Yeni bir endüstri raporuna göre Samsung cephesi ilk akıllı saati olan Galaxy Ring üzerinde geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Samsung’un Galaxy Ring için kilit bileşen tedarikçilerinden birinin adı ortaya çıktı ve aynı şirket Galaxy S23 serisinin içindeki bazı donanımların geliştirilmesinden de sorumluydu. Yani Samsung’un ilk akıllı yüzüğü emin ellerde!

Galaxy Ring ile Fitness Takibinde Yeni Bir Dönem Başlayacak!

Boyutu ve dahili alan sınırlamaları nedeniyle Galaxy Ring’i geliştirmek gerçekten zor bir süreç olacak. Zira cihazların boyutu küçüldükçe cihazların içerisinde yer alacak devreler de doğal olarak küçülüyor ve küçük devreler üretmek hem maliyeti yüksek olan hem de yapılması zor olan bir şey.

Akıllı yüzükler, akıllı saatler ve akıllı fitness bantlarından bile daha küçük bir devre kartına ihtiyaç duyuyor. Ancak Samsung’un ana vatanından, The Elec adı bir Koreli gazeteden gelen yeni bir rapor Japon Meiko’nun Galaxy Ring’in devre kartını üretmekten sorumlu olduğunu söylüyor.

Meiko ismi, muhtemelen Japon üreticinin Samsung’un tedarikçisi Ibiden’in başka bir şirket tarafından satın alınmasının ardından Galaxy S23 serisi için HDI PCB (yüksek yoğunluklu birbirine bağlı baskılı devre kartları) üretmekten sorumlu olması nedeniyle bazılarınıza tanıdık gelebilir. Japon üretici S23 serisinin üretiminde de kilit isimlerden biri, bu nedenle Samsung’un gözü arkada kalmayacaktır.

Samsung bu konuda gerçekten de oldukça kararlı görünüyor. Samsung’un KIPRIS’e ticari marka başvurusunda bulunduğu yılın başından bu yana Galaxy Ring son zamanlarda haberlerde daha sık yer alıyor ve son sızıntılara göre cihazın tanıtımı oldukça yakın.

Ancak bu son raporlar takma adların ve ticari markaların ötesine geçiyor. İki hafta önce Reddit’teki bir Samsung kullanıcısı, Samsung Health beta güncellemesinin özellik listesine Ring Desteği eklediğini keşfetti. Bu da Samsung’un artık cihaza resmi bir isim verdiği ve hatta dahili uygulamalarına bile eklemeye başladığını gösteriyor.

Bu iki anlama gelebilir. İlk olarak, Samsung Galaxy Ring’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. İkincisi, şirket Health platformuna üçüncü taraf akıllı yüzükler için destek eklemek istiyor olabilir. Durum ne olursa olsun, şirket en azından Health uygulamasının daha akıllı hale gelmesi ve daha geniş bir fitness aksesuarı yelpazesini desteklemesi için zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

Samsung’un neden bir akıllı yüzük geliştirmesi gerektiğine ve bunun herhangi bir fayda sağlayıp sağlamayacağına ise müşteriler karar verecek. Ancak, teorik olarak, akıllı yüzükler belirli fitness seansları ve aktiviteleri sırasında kullanmak için akıllı saatlerde daha rahat olabilir.

Ayrıca yüzükler kullanıcının parmağına akıllı saatlere kıyasla daha güvenli bir şekilde oturduğundan, bazıları Galaxy Ring’in Galaxy Watch serisine kıyasla daha doğru sağlık ölçümlerinden faydalanabileceğini söylüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Ring başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!