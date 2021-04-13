Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 modelinin işlemcisi belli oldu!
Samsung Galaxy M42 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan akıllı telefonun tanıtım tarihi ile alakalı da ilk bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak cihazın kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Devasa bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon için artık geri sayıma geçtik. Merakla beklenen akıllı telefon bu ay içerisinde kullanıcılarını kesin olarak karşılayacak.
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Samsung Galaxy M42 serinin ilk 5G’li modeli olacak!
5G özellikli akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk olarak amiral gemisi akıllı telefon serilerinde kullanılmaya başlayan bu özellik artık daha alt seviye cihazlara da uğruyor. Orta seviyede dahi belli bir oranda kullanıma geçilen 5G özelliği artık giriş seviye akıllı telefonlar için geliştiriliyor. Akıllı telefon rekabetinin önemli demirbaşlarından biri olan Samsung da, bu teknolojiyi yaygın hale getirmenin yollarını arıyor. Amiral gemisi ve orta üst seviye modellerinin çoğunda 5G‘ye yer veren teknoloji devi, şimdi de bir seriye daha bu özelliği kavuşturuyor. Galaxy M42 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Uzun bir süredir geri planda kalan ve kesinleşmiş çok az detayı bulunan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak olan modelin kullanacağı işlemci ve tahmini çıkış tarihi belli oldu. Ancak belirtmekte fayda var, cihazın çıkış tarihi ile alakalı bilgiler şimdilik iddialardan oluşmakta.
Hindistan merkezli internet sitelerinde ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı 5G‘li bir işlemciyle piyasaya çıkıyor. Samsung Galaxy M42 modeli gücünü Snpadragon 750G işlemcisinden alacak. Bunun dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon, serinin ilk 5G’li akıllı telefonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun çıkışına dair de yeni iddialar ortaya çıktı. IANS Live isimli internet sitesine göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Hindistan merkezli teknoloji sitesi, akıllı telefonun 19 Nisan tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte site, akıllı telefon ile alakalı fiyat tahmininde dahi bulundu. İddialara göre akıllı telefon, 265 ile 335 dolarlık fiyat skalasında piyasaya çıkacak. Tabi fiyatı normal olarak diğer teknik özelliklerin de belirleyebileceğini unutmamak gerek.
Samsung Galaxy M42 devasa bataryası ile dikkat çekiyor!
Kullanacağı işlemci de ortaya çıkan akıllı telefon fiyat performans konusunda öncü olmak istiyor. Özellikle Çinli rakipleri karşısında cihazın yapması gereken pek çok iş var gibi gözüküyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde bildiğiniz üzere kıyasıya bir yarış sürmekte. Firmalar en iyi performansı en ucuza getirmenin yollarını ararken, bir yandan da aktif kullanıcı sayılarını genişletmek istiyorlar. Bu yönde önemli bir alternatif olmak isteyen Samsung Galaxy M42, devasa batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay seritifika sitelerine uğrayan akıllı telefon, batarya konusunda “pil şampiyonu” olmak istiyor belli ki. Zira akıllı telefon tam 6000 mAh‘lik batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Piyasadaki rakiplerine göre oldukça yüksek seviyeleri kullanıcılarına sunan Samsung, bu sayede öne çıkma hedefini gerçekleştirebilir. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı şarj teknolojisi ortaya çıkmadı. Firmanın yüksek batarya kapasitesine iyi bir hızlı şarj teknolojisi sunması gerekecek. Yoksa akıllı telefon kullanıcılarının priz başında harcayacağı saatlerin artacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu ay içerisinde tanıtımının yapılacağı beklenen akıllı telefon ile alakalı hala ortaya çıkmayan önemli detaylar bulunmakta. Zira akıllı telefonun RAM kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca olası depolama seçenekleri konusunda da ortaya çıkmış kesin bir bilgi yok. İşlemci ve pil dışında akıllı telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı kesin olarak biliniyor. Arkada yer alan ana kameranın da 64 MP değerinde olacağı daha önceden ortaya çıkmıştı. “Fastest Monster” etiketi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, genel hatları ile firmanın ortaya seviye akıllı telefonların oldukça benzeyecek gibi gözüküyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun farklı bir şey ile gelmesi şu aşamada sürpriz olur. Bakalım Samsung Galaxy M42, seriye katacağı 5G havası ile beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82, canlı görüntüleriyle ortaya çıktı!
