Teknoloji gündemine bomba gibi düşen bir haberle karşınızdayız! Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta sınıf akıllı telefon segmentine yepyeni bir soluk getiren modeli Galaxy M56 ile adeta gövde gösterisi yapıyor. Hindistan pazarında ilk tanıtımı yapılan bu cihaz, sunduğu özelliklerle şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. İncecik yapısına rağmen barındırdığı devasa batarya ve eşine az rastlanır uzunluktaki yazılım güncellemesi desteğiyle Samsung Galaxy M56, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, bu iddialı akıllı telefon kullanıcılara neler vadediyor? Gelin, Galaxy M56 modelinin detaylarına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M56 tanıtıldı, işte özellikleri

Samsung Galaxy M56, ilk bakışta inanılmaz derecede ince ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece 7.2mm kalınlığa ve 180 gram ağırlığa sahip olması, onu segmentindeki en naif cihazlardan biri yapıyor. Ancak bu incelik, performanstan ödün verildiği anlamına gelmiyor.

Telefonun ön yüzünde bizleri 6.7 inç boyutunda, göz alıcı renkler sunan bir Super AMOLED ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sayesinde hem keskin hem de akıcı bir görsel deneyim sunan bu panel, Corning Gorilla Glass Victus+ ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Ayrıca, önceki modellere kıyasla %30 daha inceltilmiş çerçeveler, Samsung Galaxy M56‘nın modern ve etkileyici görünümünü tamamlıyor. Bu ekran kalitesi, Galaxy M56‘yı multimedya tüketimi için harika bir seçenek haline getiriyor.

Donanım tarafında ise Samsung Galaxy M56, gücünü Samsung’un geliştirdiği Exynos 1480 yonga setinden alıyor. Bu güçlü işlemciye, akıcı bir çoklu görev deneyimi ve yüksek performans sunan 8GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Depolama konusunda ise kullanıcılara 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Samsung Galaxy M56‘nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de şüphesiz batarya performansı. İncecik kasasına rağmen tam 5000mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Üstelik 45W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde, telefonunuzu kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Bu etkileyici batarya ömrü, Samsung Galaxy M56‘yı rakiplerinden ayıran önemli bir faktör.

Kamera yetenekleri konusunda da iddialı olan Samsung Galaxy M56, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kurulumda; detaylı ve net fotoğraflar için 50MP çözünürlüğünde bir ana kamera, geniş açılı manzaralar yakalamak için 8MP ultra geniş açılı kamera ve yakın plan çekimler için 2MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için 12MP‘lik bir kamera yer alıyor.

Yazılım cephesinde ise Samsung Galaxy M56, kutudan en güncel Android 15 işletim sistemi ve Samsung’un akıcı arayüzü One UI 7 ile çıkıyor. Ancak asıl devrim niteliğindeki gelişme, Samsung’un bu model için sunduğu yazılım desteği. Şirket, Samsung Galaxy M56 için tam 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve güvenlik yaması yayınlama sözü veriyor. Bu, telefonunuzun yıllarca güncel ve güvende kalacağı anlamına geliyor ve Samsung Galaxy M56‘yı uzun ömürlü bir yatırım haline getiriyor.

Samsung Galaxy M56; göz alıcı tasarımı, güçlü performansı, uzun pil ömrü, yetenekli kameraları ve benzersiz yazılım desteğiyle orta sınıf pazarında fark yaratmaya hazırlanıyor. Özellikle uzun yıllar kullanılabilecek, güncel ve güvenilir bir akıllı telefon arayanlar için Samsung Galaxy M56 kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy M56 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+ Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı, Corning Gorilla Glass Victus+

6.7 inç Super AMOLED, FHD+ Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı, Corning Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Exynos 1480 SoC

Exynos 1480 SoC RAM: 8GB LPDDR5X

8GB LPDDR5X Depolama: 128GB / 256GB Dahili Depolama

128GB / 256GB Dahili Depolama Arka Kamera: 50MP (Ana) + 8MP (Ultra Geniş Açı) + 2MP (Makro)

50MP (Ana) + 8MP (Ultra Geniş Açı) + 2MP (Makro) Ön Kamera: 12MP

12MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 45W Kablolu Hızlı Şarj Desteği

45W Kablolu Hızlı Şarj Desteği İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Android 15 tabanlı One UI 7 Güncelleme Desteği: 6 Yıl İşletim Sistemi ve Güvenlik Güncellemesi

6 Yıl İşletim Sistemi ve Güvenlik Güncellemesi Boyutlar ve Ağırlık: 7.2mm kalınlık, 180 gram ağırlık

7.2mm kalınlık, 180 gram ağırlık Renk Seçenekleri: Siyah, Açık Yeşil

Samsung Galaxy M56 Fiyatı ve Satış Tarihi

Galaxy M56, Siyah ve Açık Yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı telefon tek varyasyona sahip:

8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama – 301 dolar

Cihazın Hindistan’da 23 Nisan 2025 tarihinde Samsung’un resmi web sitesi ve Amazon Hindistan üzerinden satışa sunulması planlanıyor. Türkiye fiyatı ve satış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmamakta.

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