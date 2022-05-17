Android cephesinde işlemci yarışı yeni bir boyuta taşınmış durumda. Birçok marka kendi özel üretim çipleri üzerinde çalışıyor. Bunun ilk örneklerini Google’ın Pixel 6 serisinde yer verdiği Tensor işlemcilerde ve OPPO tarafının Find X5 serisinde kullandığı görüntü işleme ünitesi olan MariSilicon X’te görmüştük. Samsung’un Exynos işlemcileri de bir bakıma bu sıralamaya dahil edilebilecek olsa da, Exynos işlemcilerin bazı Motorola ve Vivo markalı telefonlarda kullanılması bunun önüne geçiyor. Son gelen haberler, Samsung cephesinin sadece Galaxy S serisinde kullanılmak üzere yeni bir çip üzerinde çalıştığını gösteriyor!

2025 Yılında Hazır Olacak!

Firmanın ana vatanı olan Güney Kore’de ortaya çıkan haberler, aynı zamanda ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından da doğrulandı. Galaxy S22 serisinde yaşanan GOS (Game Optimization Service/Oyun Optimizasyon Servisi) skandalının yanında, düşük termal başarım ve yetersiz üretim verimi sorunları yaşayan Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemcileri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Samsung, özel üretim çipleri ile optimizasyon eksikliği ve ısınma gibi sorunlardan kurtulmak istiyor.

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Bu konuda en deneyimli olan firma ise Apple olarak karşımıza çıkıyor. Zira Apple, uzun yıllardan beri kendi A-serisi işlemcilerini kullanıyor ve bütün cihazlarda ortak olarak kullanılan tek bir çip olması nedeniyle hem firmanın sağladığı yazılım optimizasyonu hem de geliştiricilerin sağladığı uygulama optimizasyonu Android tarafına göre oldukça üst seviyede.

Apple gibi üst seviye bir optimizasyon sunmak isteyen Samsung da bu nedenle kendi çiplerini üretmek istiyor gibi görünüyor. Firma benzer bir hamleyi, önceki yıllarda da denemişti. Birçok işlemcide olduğu gibi ARM’nin Cortex mimarisini kullanmak yerine kendi mimarisi olan Mongoose’u uzun bir süre kullanan Samsung, Galaxy S20 serisinde kullanılan Exynos 990 ile Mongoose mimarisi yüzünden önemli sorunlar yaşamış ve birçok konuda o dönem karşısında bulunan Snapdragon 865 işlemcisinin gerisinde kalmıştı. Firma, 2021 yılında bu mimariyi kullanmaktan vazgeçmiş ve S21 serisinde yer alan Exynos 2100’de ARM mimarili işlemcilere geri dönmüştü.

2025 yılına yetişmesi beklenen ve Galaxy S serisine özel olacağı iddia edilen bu çipin Samsung’un cihazları üzerinde tam kontrole sahip olmasını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Bu sayede güvenlik ve yazılım güncellemeleri daha hızlı olacaktır. Aynı zamanda uygulama ve yazılım optimizasyonunun da iyileşeceğini söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung özel üretim çipleri ile başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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