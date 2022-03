Samsung, Galaxy Cihazlardaki 10.000 Popüler Uygulamanın Performansını Kısıtlıyor!

Samsung‘un Galaxy akıllı telefonlarında 10.000‘den fazla popüler Android uygulamasının performansını düşürdüğü ve sınırladığı tespit edildi. Bunlar, Google‘dan gelenler gibi üçüncü taraf uygulamaları ve Samsung‘un Samsung Pay, Bixby, Secure Folder ve benzeri gibi sistem uygulamalarını listede yer alıyor. İşte detaylar.

Güney Koreli teknoloji forumu Meeco‘daki kullanıcılara göre Samsung, Twitter, Instagram, TikTok ve diğerleri gibi popüler Android uygulamalarını kısmak için Game Optimization Service (GOS) adlı bir sistem uygulamasını kullanıyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, liste Samsung uygulamalarını da içeriyor. Uygulama, Galaxy cihazlarındaki oyunları optimize etmek için tasarlanmış olsa da, kullanıcılar Samsung‘un 10.000‘den fazla oyun dışı Android uygulamasının performansını sınırlamak için bunu kullandığını bildirdi. Meeco kullanıcıları, Galaxy cihazlarında Samsung’un GOS‘undan etkilenen uygulamaların listesini paylaştı.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo

