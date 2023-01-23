iPhone 14 Pro Max geçtiğimiz sonbaharda çıktığından beri çok ses getiren cihaz haline geldi. Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri de en yüksek indirme hızlarına sahip olmasıydı. Bu konuda Samsung Galaxy S22 serisini de içeren ana rakiplerini geride bıraktı. Son rapora göre, iPhone 14 Pro Max en hızlı internet sunan cihazlar arasında zirvede yer almadı. İki yeni Android cihaz tahtın kontrolünü ele geçirmiş durumda.

Ookla Son Mobil Performans Raporunu Yayınladı

Ookla’nın en son mobil performans raporu yayınlandı. Raporda Ookla, kullanılabilirlik, tutarlılık, kullanılabilirlik, yükleme hızları, indirme hızları ve diğerleri söz konusu olduğunda nasıl ortaya çıktıklarını görmek için tüm büyük ABD operatörlerini karşılaştırdı.

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Ookla, 4. çeyrekte ABD’deki en popüler cihazları inceleyen başka bir karşılaştırma yaptı. 14 Pro Max’in de dahil olduğu popüler cihazların yükleme ve indirme hızlarının yanı sıra gecikme sürelerinin nasıl olduğuna dair genel bir rapor sunuldu.

Ek olarak 14 Pro Max 3. çeyrekte hız açısından en üst sırada yer almıştı. indirme hızı 147 Mbps ve cihazın yükleme hızı 17 Mbps idi. Ookla’nın 4. çeyrek çalışmasında tablo tersine döndü.

Galaxy Z Fold 4 ve Pixel 7 Pro iPhone 14 Pro Max’i Geçti

Ookla’nın 4. çeyrek çalışmasında Galaxy Z Fold 4, 147,24 Mbps indirme hızıyla tacı aldı. Öte yandan, Google Pixel 7 Pro’nun medya indirme hızı en son raporda 137,11 Mbps gibi saygın bir seviyede yer alıyor.

Peki ya iPhone 14 Pro Max ise üçüncü sırada yer aldı ve 133,84 Mbps’lik bir indirme hızına sahipti. 14 Pro’nun 130,14 Mbps ortalama hız ile daha da geride kaldı ve hayal kırıklığına uğrattı.