Samsung Galaxy M42 modelinin işlemcisi belli oldu!

Samsung Galaxy M42 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan akıllı telefonun tanıtım tarihi ile alakalı da ilk bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak cihazın kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Devasa bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon için artık geri sayıma geçtik. Merakla beklenen akıllı telefon bu ay içerisinde kullanıcılarını kesin olarak karşılayacak.

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Samsung Galaxy M42 serinin ilk 5G’li modeli olacak!

5G özellikli akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk olarak amiral gemisi akıllı telefon serilerinde kullanılmaya başlayan bu özellik artık daha alt seviye cihazlara da uğruyor. Orta seviyede dahi belli bir oranda kullanıma geçilen 5G özelliği artık giriş seviye akıllı telefonlar için geliştiriliyor. Akıllı telefon rekabetinin önemli demirbaşlarından biri olan Samsung da, bu teknolojiyi yaygın hale getirmenin yollarını arıyor. Amiral gemisi ve orta üst seviye modellerinin çoğunda 5G‘ye yer veren teknoloji devi, şimdi de bir seriye daha bu özelliği kavuşturuyor. Galaxy M42 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Uzun bir süredir geri planda kalan ve kesinleşmiş çok az detayı bulunan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak olan modelin kullanacağı işlemci ve tahmini çıkış tarihi belli oldu. Ancak belirtmekte fayda var, cihazın çıkış tarihi ile alakalı bilgiler şimdilik iddialardan oluşmakta.

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Hindistan merkezli internet sitelerinde ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı 5G‘li bir işlemciyle piyasaya çıkıyor. Samsung Galaxy M42 modeli gücünü Snpadragon 750G işlemcisinden alacak. Bunun dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon, serinin ilk 5G’li akıllı telefonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun çıkışına dair de yeni iddialar ortaya çıktı. IANS Live isimli internet sitesine göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Hindistan merkezli teknoloji sitesi, akıllı telefonun 19 Nisan tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte site, akıllı telefon ile alakalı fiyat tahmininde dahi bulundu. İddialara göre akıllı telefon, 265 ile 335 dolarlık fiyat skalasında piyasaya çıkacak. Tabi fiyatı normal olarak diğer teknik özelliklerin de belirleyebileceğini unutmamak gerek.

Samsung Galaxy M42 devasa bataryası ile dikkat çekiyor!

Kullanacağı işlemci de ortaya çıkan akıllı telefon fiyat performans konusunda öncü olmak istiyor. Özellikle Çinli rakipleri karşısında cihazın yapması gereken pek çok iş var gibi gözüküyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde bildiğiniz üzere kıyasıya bir yarış sürmekte. Firmalar en iyi performansı en ucuza getirmenin yollarını ararken, bir yandan da aktif kullanıcı sayılarını genişletmek istiyorlar. Bu yönde önemli bir alternatif olmak isteyen Samsung Galaxy M42, devasa batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay seritifika sitelerine uğrayan akıllı telefon, batarya konusunda “pil şampiyonu” olmak istiyor belli ki. Zira akıllı telefon tam 6000 mAh‘lik batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Piyasadaki rakiplerine göre oldukça yüksek seviyeleri kullanıcılarına sunan Samsung, bu sayede öne çıkma hedefini gerçekleştirebilir. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı şarj teknolojisi ortaya çıkmadı. Firmanın yüksek batarya kapasitesine iyi bir hızlı şarj teknolojisi sunması gerekecek. Yoksa akıllı telefon kullanıcılarının priz başında harcayacağı saatlerin artacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu ay içerisinde tanıtımının yapılacağı beklenen akıllı telefon ile alakalı hala ortaya çıkmayan önemli detaylar bulunmakta. Zira akıllı telefonun RAM kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca olası depolama seçenekleri konusunda da ortaya çıkmış kesin bir bilgi yok. İşlemci ve pil dışında akıllı telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı kesin olarak biliniyor. Arkada yer alan ana kameranın da 64 MP değerinde olacağı daha önceden ortaya çıkmıştı. “Fastest Monster” etiketi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, genel hatları ile firmanın ortaya seviye akıllı telefonların oldukça benzeyecek gibi gözüküyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun farklı bir şey ile gelmesi şu aşamada sürpriz olur. Bakalım Samsung Galaxy M42, seriye katacağı 5G havası ile beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.