Xiaomi, uzun süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerini 28 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlikte teknoloji dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Ancak resmi duyuru öncesinde Rusya merkezli bir perakendecinin web sitesinde gerçekleşen erken listeleme, cihazlara dair tüm merak edilenleri gözler önüne serdi. Peki, yüksek donanım özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 17T serisi kullanıcıları etkilemeyi başarabilecek mi?

Xiaomi 17T teknik özellikleri ve detaylar

Sızıntılara göre Xiaomi 17T, 6.59 inç büyüklüğünde ve 1268×2756 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekran ile geliyor. 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadeden cihaz, MediaTek Dimensity 8500 Ultra yonga setinden güç alıyor. 12GB RAM kapasitesiyle desteklenen telefon, çoklu görevlerde yüksek verimlilik hedefliyor.

Kamera tarafında ise üçlü kurulum tercih edilmiş. Cihazda yer alan 50MP ana kameraya, 50MP ve 12MP çözünürlüklerinde iki yardımcı lens eşlik ediyor. Ön kısımda 32MP selfie kamerası bulunan telefonun pil tarafında ise 6.500 mAh değerinde yüksek kapasiteli bir batarya öne çıkıyor. 162 x 75 x 8.2 mm boyutlarına sahip olan bu yeni akıllı telefon, günlük kullanımda uzun süre enerji desteği sunmayı amaçlıyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6.59 inç AMOLED, 1268×2756 piksel, 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12GB

Arka Kamera: 50MP + 50MP + 12MP

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 6.500 mAh

Boyutlar: 162 x 75 x 8.2 mm

Xiaomi 17T fiyat bilgisi

Xiaomi 17T – 256GB: 713 dolar

Xiaomi 17T – 512GB: 753 dolar

Xiaomi 17T Pro modelinin öne çıkan özellikleri

Serinin daha gelişmiş bir donanım paketiyle gelen modeli Xiaomi 17T Pro ise ekran tarafında 6.83 inçlik daha geniş bir AMOLED panel kullanıyor. 1280×2772 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızıyla gelen bu panel, görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden alıyor.

12GB RAM ile donatılan model, tıpkı standart versiyonda olduğu gibi 50MP + 50MP + 12MP şeklinde yapılandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip. 32MP çözünürlüklü ön kamerayı bünyesinde barındıran Pro versiyon, batarya kapasitesinde ise 7.000 mAh ile çıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Cihazın fiziksel boyutları ise 162.2 x 77.5 x 8.3 mm olarak ölçülüyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.83 inç AMOLED, 1280×2772 piksel, 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12GB

Arka Kamera: 50MP + 50MP + 12MP

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 7.000 mAh

Boyutlar: 162.2 x 77.5 x 8.3 mm

Xiaomi 17T Pro fiyatı

Xiaomi 17T Pro – 256GB: 946 dolar

Xiaomi 17T Pro – 1TB: 1.130 dolar

