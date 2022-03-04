Samsung, Galaxy Cihazlardaki 10.000 Popüler Uygulamanın Performansını Kısıtlıyor!

Samsung‘un Galaxy akıllı telefonlarında 10.000‘den fazla popüler Android uygulamasının performansını düşürdüğü ve sınırladığı tespit edildi. Bunlar, Google‘dan gelenler gibi üçüncü taraf uygulamaları ve Samsung‘un Samsung Pay, Bixby, Secure Folder ve benzeri gibi sistem uygulamalarını listede yer alıyor. İşte detaylar.

Samsung, Galaxy Cihazlarında 10.000 Android Uygulamasını Kısıtlıyor

Güney Koreli teknoloji forumu Meeco‘daki kullanıcılara göre Samsung, Twitter, Instagram, TikTok ve diğerleri gibi popüler Android uygulamalarını kısmak için Game Optimization Service (GOS) adlı bir sistem uygulamasını kullanıyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, liste Samsung uygulamalarını da içeriyor. Uygulama, Galaxy cihazlarındaki oyunları optimize etmek için tasarlanmış olsa da, kullanıcılar Samsung‘un 10.000‘den fazla oyun dışı Android uygulamasının performansını sınırlamak için bunu kullandığını bildirdi. Meeco kullanıcıları, Galaxy cihazlarında Samsung’un GOS‘undan etkilenen uygulamaların listesini paylaştı.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo — 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, listenin Geekbench veya 3DMark gibi herhangi bir kıyaslama uygulaması içermemesidir. Bu, bir kullanıcı Galaxy cihazlarında bir kıyaslama testi yaparsa, cihazların maksimum puanlarını gösterir ve bu açıkça bir hiledir!

Bu, Koreli bir YouTuber tarafından test edildi ve sonuçlar şok edebilir! Testte YouTuber, 3DMark kıyaslama uygulamasının tüm paket adını Samsung‘un kısma listesindeki uygulamalardan biri olan Genshin Impact olarak değiştirdi. Ardından, 3DMark uygulamasının gerçek sürümünü ve uygulamanın “sahte” sürümünü ayrı ayrı kullanarak bir test yaptı.

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Gerçek sürüm 2618 puan verirken, kara listeye alınan aynı uygulama sadece 1141 puana ulaştı. Puanlarda önemli bir düşüş ve Samsung‘un kara listeye alınan uygulamaların performansını tam potansiyellerinin yarısına düşürerek nasıl sınırladığını gösterdi. Ancak Game Optimization Service uygulamasının her Galaxy cihazında yüklü olmadığını belirtmekte fayda var. Etkilenen Galaxy modelleri hakkında da bir bilgi yok.

Şimdi, Samsung‘un neden bu kadar çok Android uygulamasının performansını Galaxy cihazlarında kıstığı bilinmiyor. OnePlus‘ın cihazlarının pil ömrünü artırmak için geçen yıl OnePlus 9 serisinde de aynısını yaptığını gördük. Bu nedenle, şirket konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Samsung‘un da aynı nedenle yapıyor olması mümkün olabilir. Samsung‘un şikayetleri çözmek için bir iç soruşturma yürüttüğü ileri sürüldü.