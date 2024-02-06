Samsung cephesinin 17 Ocak’ta düzenlediği Galaxy Unpacked 2024, heyecan dolu bir şekilde sona erdi. Şirket, Galaxy S24 serisi ve yeni yapay zeka özelliklerini tanıttıktan sonra, sürpriz bir duyuruyla yeni bir giyilebilir cihaz olan Galaxy Ring akıllı yüzük modelinin yolda olduğunu doğruladı. Tanıtımda üzerinde pek durulmayan Samsung Galaxy Ring çıkış tarihi, bir Samsung yöneticisi tarafından kısa bir süre önce açıklandı.

Samsung Galaxy Ring Çıkış Tarihi Açıklandı, Bu Akıllı Yüzük Diğer Sağlık Takip Cihazlarını Öldürecek

Galaxy Ring, Samsung’un sağlık ve fitness odaklı giyilebilir cihazları arasında öne çıkıyor. Samsung Electronics’in B2B Giyilebilir/IoT/Aksesuar Küresel Başkanı Daniel Seung, geçtiğimiz günlerde LinkedIn aracılığıyla yaptığı bir paylaşımda, Galaxy Ring’in “2024’ün 2. yarısında” tanıtılacağını doğruladı. Yani cihaz bu yıl içinde piyasaya sürülecek gibi.

Samsung akıllı yüzük modelinin resmi duyurusu, Samsung’un gelecek Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşebilir. Zira, Samsung’un önceki lansmanlarında olduğu gibi, Galaxy Ring’in de büyük bir olay olması bekleniyor. Bu akıllı saatin, Galaxy Watch 7, Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6 gibi diğer cihazlarla birlikte tanıtılması planlanıyor.

Samsung, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek Unpacked etkinliğinin kesin tarihini henüz açıklamadı. Ancak, genellikle her yıl Temmuz-Eylül arasında gerçekleştiği biliniyor. Bu, Samsung hayranlarının heyecanla beklediği bir etkinlik olacak. Galaxy Ring ne zaman tanıtılacak sorusunun cevabı da bu haberle beraber Temmuz-Eylül olacak gibi görünüyor.

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü, şimdiye kadar tanıtılan Samsung giyilebilir cihazları arasında en heyecan verici olanlardan biri olarak görünüyor. Samsung akıllı yüzük, Galaxy Watch gibi akıllı saatleri tercih etmeyen ancak sağlık ve fitness takibini önemseyen kullanıcılar için tasarlanmış gibi görünüyor.

Galaxy Ring’in şık ve kullanışlı tasarımı, kullanıcıların sağlık verilerini kolaylıkla takip etmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, farklı moda stilleriyle uyumlu olması bekleniyor.

Samsung Health kullanıcıları için yeni akıllı yüzüğün getireceği yeni özellikler ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak, Galaxy Watch ile entegrasyonu sayesinde daha gelişmiş ve doğru fitness takibi sunması bekleniyor. Samsung kullanıcıları bu yeni giyilebilir cihazı merakla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı yüzükler akıllı bilekliklerin yerini alabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!