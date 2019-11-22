Samsung Galaxy A71, çentikli ekranı ve dört kamerayla sızdı!

Samsung Galaxy A71, damla çentikli ekranı ve arka yüzeyinde bulunan dört kamerasıyla tasarım görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan görselleri Twitter’ın iddiacılarından @OnLeaks hesabı paylaştı.

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Koreli şirket, yılın başlarında S10 ailesiyle cihaz üzerinde yer alan ön kamerayı konumlandırmada yeni bir çözüm oluşturmuştu. Ekran ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen kamerayla ekran çok daha etkili kullanılabilir hale gelmişti.

Note 10 modeliyle çentiğin ekran ortasında çok daha minik bir boşluk oluşturularak kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise firma yeni bir cihazı için aynı tasarım modelini kullanmak istiyor. Kasım ayının başlarından itibaren Galaxy A71’in görüntüleri basına sızdırılmaya başlamıştı. İlk detaylar gelmeye başladığından itibaren, kameranın cihazın üst tarafında yer alan boşluğa yerleştirileceğini fark etmiştik.

OnLeaks hesabı son paylaşımlarıyla birlikte yüksek çözünürlüklü olarak cihazın görsellerini meraklılarına sundu. Cihaz, tamamen Galaxy A51’in geliştirilmiş versiyonu olarak duruyor. Donanım bazında da benzer özellikler taşıyan cihaz Galaxy A51’e göre daha geniş bir ekranla gelecek.

Arka tarafta, açıkçası iPhone 11 Pro ve Pro Max ailesinde gördüğümüz kıvrımlı hatlara sahip dört kameralı bir modül konumlandırılmış. Bu cihaz üzerinde sağ tarafında yer alan Samsung logosunun konumuyla da birlikte oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz. SIM kart yuvasının sağa yerleştirildiği telefonda Type-C girişi alt tarafta tercih edilmiş. Hemen sağında ise 3.5 mm’lik kulaklık yuvasını görüyoruz.

Kamera çıkıntısının akıllı cihazın kalınlığını biraz arttırdığına şahit oluyoruz. Galaxy A71’de 9.2 mm ile biraz kalın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında henüz donanım detaylarıyla ilgili net bilgiler ortada yok. İlerleyen günlerde cihazın birçok detayını gözlemleme şansı elde edeceğiz.