Samsung, bir yıllık aradan sonra Galaxy A80 serisini Galaxy A82 adlı yeni bir akıllı telefon ile yeniden canlandırmayı planlıyor. Galaxy A80, firmanın bugüne kadar sunduğu Galaxy A serisi akıllı telefonlar arasındaki en ilginç cihazdı. Cihaz, herhangi bir çentik veya çıkıntıya sahip değil. Samsung, bu cihazı ön ve arka tarafa dönebilen motorize bir kamera ile donattı. Bununla birlikte selfie kamerasına olan ihtiyaç ortadan kalktı. Ancak günümüzde motorize ve pop-up kameralar kullanım alanlarını yitiriyor. Bu nedenle Galaxy A82, sızan fotoğraflara göre klasik bir akıllı telefon tasarımı ile gelecek.
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Samsung Galaxy A82, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Son sızıntılara göre Galaxy A82, bazı pazarlarda Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak. Bugün, Çin platformu olan Weibo’da yayınlanan görüntülere göre cihazın tasarımı hakkında genel bilgilere sahibiz. Ortaya çıkan canlı çekimlerde, cihazın arka tarafta dikdörtgen içinde üçlü kamera dizilimi ile geleceğini görüyoruz. Arka kamera, günümüzdeki her cihazda bulunan derin çıkıntıya sahip olacak. Ön tarafta ise ekranın ortasında bulunan bir adet selfie kamera mevcut. Ayrıca görüntüler, cihazın koyu gri renk seçeneğine sahip olacağını da gösteriyor.
Samsung’un yeni nesil Galaxy A80 serisi cihazı hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
Son teknoloji ve yenilikçi bir tasarımı bulunmayan bu cihazı, diğerlerinden ayıran nokta merak edilmekteydi. Görünüşe göre Samsung, bu cihazı amiral gemisi katili olarak piyasaya sürecek. Bu da demek oluyor ki cihaz, kullanıcı dostu bir fiyat politikasıyla gelecek. Galaxy A82, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Sızan görüntüler, cihazın 2.5D kavisli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre bu ekran, 6.7 inçlik Super AMOLED bir panel olacak. Telefonun üçlü kamera dizilimi muhtemelen 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Üçüncü kamera ise makro kamera veya periskop kamera olabilir. Ayrıca ana kameranın optik görüntü sabitleme teknolojisi ile gelmesi de muhtemel.
Samsung Galaxy A82, 120 Hz ekran tazeleme hızına ve ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması beklenen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Bu seçeneğin haricinde başka seçeneklerinde olması da mümkün. Ayrıca mevcut depolama alanı MicroSD kart ile genişletilebilecek. Telefon, 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryaya sahip olacak. Ancak kutudan sadece 15W’lık adaptör çıkması beklenmekte. Hatta bazı kaynaklar şarj cihazının çıkmayacağını da belirtiyor. Cihazın kutusunda bir adet şeffaf kılıf ve kulaklık yer alıyor. Bunun bölgeye özel olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak temel telefon aksesuarlarının kutudan çıkması kullanıcılar açısından önemli bir durum.
Galaxy A80 teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 730
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ çözünürlüklü, Super AMOLED, ekrandan parmak izi
- Grafik Birimi: Adreno 618 GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB’a kadar microSD desteği
- Batarya: 3.700 mAh, 25W hızlı şarj
- Arka Kamera: 48MP – f/1.8, 8MP – f/2.4 ultra geniş açılı, ToF
- Ön Kamera: Motorize arka kamera
- İşletim Sistemi: Android 9
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3, batarya özellikleriyle ortaya çıktı!
Güney Kore’den gelen son raporlar, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bazı önemli teknik özellikleri ortaya çıkardı. Raporlara göre bu cihaz 4380 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bu pil kapasitesi, önceki nesil Galaxy Z Fold 2’nin kullandığı 4500 mAh bataryadan daha düşük. Ayrıca rapor, lityum pillerin Samsung SDI tarafından üretileceğini gösteriyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 3, neden daha düşük kapasiteli batarya ile geliyor?
Ortaya çıkan raporlara göre Güney Koreli üretici, ekran boyutundaki değişiklik nedeniyle batarya kapasitesini azaltıyor. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran boyutunu 7.5 inçe düşürecek. Önceki nesil Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 7.6 inç boyutunda ekranı bulunmaktaydı. Ancak dahili ekranın boyutu her iki modelde de aynı kalacak. Galaxy Z Fold 2’nin dahili ekranı 6.2 inçti. Bataryadaki ve ekrandaki küçülme, Galaxy Z Fold 3’ü daha taşınabilen bir cihaz haline getirecek. Her ne kadar ufak değişiklikler olsa da bunun kullanıcıya etki edeceği düşünülüyor.
Samsung’un yeni katlanabilen cihazı hakkında başka neler biliyoruz?
