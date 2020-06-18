Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri ortaya çıktı!

Samsung, bu yıl düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihaz tanıtımı gerçekleştirecek. Etkinlikte duyurulması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin özellikleri ise Geekbench testi üzerinde görüntülendi!

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Samsung Galaxy Z Flip 5G, üst seviye özellikler ile geliyor!

Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Z Flip, markanın ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli olarak dikkat çekiyor. Serinin yeni modeli ise fark yaratan tasarımının üzerine 5G desteği ekleyecek gibi görünüyor. Geekbench’te SM-F707B kod adı ile ortaya çıkan Galaxy Z Flip 5G, önemli özelliklerinin pek çoğunu ortaya koyuyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak telefonun 8 GB RAM’e sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında cihazın tek çekirdekte 970 puan, çoklu çekirdekte ise 3.220 puan alması da yüksek performansını kanıtlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G’nin tasarımının yanı sıra ekran, kamera ve batarya gibi temel özellikler tarafında da selefiyle benzer olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Flip’in özellikleri arasında 6.7 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekran, 12+12 megapiksel çift arka kamera ve 3.300 mAh batarya bulunuyordu. Bu özellikler, önemli bir değişiklik olmazsa yeni modelde de aynen devam edecek. Ayrıca cihazın parlak mor ve siyah renk seçeneklerinin yanında kahverengi seçeneğinin de ekleneceği belirtiliyor.

5 Ağustos’ta yapılacağı belirtilen Galaxy Unpacked etkinliği, markanın beklenen yeni modellerini görücüye çıkaracak. Z Flip 5G modelinin yanı sıra Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Watch 3 modellerinin de tanıtılması bekleniyor.