Galaxy S24 serisi tanıtıldığından beri Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusu çok sık soruluyor. Samsung cephesi, Galaxy Unpacked etkinliğinde bu soruyu da cevapladı. Galaxy S24 yapay zeka özellikleri eski amiral gemilerine de geliyor. Peki Galaxy AI hangi telefonlara gelecek? Galaxy AI Galaxy S22 serisine gelecek mi? Tüm Galaxy AI destekli telefonlar listesi burada.

Galaxy AI Hangi Telefonlara Gelecek? Galaxy AI Destekli Telefonlar Listesi



Samsung’un birçok yapay zeka özelliğini bünyesinde barındıran Galaxy AI platformu, kullanıcıların telefonlarına yapay zekanın gücünü getiriyor. Bu süreçte Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusu da çok sık soruluyor.

İleride Galaxy AI desteği eklenecek cihazlar tanıtımda açıklandı. Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabı şu şekilde:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE (Henüz Kesin Değil)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Samsung’un bu cihazlar için Galaxy AI özelliklerini ne zaman sunacağı henüz kesin değil, ancak Samsung cephesi yaklaşık bir tarih verdi. Galaxy AI eski telefonlara ne zaman gelecek sorusunun cevabı 2025 ortası olarak belirlenmiş durumda. Yani Galaxy AI 2023 yılından sonra çıkan telefonlara gelecek. Galaxy AI desteği getirecek güncelleme ise 2025 yılında gelecek.

Samsung büyük ihtimalle Haziran ayı gibi yayınlanacak bir güncelleme ile Galaxy AI özelliklerini bu telefonlar için de sunacak. 2025 yılında gelecek güncellemenin ardından Galaxy AI destekli telefonlar ve tabletler listesi şu şekilde olacak:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE (Henüz Kesin Değil)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Samsung burada Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 yonga setine sahip cihazlara Galaxy AI desteği verecek diyebiliriz. Bu cihazlarda kullanılan işlemciler yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka özelliklerini kaldırabilecek durumda.

Burada en sık sorulan sorulardan biri de Galaxy S22 Galaxy AI destekliyor mu sorusu oldu. Samsung cephesi henüz bu soruya kesin bir cevap vermiş değil. Ancak şu aşamda Galaxy S22 Galaxy AI desteğine sahip olmayacak gibi görünüyor. Galaxy AI Galaxy S22 serisine gelecek mi diye soranlar biraz üzülebilir. Zira son açıklamalara göre Galaxy AI Galaxy S22 serisine gelmeyecek.

Hatırlatmak gerekirse, şirketin 2022 yılındaki amiral gemileri pazara bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 işlemcisiyle satışa sunulmuştu. İki işlemci de oldukça kabiliyetli işlemciler olsa da, Samsung Galaxy AI özellikleri en azından ilk etapta Galaxy S22 serisinde kullanılamayacak gibi görünüyor. İlginç şekilde aynı işlemciyi kullanan Galaxy S23 FE bu özellikleri alacak gibi görünüyor.

Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapmış durumda. Bu açıklamayı Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusuna bir cevap olarak da kabul etmek mümkün. Chomet, yapay zekanın cihaz donanımıyla nasıl destekleneceğine dair şunları söyledi:

“Zaman içinde AI deneyimlerimizin mobil cihazların performansıyla desteklenebilmesini sağlamak istiyoruz, bu da CPU ve GPU gücünün gerekliliğini beraberinde getiriyor. Şimdilik öğrenme aşamasınıdayız; adım adım ilerliyoruz. Galaxy AI’nın Galaxy S24 serisinde iyi çalıştığını biliyoruz ve Galaxy S23 serisi üzerinde iyi çalışacağını da biliyoruz. Ancak ortalama bir müşteri için yapay zeka kullanım yoğunluğunun ne olacağını ve dolayısıyla bu yoğunluğun cihaz üzerindeki kaynakları ve bizim bulut kaynaklarımızı nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.”

Bu açıklamaya bakarak, Samsung cephesinin Galaxy AI desteğini eski telefonlara getirmek konusunda temkinli yaklaştığını görüyoruz. Eski modellere Galaxy AI desteği vermek marka için doğru bir hamle olsa da, eğer bu özellikler kullanıcı deneyimini etkileyecekse, en iyisi hiç getirmemek olacaktır.

Bu durumda Galaxy S22 serisi ve öncesi cihazlara Galaxy AI desteği gelmeyecek gibi görünüyor. Galaxy AI, sadece 2023 yılı ve sonrasında çıkan cihazlarda kullanılabilir olacak. Galaxy AI hangi telefonlara gelecek diye soranlar, 2023 yılı ve sonrası çıkan modelleri listelerde görecekler.

Galaxy AI Ücreti Ne Olacak?

Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusunun ardından Galaxy AI ücretli mi olacak sorusu da en sık sorulan sorulardan biri. Samsung’un Galaxy AI ile kullanıcılara sunduğu özelliklerin birçoğu internet bağlantısı gerektirmeden cihaz üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak özellikle eşzamanlı özelliklerin birçoğu Samsung sunucularına bağlanmak durumunda ve bir internet bağlantısı gerektiriyor.

Bu durum doğal olarak Samsung sunucularına sürekli yük bindiriyor ve bunun da belirli bir maliyeti var. Bu nedenle Galaxy AI için bir ücret istenecek gibi görünüyor. Yani, Galaxy AI ücretli mi olacak sorusunun cevabı evet diyebiliriz. Galaxy AI 2025 yılında ücretli olacak.

Bu aşamada, Galaxy AI ücreti ne olacak sorusu da çok sık soruluyor. Samsung’un bu hizmeti ne kadar ücret karşılığı sunacağı henüz belli değil. Ancak 2025 yılında Galaxy AI ücretli olacak gibi duruyor. Bu servisin ücreti henüz belli olmasa da, Samsung’un diğer abonelik servisi sunan şirketler gibi bölgesel fiyatlandırma yapacağı konuşuluyor.

Yani Galaxy AI özellikleri yabancı para birimleri bazında Türkiye’de daha uygun olabilir. Fakat Samsung cephesi bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Yani Galaxy AI ücreti konusundaki tüm bu bilgiler henüz spekülasyon aşamasında.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabını sizlerle paylaşmış olduk. 2023 yılı ve sonrası cihazlarda Galaxy AI desteği göreceğiz. Galaxy AI Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 akıllı telefonlarda ve Galaxy Tab S9 tabletlerde 2025 yılı ortasında kullanılabilir olacak. Ancak 2025 yılından itibaren Galaxy AI ücretli olacak gibi görünüyor. Samsung’un fiyatlandırma politikası ise henüz belirsiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S22 serisi de Galaxy AI destekli modeller arasında yer almalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!