Son raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3, S-Pen kalem desteği ile gelecek. Bu aslında bir spekülasyon değil çünkü bu konuyla ilgili şirketin içerisinden resmi bir teyit bulunmakta. Cihazın ekranı, çift katlanabilen bir tasarıma sahip olacak. Ekran, her iki taraftan da iç tarafa doğru katlanabilen bir form ile gelecek. Bu, akıllı telefonun iki adet menteşesinin bulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca Samsung, yeni akıllı telefonunda Ultra İnce Cam (UTC) teknolojisinin gelişmiş halini de sunacak. Yeni ekran, kalemin dokunuşuna uyum sağlamak için daha sert bir malzeme ile üretilecek. Ayrıca ekranın genel dayanıklılığı plastik ekranlardan çok daha iyi olacak. Bununla birlikte firma, UTG camın kalınlığını da arttıracak. Bazı sızıntılar, bu ekranın 5. seviye Mohs sertliğine ulaşacağını söylüyor.
Spekülasyonlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2, Temmuz 2021’de piyasaya çıkacak. Her iki cihaz da muhtemelen Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca her iki ekranın da uyarlanabilen ekran tazeleme oranı ve ekran altı ön kamera teknolojisi ile geleceği söylenmekte. Son raporlar, Galaxy Z Fold 3’ün şimdiden üretime hazır olduğunu gösteriyor. İsmini vermeyen anonim bir kaynak, bu cihazın dijital sensörler ve daha iyi bir UTG teknolojisi ile geleceğini söylüyor. Şimdilik Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bilinen ve sızdırılanlar bunlar. Önümüzdeki haftalarda bu cihazla ilgili daha fazla yeni bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Samsung Galaxy Z Fold 2 teknik özellikleri
- Ekran:
- 7,6 inç, 1768 x 2208 piksel çözünürlüklü, katlanabilen 120 Hz Dinamik AMOLED X2
- 6,2 inç, 816 x 2260 piksel Full HD+ çözünürlüklü, Dinamik AMOLED
- Boyutlar: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (açıkken), 159.2 x 68 x 16.8 mm (kapalıyken)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865+
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP geniş + 12 MP telefoto + 12 MP ultra geniş
- Ön Kamera: 2 adet 10 MP geniş açılı
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM Radyo
- Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 2.1
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Fan Edition, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Samsung fanlarının favorisi haline gelen Galaxy S serisinin yeni Fan Edition modelinin bu yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak bu cihazdan önce şirket, Galaxy S20 Fan Edition’ın Exynos 990 yonga setinden gücünü alan modelini piyasadan çekecek. Bu cihaz yerine Snapdragon 865 yonga setine sahip yeni bir Galaxy S20 FE modeli satışa çıkacak. Snapdragon 865 yonga seti nedeniyle bu cihazda 5G modem mevcut olmayacak. Bununla birlikte telefonun tasarımı Exynos 990’lı model ile aynı olacak.
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Galaxy S21 Fan Edition nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE’nin ardından Galaxy S21 Fan Edition modelinin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Cihazın tasarımı, OnLeaks tarafından yayınlanan görsellerde net bir şekilde görüntülendi. Galaxy S21 Fan Edition’ın yayınlanan görüntüleri, cihazın Galaxy S21 ile aynı tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ön tarafında 6.4 inçlik nokta delik kamera tasarımı bulunan düz AMOLED bir panel mevcut. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.
Galaxy S21 FE, 7.9 mm kalınlığa sahip ancak kamera çıkıntısıyla birlikte 9.3 mm kalınlığa ulaşıyor. Arka tarafta, üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunmakta. Cihazın Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setinden gücünü alması muhtemel gözüküyor. Ayrıca telefonda 6/8 GB RAM seçeneği ve 25W hızlı şarj desteği bulunacaktır. Galaxy S21 Fan Edition, yaz aylarında satışa çıkacak ve büyük ihtimalle ağustos ayında raflarda yerini alacak. Firma, bu yıl piyasaya çıkmayacak olan Galaxy Note serisinin yerini bu cihaz ile doldurmayı planlıyor.
Galaxy Note FE, geçmişte mühendislik sorunları yaşayan Galaxy Note 7’nin yerine geçmişti. Bu cihazın ardından Samsung, Galaxy S20 Fan Edition modelini 2020 yılında duyurdu. Telefon, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve firma bu seriyi her yıl çıkarmayı planladığını söyledi. Şimdi ise Galaxy S21 Fan Edition ile serinin devam edeceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy S serisinin en çok satan cihazlarından biri oldu. S21 Fan Edition modelinde de bunun devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.
S20 Fan Edition teknik özellikleri
- Ekran: 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü, 6.5 inç AMOLED, 120 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Exynoss 990
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 1 TB’a kadar hafıza kartı desteği
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı, f/2.2
- Arka Kamera:
- 12 MP geniş açılı ana kamera, f/1.8
- 12 MP ultra geniş açılı, f/2.2
- 8 MP telefoto 3x zoom, f/2.4
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C
- Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 11
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