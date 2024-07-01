Apple Watch dövme sorunu hakkında yeni bir video yayınlandı. Sadece Apple Watch da değil, dövmeler tüm akıllı saatlerin çalışmasında aksamalara neden olabiliyor. Peki Apple Watch dövme ile sorun yaşıyor mu? Dövmem varsa akıllı saat kullanabilir miyim? İşte tüm sorularınızın cevabı.

Apple Watch Dövme Sorunu Nedir? İşte TikTok’ta Viral Olan O Video!

Eğer bileğinize dövme yaptırmayı düşünüyorsanız, Apple Watch dövme sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Dövmeli kişiler akıllı saat kullanabilir mi?

Apple Watch’un sensör performansını etkileyen dövme sorunu, TikTok’ta yayınlanan bir videoda açıkça görülüyor. Bu videoda, bileğinde dövme olan bir kişi, dövme kılıfının sensörü engellemesi nedeniyle Apple Watch’un nabzını doğru algılayamadığını gösteriyor.

Kullanıcı, bu sorun nedeniyle lazer tedavisiyle dövmesini sildirme yoluna gidiyor. Kozmetik hemşiresi Maryam Khatibi tarafından paylaşılan Apple Watch dövme sorunu hakkındaki bu video, sosyal medya platformunda 3,5 milyon kez izlendi ve viral oldu. Yani Apple Watch kullanıyorsanız ve dövmeniz varsa, bu dövmenizin sensörlerin çalışmasını engellemesi mümkün.

Apple Watch, kullanıcının kalp aktivitesini izlemek için ışığa dayanıyor. Ancak bileğinde dövme olan kullanıcılar, sensörün her zaman doğru çalışmadığını fark ediyorlar. Burada sadece Apple Watch’un değil, diğer tüm akıllı saatlerin de bu sorundan etkilenmesinin mümkün olduğunu söyleyelim.

Apple Watch, fotoletismografi adı verilen bir işlemle nabzı ve kandaki oksijen seviyelerini takip ediyor. Bu işlem, cilde kızılötesi ve yeşil ışıklar tutarak kan akışını tespit etmeye dayanıyor. Kırmızı kan, kırmızı ışığı yansıtıyor ve yeşil ışığı emiyor. Bu sayede, yeşil ışık emilimi kalp atışıyla birlikte daha fazla oluyor ve Apple Watch, nabzı algılıyor.

Apple Watch dövme sorunu hakkında Apple’ın bazı uyarıları da var. Apple, “Bazı dövmeler gibi cildinizdeki kalıcı veya geçici değişiklikler de kalp atış hızı sensörünün performansını etkileyebilir” uyarısında bulunuyor. Dövme mürekkebi, deseni ve doygunluğu, ışığın sensöre ulaşmasını engelleyerek doğru okumaları etkileyebilir.

Ancak bu sorunun etrafından dolaşmanın bazı yolları var. Örneğin, Apple Watch’u dövme olmayan diğer bileğe takmak ya da Bluetooth göğüs kayışları gibi harici kalp atış hızı monitörlerine bağlamak mümkün. Yine de bunlar pek tercih edilen seçenekler değil. En basit yöntemlerden biriyse lazerle dövme sildirme.

Lazer tedavisi, kullanıcının bileğinin dış kısmında geçici olarak çizilen bir daire içinde gerçekleştiriliyor ve TikTok’ta yayınlanan 15 saniyelik klip, dövmenin lazer tarafından buharlaştırıldığı işlemi gösteriyor. Khatibi, hastanın dövmeyi sildirmek için toplamda 418 dolara mal olan dört seans yaptırdığını belirtti. Bu da demek oluyor ki, Apple Watch’unuzun çalışması için neredeyse bir Apple Watch parası daha ödemeniz gerekiyor.

Özetle, Apple Watch dövme sorunu ile karşılaşan kullanıcılar, bu çözümlerle sensör performansını artırabilir. Dövme yaptırmayı düşünen Apple Watch sahiplerinin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemli.,

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dövmeyle beraber akıllı saat kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!