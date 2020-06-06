Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2, 5 Agustos’ta tanıtılabilir!

Samsung’un Galaxy Note 20 serisini her yıl olduğu gibi Ağustos’ta tanıtacağı bilgisi sızdırıldı. Sızıntıya göre aynı etkinlikte Samsung Galaxy Fold 2 modeli de tanıtılacak.

Daha önce COVID-19 salgının üretim ve lojistik üzerine etkilerinin Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2 modellerinin tanıtımını geciktireceği haberleri yayılmıştı. Fakat Çinli donga.com üzerinde yapılan haberde söz konusu modellerin tanıtım etkinliği için 5 Ağustos tarihinin belirlendiği iddia edildi. Tabii ki önümüzdeki 2 ay içerisinde bu tarih değişebilir. Ayrıca Galaxy Z Flip 5G modelinin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin özelliklerini hatırlayacak olursak; Snapdragon 865+ yonga setinden güç alması beklenen modellerin en az 8 GB RAM ile gelmeleri bekleniyor. 6,7 ve 6,9 inç boyutunda olmaları beklenen Note 20 modellerinin, 108 MP çözünürlüklü kamera, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 25W gücünde hızlı şarj özellikleri ile öne çıkacak. Baz modelde 4.000 mAh kapasiteli batarya olması beklenirken, Plus modelinde kapasitenin 4.500 mAh olması bekleniyor. Söz konusu modeller hızlı şarj ve pil kapasitesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Tabii ki sızıntılara dayanan bu özellikler haberimize konu olan tanıtım etkinliğinde farklı şekilde duyurulabilir.

Aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 5G modelinin sızan özelliklerine de bakalım. Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülmesi beklenen modelin geçtiğimiz günlerde 15W gücünde hızlı şarja sahip olacağı da ortaya çıktı.