Snoopy Tech, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic’in teknik özelliklerini sızdırdı. 26 Temmuz’da piyasaya sürülecek olan bu saatler, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek.

Galaxy Watch 6, 40mm ve 44mm boyutları ile gelecek ve her iki modelde de AMOLED ekranlar bulunacak. 40mm model 432 x 432 piksel, 44mm model ise 480 x 480 piksel çözünürlük sunacak. Saatler, 300mAh ve 425mAh batarya kapasiteleriyle sırasıyla gelecek ve grafit gri, altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak.

Galaxy Watch 6 Classic, 47mm ve 43mm olmak üzere iki boyutta sunulacak. Bu saatler, 480 x 480 piksel ve 432 x 432 piksel AMOLED ekranlara sahip olacak. Classic modeller, paslanmaz çelik döner çerçeveyle gelecek ve 300mAh ile 425mAh batarya kapasitelerine sahip olacak. Bu modeller, siyah ve gümüş tonlarında satışa sunulacak.

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Her iki saat de, Exynos W930 yonga seti tarafından desteklenecek. Bu yonga seti, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama ile eşleştirilecek. Saatlerde ivmeölçer, manyetometre, barometre, jiroskop, sıcaklık ve pusula gibi sensörler bulunacak.

Saatler, Wear OS işletim sistemini kullanacak ve Wi-Fi, 4G (isteğe bağlı), NFC, GPS ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı seçenekleri sunacak. Saatlerde ayrıca pedometre, kalp atış hızı monitörü, kalori sayacı, EKG, SpO2 takibi ve uyku takibi gibi sağlık özellikleri bulunacak.

Galaxy Watch 6 serisinin ekranları, safir cam tabakası ile korunacak ve IP68 ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip alüminyum kasa ile suya ve toza dayanıklı olacak. Saatler, 5ATM sertifikası ile yüzme ve su bazlı aktiviteler için uygun olacak.