Samsung Note 9 S Pen özellikleri sızdı

Samsung bu yıl içerisinde iki farklı S Pen kalemli model çıkartacak. Bunlardan bir tanesi Samsung Note 9 cihazına ait iken bir diğeri ise Tab S4 modeline ait. Bu iki cihaz da çok yakında tanıtılacakları için söylentiler ve diğer tahminler haliyle en üst noktalarda yaşanıyor ve pek çok noktada yeni yeni bilgiler de internete düşüyor. Şu sıralar ortalarda dolaşan bilgilere bakınca ise büyük bir güncelleme olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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Samsung Note 9 ile alakalı son zamanlarda pek çok ilginç, farklı ve yenilikçi söylenti duyduk. Samsung’un yeni S Pen’in de Bluetooth bağlantı ile uzaktan etkileşim herkesin kesin gözüyle baktığı bir düzenleme. Şimdi bu muhtemel yeni özelliklere bir bakalım :

S Pen ile gelecek muhtemel yeni özelliklerde müzik oynatma işlevi yer alıyor. Bu özellik nasıl çalışacak henüz net bir fikir olmasa da, üzerindeki tuş yardımıyla bir kulaklık tuşu görevi göreceğini düşünüyoruz.

Ayrıca S Pen cihazınızla uzaktan fotoğraf çekilmeniz noktasında da sizlere yardımcı olacak. Akıllı saat ve bilekliklerde görmeye alışkın olduğumuz bu özellikler kullanım için gayet iyi olabilir.

Cihazınızın kilidini uzaktan açın.

Geliştirilmiş Aircommand arayüzü ile birlikte daha çok ayara, uygulamaya ve işleve daha kolay ve daha basit erişim imkanı.

Bu özellikler tanıtılacak olan S4 ve Note 9 cihazlarında ortak olması beklendiğinden dolayı, bütün özellikler olmasa da pek çoğunun Tab S4 cihazında aktif olması bekleniyor.