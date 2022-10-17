Samsung son zamanlarda Galaxy M akıllı telefon ailesiyle bazı ilginç çalışmalar yapıyor ve şimdi, YouTube kanalı The Pixel‘den gelen bir sızıntıya göre, Güney Koreli Galaxy M54’ü Snapdragon 888 işlemci ve 6.000 mAh’lik bir batarya ile yeni bir telefon piyasaya sürmek istiyor.

Çip yaklaşık iki yıl önce duyurulmuştu, ancak hala başarılı görünüyor ve Adreno 660 GPU’ya sahip. CPU, 2,8 Ghz frekansında ARM Cortex-X1 mimarisine sahip Kryo çekirdeklerini kullanıyor. Ayrıca, bileşenin 5G ağları, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile uyumluluğa sahip olduğunu belirtmek gerekir. Ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile beraber gelecek.

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Sızıntı ayrıca 6,7 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlükte ve 90Hz yenileme hızında AMOLED tipinde olması gereken ekranla ilgili ayrıntıları da ortaya koyuyor. 120Hz’e sahip Galaxy M53 ile karşılaştırıldığında bir adım geriye gidiliyor.

Ayrıca sızıntıya göre, ana kamera, sırasıyla 12 MP ve 5 MP’lik ultra geniş bir lense ve başka bir makro lense eklenen 64 MP’ye sahip olabilir; ön tarafta ise özçekimler için 32 MP yer alıyor. 6.000 mAh pil, bu cihazın en önemli özelliklerinden biri olmalı ve 25W hızlı şarj ile uyumluluğa sahip olması bekleniyor. Son olarak, sızıntı bu ara ürün için heyecan verici olsa da, tüm bilgileri dikkatle ele almak gerekiyor.

Kaynak: SamMobile, MySmartPrice