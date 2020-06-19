Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Samsung’un en çok sevilen telefon serisi olan Galaxy Note‘un yeni üyesi Galaxy Note 20 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 20 iki versiyon ile gelecek

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 20 serisi de geçtiğimiz yıl tanıtılan Note 10 serisi gibi iki farklı boyut ile tanıtılacak. Bu modellerden küçük ekranlı olanı Galaxy Note 20, büyük ekranlı olanı da Galaxy Note 20 Ultra şeklinde adlandırılacak. Note 20 serisinde henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 865+ yonga setinin kullanılması bekleniyor. Ön cepheden Galaxy Note 10+ ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Note 20 serisinin ekran çerçevelerinin çok daha ince olacak gibi duruyor.

120Hz ve 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlüklüklü ekran!

Samsung‘un S20 serisinde kullandığı 120Hz ve 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlükteki ekranı yeni tanıtılacak olan Note 20 serisinde de yer alacak. Bildiğiniz üzere S20 serisinde, ekran en yüksek çözünürlük seviyesinde 60Hz ekran tazeleme hızına sahipti. 120Hz tazeleme hızından faydalanmak için ekran çözünürlüğünü düşürmek zorunluydu. Ancak Note 20 serisinde ekran 120Hz tazeleme hızının deneyimini en yüksek çözünürlükte de bizlere sunacak gibi duruyor. Ayrıca ekran LTPO OLED panelini kullanacak ve böylece güç verimliliği açısından çok daha iyi bir deneyim kullanıcılara sunulacak.

Samsung Galaxy Note 20 serisinin Ağustos ayı içerisinde yeni Samsung Galaxy Watch ile tanıtılması bekleniyor.