TECNO Mobile, Spark 9 Pro’nun birkaç ay önce piyasaya sürülmesinin ardından SPARK 9 Pro Sport Edition’ı tanıttı. Bu model, dünya standartlarında otomobil tasarımını ve lüks dokunuşları SPARK’ın modaya uygun tasarım diliyle birleştiren bir BMW grup şirketi olan Designworks tarafından tasarlanmıştır.

Yeni model ilhamını buzlu kristal bir tılsımdan alıyor, mavi ve beyaz renk şeması insanlara süper kahramanın gücünü hatırlatıyor. Cesur ve parlak mavi, metaverse unsurları ifade ederken aynı zamanda fütürizmi de sunuyor; beyazın saflığı ve ilkelliği ise inceliklerini ve yüksek standart tercihlerini ifade etmek isteyen genç tüketicilere hitap ediyor.

Şirket, üçgen dokunun aynı zamanda telefonu sıradan bir yüksek güçlü telefondan lüks bir sedanın cep telefonu muadiline yükselttiğini söylüyor. Geleneksel olarak istikrar ve gücü simgeleyen üçgenlerin kullanımı, Sport Edition’ın premium bir otomobile sahip olmanın getirdiği kimlik ve güven duygusunu aktarmasını sağlıyor.

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Aynı zamanda, dinamik üçgen tasarım telefona hayat veriyor ve telefonun dahili yeteneklerini ve çeşitli işlevselliğini ortaya çıkaran bir hız hissini ifade ediyor.

Gösterişli bir dokunuş arayan genç tüketiciler de telefonun karmaşık kristal elmas kesim unsurlarına ilgi duyacaktır. Bu son dokunuş, geleneksel lüks telefonlarda daha yaygın olan ihtişamın açık ifadeleri yerine, genç nesillerin zenginlik arzusunu gizlice ifade eden ince bir lüks duygusu yaratıyor. Ayrıca bu özellik, kendilerini gelenekselden farklılaştırmak isteyen genç tüketicilere zaman içinde test edilmiş bir incelik hissi veriyor.

Telefon ayrıca; 90Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç Full HD+ LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB RAM, HiOS 8.6 özellikli Android 12, 50MP arka kamera, 2MP derinlik, AI lens, 32MP ön kamera ve 18W hızlı şarj özellikli 5000mAh pil gibi diğer özellikleri de koruyor.

TECNO Spark 9 Pro Sport Edition özellikleri

6,6 inç (1080 x 2460 piksel) Full HD+ LCD ekran

Octa Core MediaTek Helio G85 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU’lar) ve 1000MHz’e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

4GB LPDDR4x RAM, 128GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilir

Çift SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 tabanlı HiOS 8.6

50MP (f/1.7 birincil) + 2MP (f/2.4 derinlik) + 2MP (f/2.0 AI Lens), Çift LED flaş

Çift LED flaşlı 32MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

18W hızlı şarj ile 5000mAh pil

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition’ın fiyatı 1.16.800 Nijerya Nairası (265 Dolar) olup Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi önemli bölgelerde satışa sunulacaktır.