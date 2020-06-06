Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2, 5 Agustos’ta tanıtılabilir!
Samsung’un Galaxy Note 20 serisini her yıl olduğu gibi Ağustos’ta tanıtacağı bilgisi sızdırıldı. Sızıntıya göre aynı etkinlikte Samsung Galaxy Fold 2 modeli de tanıtılacak.
Daha önce COVID-19 salgının üretim ve lojistik üzerine etkilerinin Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2 modellerinin tanıtımını geciktireceği haberleri yayılmıştı. Fakat Çinli donga.com üzerinde yapılan haberde söz konusu modellerin tanıtım etkinliği için 5 Ağustos tarihinin belirlendiği iddia edildi. Tabii ki önümüzdeki 2 ay içerisinde bu tarih değişebilir. Ayrıca Galaxy Z Flip 5G modelinin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin özelliklerini hatırlayacak olursak; Snapdragon 865+ yonga setinden güç alması beklenen modellerin en az 8 GB RAM ile gelmeleri bekleniyor. 6,7 ve 6,9 inç boyutunda olmaları beklenen Note 20 modellerinin, 108 MP çözünürlüklü kamera, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 25W gücünde hızlı şarj özellikleri ile öne çıkacak. Baz modelde 4.000 mAh kapasiteli batarya olması beklenirken, Plus modelinde kapasitenin 4.500 mAh olması bekleniyor. Söz konusu modeller hızlı şarj ve pil kapasitesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Tabii ki sızıntılara dayanan bu özellikler haberimize konu olan tanıtım etkinliğinde farklı şekilde duyurulabilir.
Aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 5G modelinin sızan özelliklerine de bakalım. Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülmesi beklenen modelin geçtiğimiz günlerde 15W gücünde hızlı şarja sahip olacağı da ortaya çıktı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, Reno serisini geçen sene Nisan ayında tanıtmıştı. Bu sene ise cihazlar, COVID-19 salgını sebebiyle biraz geçte olsa bugün resmi olarak tanıtıldı. Reno 4 serisi, Snapdragon 765G yonga seti, OLED ekranları ve oldukça yetenekli kameraları ile piyasaya sürüldü.
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Oppo Reno 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 Pro, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta OIS destekli 48 MP çözünürlüklü ana kamera ve özel bir telefoto kamera mevcut. Reno 4 ise 6.4 inçlik çift nokta delik tasarımlı bir ekrana sahip. Cihazda 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamerası ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Arka tarafta Reno 4, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor.
Reno 4 Pro‘nun diğer kamera özelliklerine baktığımızda 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüklü telefoto kamerası bulunduğunu görüyoruz. Bu telefoto kamera 5x hibrit zoom, 20x dijital zoom yapabiliyor. Oppo kamera tarafında düşük ışıkta kaliteli videolar çekebilen Canlı HDR modunun bu cihazlarda bulunacağını belirtiyor.
Reno 4 serinin diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 765G yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Cihaz 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı sunan modellere sahip. Her iki telefonda 5G destekli ve yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıyor.
Her iki telefonda da 4.000 mAh değerinde SuperVOOC 2.0 ile 65W hızlı şarj olabilen pil bulunuyor. Reno 4 mavi, siyah ve mor renklerle satışa sunulacak. Pro model ise siyah, beyaz, yeşil,kırmızı ve mavi renk seçeneklerini bulunduracak. Taban model 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 422$, 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı 465$ fiyatıyla piyasaya çıkacak. Pro modelde ise 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 535$, 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı 606$ ile fiyatlandırılacak. Reno 4 serisi Çin‘de 12 Haziran’da satışlara başlayacak. Global çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro modelinin DxOMark puanı açıklandı!
OnePlus 8 Pro modeli DxOMark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, OnePlus’ın amiral gemisi gözde telefonu için puanını belirledi.
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2020’nin en iddialı amiral gemileri arasında yer alan OnePlus 8 Pro modelinin arkasında dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Cihazın kamera kurulumunda 48 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş açı sensörü, 8 MP telefoto sensör ve 5 MP’lik özel renk kamerası yer alıyor.
OnePlus’ın amiral gemisi telefonu, aldığı puan ile Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra modellerinin gerisinde kaldı. Kamera özellikleriyle iddialı olan OnePlus 8 Pro, DXOMARK’tan 119 puan aldı ve 10. sıraya yerleşti. Fotoğraf tarafında 126 puan alan cihaz, video tarafında ise 103 puan aldı.
6,78 inç 120 Hz QHD+ AMOLED ekranı ile çok dikkat çeken telefon, gücünü yine Snapdragon 865 işlemciden alıyor. 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan amiral gemisi, 30W hızlı şarj destekli 4.510 mAh pile sahip.
OnePlus 8 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4.510 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil
- Boyutlar: 165, 3 x 74,4 x 8,5 mm
- Ağırlık: 199 gram
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G, 3C sertifikası aldı!
Samsung Galaxy Note 20 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın 3C sertifikasını aldığı ortaya çıktı. Note 20, önceki modelden daha yüksek pil kapasitesine sahip olacak fakat şarj hızı yükseltilmeyecek. Note 20‘nin yanında birde Galaxy Z Flip’in 5G versiyonu 3C testinde görüntülendi.
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Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G hangi şarj özelliklerine sahip olacak?
Galaxy Note 20 tıpkı önceki versiyonu olan Galaxy Note 10 gibi 25W değerinde hızlı şarj olacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Note 20+’ın 3C sertifikası aldığı görüntülenmişti. Orada da Note 20+‘ın 25W ile hızlı şarj olacağı belirtilmişti. Bu sene Note serisinde taban model ve plus model arasındaki pil farkı kapanacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene 3500 ve 4300 mAh pil değerine sahip olan seri, bu sene taban modelde 4300, plus modelde ise 4500 mAh pil ile gelecek.
Samsung’un Note 10+, S20 Ultra, S10 Lite gibi modellerinde kullandığı 45W hızlı şarjın bu cihazlarda kullanılmaması kulağa ilginç geliyor. Geçtiğimiz sene Note 10+ duyurulmadan önce de 45W hızlı şarjdan bahsedilmiyordu fakat cihaz 45W hızlı şarja sahip. Galaxy Z Flip ise 4G modeline sadık kalacak ve 15W hızlı şarj desteği ile gelecek. Ayrıca tahminlere göre Snapdragon 855+ yerine Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Bunun haricinde her iki model telefonun da OneUI 2.5 ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy Z Flip 5G‘nin Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ünlü sızıntıcı Ishan Argawal ise bu telefonların yanında SM-R845 ve SM-R855 model numaralı iki yeni Galaxy Watch‘ın tanıtılacağını söylüyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir bilgi yok.