Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 için ilk güncelleme geldi
Samsung, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı A serisinin en yeni akıllı telefonlarından Galaxy A51 için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, kamera ve güvenlik odaklı iyileştirmeleri içeriyor.
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A515FXXU1ASL6 kodu ile yaklaşık 225 Mb büyüklüğünde karşımıza çıkan güncelleme, telefonun kamera performansındaki kararlıklarını artırma ve aralık ayı güvenlik yaması üzerinde iyileştirmeleri içeriyor. Aralık ayında satışa sunulduğundan beri güvenlik paketini de içinde bulunduran model için Samsung‘un üç aylık periyotlarla bir güvenlik yaması sunacağı söyleniyordu. Bu nedenle telefona önümüzdeki ay içerisinde mart ayı güvenlik yaması adı altında, tekrar bir güvenlik odaklı güncellemenin gelmesi de pek olası gözüküyor.
Güncelleme şu an için Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde güncellemenin ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç Super Amoled ekran
- Corning Gorilla Glass 3 koruma
- 158.5 x 73.6 x 7.9 mm kasa boyutu
- 172 gram ağırlık
- 1080 x 2400 Full Hd çözünürlük
- 405 ppi ekran piksel yoğunluğu
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu
- 8 çekirdekli 10 nm Exynos 9611 işlemci (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
- Mali-G72 grafik arabirimi
- 6 GB RAM
- 128 GB dahili depolama alanı (UFS 2.0)
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Android 10, One UI 2.0 işletim sistemi
- 4’lü kamera sistemi (48 MP geniş F1.8, 12 MP ultra geniş F2.2, 5 MP derinlik sensörü F2.2 ve 5 MP makro F2.4)
- 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps video kaydı (ana kamera)
- 32 MP F2.2 geniş açı selfie kamerası
- 1080p@30fps video kaydı (ön kamera)
- 4000 mAh batarya
- 15W hızlı şarj desteği
- 3.5 mm telefon kulaklık girişi
Akıllı Telefonlar
realme 5i Türkiye fiyatı resmen açıklandı!
realme 5i Türkiye fiyatı firma tarafından resmen açıklandı. realme’nin 5 serisinin yeni üyesi ülkemizde epey rekabetçi olacak gibi gözüküyor.
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realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi pek çok özelliğinin yanı sıra kampanyalı 1499 TL’lik satış fiyatı ile dikkat çekiyor.
realme 5i, 5000 mAh’lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by süresine sahip. Uzun pil ömrü sayesinde, kullanıcılarına daha uzun eğlence deneyimi vadediyor. Pil güvenliğini artırmak için ise yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı.
Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında ve 3. nesil Qualcomm AI Engine teknolojilerini barındırıyor.
Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip cihaz, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor.
Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile stabil videolar çekmenize imkan veriyor.
ColorOS 6.1 işletim sistemini kullanan realme 5i’nin 4+64 GB’lık modeli ile satışa sunuluyor. 5 Şubat tarihinde tüketici ile buluşan model, 14 Şubat tarihine kadar 1499TL kampanya fiyatı ile satışta olacak. 14 Şubat’tan sonra 1699 TL fiyatı ile tüketici ile buluşmaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Good Lock, Android 10 ve One UI 2.0 için yayında!
Samsung, Android 10 ve One UI 2.0 güncellemeleri ile Samsung Good Lock uygulaması ve uygulamanın tüm modüllerini güncellemek zorundaydı. Bunun doğrultusunda yoğun bir çalışma ile bu uygulamayı tekrar güncellenmiş cihazlarda yayınladı.
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Samsung Good Lock modülleri ne işe yarıyor?
LockStar ve NAVSTAR modüllerinde hala eksikler bulunsada diğer modüller stabil şekilde çalışıyor. Güncelleme ile Samsung Good Lock uygulaması karanlık mod geçişine doğru bir şekilde yanıt veriyor. Görev değiştirici artık dikey bir stil seçeneğine sahipken, NotiStar‘ın hızlı erişim için hızlıca kaydırabileceğiniz özelleştirilebilen bir kilit ekranı simgesi var. QuickStar ise renk koordinasyonunu ve saydamlığı daha iyi ele almayı vaat ediyor. Ayrıca yeni temalarla geliyor.
Güncelleme ile MultiStar son uygulamalar tuşuna basılı tutularak hızlı başlatılan uygulama olabiliyor. Tema paketi çok daha koyu bir hale geldi ve koyu-açık tema ögelerini karıştırıp yeni temalar deneyebilirsiniz. Son olarak ama aynı derecede önemli olarak, “Tek El Operasyonu” aynı anda birden fazla hareket desteği ve animasyonlar ile birlikte renk ve titreşim yoğunluğu için özelleştirmeler sağlıyor.
Good Lock‘a girmeye karar verirseniz, tüm modüllerin her ülke için aynı anda bulunmayacağını belirtmek gerekiyor. Android 10‘dan önce Samsung telefonunuzda çalışan modülleri silip tekrar yüklemeniz öneriliyor. Özel ayarlarınızı kaybetmemeniz için bu ayarları kaydettiğinize veya not ettiğinize emin olun.
Manuel güncelleme yapmak isterseniz APK bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony tatil döneminde 1,3 milyon akıllı telefon satıyor!
Akıllı telefon dünyasında Sony ve performansı hakkındaki haberler genellikle kasvetli ve kötü. Şirket eskiden olduğu gibi iyi bir performans göstermiyor ve satışları son birkaç yıl içinde oldukça düşüşte. Bugün şirket mali raporunu üçüncü çeyrek için (Ekim-Aralık dönemi) yayınladı ve rakamlar beklediğimiz kadar kötü değil.
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Sony beklenenden 2 kat daha fazla satış yaptı!
Firma 1.3 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu rakam önceki çeyrekte gerçekleştirilen 600.000 satışın ardından kulağa oldukça iyi geliyor. Raporda görüntüleme sensörlerinin ve diğer eğlence departmanındaki içeriklerin satışlarındaki zayıflama nedeniyle kârda azalma gözüküyor. Bu azalma üç ayda %20’lik bir düşüş ile ifade ediliyor.
2019’un ilk üç ayında, faaliyet karının Ekim-Aralık 2018‘de 377 milyar JPY‘den (3.46 milyar dolar), 300 milyar JPY‘ye (yaklaşık 2.75 milyar dolar) düşmesi kötüye gidişin olgunlaştığı bir dönemdi. Bununla birlikte geçen yılın EMI kazancı dahil olmak üzere bir kerelik kazançlar hariç, kar aslında %6 artacaktı.
Japon şirketi bir yıllık kar tahminini yaklaşık %5 arttırdı. Sony, 840 milyar JPY (7.65 milyar dolar) yerine 31 Mart 2020 mali yılını sona erdirdiğinde 880 milyar JPY (8.07 milyar dolar) kazanmayı bekliyor. Son çeyrekte oldukça iyi işler başaran Sony kendine iddialı bir hedef koymuş durumda.