Samsung Galaxy Ring sağlık takibi konusunda rakipsiz olacak. İlk Samsung akıllı yüzük modeli olan Samsung Galaxy Ring, kullanıcıların detaylı sağlık analizini yapabilecek. Samsung Health uygulamasında keşfedilen kod dizinleri, Samsung’un en büyük giyilebilir teknoloji yeniliklerinden biri olan Samsung Galaxy Ring sağlık takibi özelliklerini ortaya döktü.

Samsung Galaxy Ring Sağlık Takibi ile Kişisel Doktorunuz Olacak!

Samsung, 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştireceği Samsung Unpacked etkinliğinde yeni Samsung Galaxy Ring cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi yüzük, fitness takip cihazı pazarında büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip. Şirket, Galaxy Ring’in tasarımını ve özelliklerini daha önce sızıntılar yoluyla göstermişti ve şimdi de Samsung Health uygulamasıyla entegre olacak özelliklerine göz atıyoruz. Samsung Galaxy Ring sağlık takibi özellikleri çok iddialı.

Android Authority, Samsung Health uygulamasının APK kodlarını inceleyerek bu konuda önemli ipuçları sağladı. Samsung Health uygulamasının en son sürümünde, Samsung Galaxy Ring sağlık takibi için bazı yeni özelliklerin etkinleştirildiğini görüyoruz. Bu özellikler arasında kalp atış hızı ve stres ölçümü öne çıkıyor. Kullanıcılar, Galaxy Ring sayesinde kalp atış hızlarını ve stres seviyelerini anlık olarak izleyebilecekler.

Galaxy Ring ayrıca cilt sıcaklığını ölçerek adet döngülerini tahmin edebilecek. Bunun yanı sıra, horlama tespiti yapma yeteneği de bulunuyor. Ancak, horlama takibi yapabilmek için telefonunuzu yakında bulundurmanız ve şarjda tutmanız gerekiyor. Bu özellik, Samsung Health uygulaması aracılığıyla ses kaydı yaparak horlamalarınızı ve ağır nefes almanızı tespit edecek. Zira cihazın kendisinde mikrofon için bir donanım bulunmuyor.

Samsung Galaxy Ring sağlık takibi yetenekleri, özellikle sağlık ve fitness takibi konusunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, stres ve kalp atış hızı gibi önemli sağlık verilerini kolayca takip edebilecekler. Ayrıca, adet döngüsü takibi ve horlama tespiti gibi özellikler, Galaxy Ring’i diğer fitness takip cihazlarından ayıran önemli yenilikler arasında yer alıyor.

Samsung’un bu yeni cihazı, kullanıcıların günlük sağlık verilerini daha detaylı ve doğru bir şekilde izlemelerine olanak tanıyacak. Galaxy Ring’in, Samsung Health uygulamasıyla sunduğu bu özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Samsung, bu yeniliklerle birlikte sağlık teknolojileri alanında çıtayı bir adım daha yukarı taşımayı hedefliyor.

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