Bugün kendi kullandığım Samsung Galaxy S9 cihazına gelen güncellemelerin detaylarını yukarıdaki fotoğraftan bakabilirsiniz. Benim de gündelik kullanımda, açıkçası cihazın bir tık daha hızlandığına şahit kaldım. Güncelleme içeriğinde Kasım ayı güvenlik yaması dahil edilmiş bunların ötesinde kamera uygulamasında birtakım geliştirmeler hakim. Özellikle iyileştirmelerde performans üzerine durulmuş.
Eğer cihazınıza yazılım güncelleştirmesi hali hazırda gelmediyse, Ayarlar sekmesindeki en alt kısımda yer alan “Yazılım Güncellemesi” sekmesine dokunarak, gelen yazılımı kontrol edebilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy S10 Lite, güçlü donanımıyla geliyor!
Samsung Galaxy S ailesinin 2019 versiyonu oldukça genişleyeceğe benziyor. Hatırlarsanız ki bu sene S10 haricinde S10+ ve S10e’de cihazla birlikte tanıtılmıştı. Şimdi ise bu aileye bir akıllı telefon daha ekleniyor.
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Samsung Galaxy S10 Lite veya Mini olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak 2 hafta önce aldığımız duyumlar cihazın S10e’den çok daha donanımlı olacağını gösteriyordu.
Bugün erken saatlerde yayınlanan görsellerle birlikte cihazın kod adı ve arayüzünü de görme şansı elde ettik. Hakkında kısmının çekildiği fotoğrafta S10 Lite modelinin “SMG770F” kod adıyla piyasaya sürüleceğini açıkça görebiliyorsunuz.
Daha önceki sızıntılarda cihazın Snapdragon 855 işlemciden gücünü alacağını, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.7 inç FHD+ ekran ve batarya tarafının da 4370mAh’den 4500 mAh’e çıkarıldığını görüyoruz. S10e modeli, 5.8 inç FHD+ ekran ve 3.100mAh batarya ile karşımıza çıkmıştı.
SamMobile’ın raporuna göre, S10 Lite modeli Galaxy A91 modeliyle benzer çizgileri taşıyacak. Belki de firma farklı pazarlar altında cihazın ismini değiştirerek piyasaya sürmeyi düşünüyordur fakat bu detaylar henüz netleşmedi.
Samsung’un akıllısının bu yıl sonuna kadar raflarda yerini alması bekleniyor. Henüz tanıtımının ne zaman yapılacağı ise belli değil.