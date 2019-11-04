Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Erdem Dirin)

Oppo RX17 Pro kullanıcısı olan Özgün Mengüş Sizin Yorumunuz serimizde Aydoğan ile beraber telefonun artılarını ve eksilerini bizlere aktarıyor.

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Normalde Oppo R17 Pro olarak yani Çin versiyonu olarak satın aldığı telefonda anakart sorunu yaşayan Özgün, ardından telefonun anakartını Oppo RX17 Pro ile değiştirerek global versiyona geçiş yapmayı başarmış.

Bu videoda da bizlere cihazın artıları, eksileri ve özelliklerini objektif bir şekilde aktarıyor. Bakalım Özgün’e göre RX17 Pro’nun avantajları ve dezavantajları nelermiş. Hep beraber görelim…

İyi seyirler…