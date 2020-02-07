Samsung Galaxy Fold güvenlik güncellemesi aldı

Samsung Galaxy Fold şubat ayı için bir Android güvenlik güncellemesi aldı. 2019 yılının şubat ayında tanıtılan telefon için Android 10 güncellemesi ise yolda.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A51 için ilk güncelleme geldi

Şirketin ilk katlanabilir telefonu olma özelliği taşıyan Samsung Galaxy Fold, şubat 2020 Android güvenlik iyileştirmeleri adı altında bir güncelleme aldı. Güncelleme, telefon kullanımı ile ilgili herhangi bir yeni özellik içermiyor. Şu an için Fransa’daki kullanıcılara sunulan güncelleme, bir iki haftalık süreç içerisinde tüm ünitelerde yerini almış alacak. Siz de beklememek adına telefonunuzun ayarlar ve yazılım güncelleme kısmından güncelleme kontrolünü yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir güncelleme şu an için gözükmüyorsa, aynı işlemi bir kaç gün sonra tekrar deneyip kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold Android 10 güncellemesi nisanda geliyor

Piyasada bulunduğu süre boyunca Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çalışan telefon, pek yakında Android 10 güncellemesi alacak. Planlanan takvime göre nisan ayında güncelleme alması beklenen model, Geekbench testlerinde Android 10 ile kendini gösterdi. Böylelikle Samsung Galaxy Fold kullanıcıları bir ihtimal de olsa beklenenden daha erken en güncel Android işletim sistemine kavuşabilirler.