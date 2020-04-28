Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı sızdırıldı!

Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan “Huawei ile Hep Beraber” servis günleri kampanyası hazırladı. Teknik serviste değişimi yapılan ekran ve anakart yedek parça fiyatı üzerinden yüzde 40’a varan indirim uygulanıyor. Kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis’e gönderip, ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecekler. Onarımdan sonra ise ürünler dezenfekte edilip istenen adrese gönderilecek.



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Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar Teknik Servis’e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde güvenle bekleyebilecekler.

Ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.

Huawei cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek!

Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.

Daha uzun garanti süresi

Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.

Kullanıcılar, ürünlerinin garanti sürelerini Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından öğrenebilirler: https://consumer.huawei.com/ tr/support/warranty-query/



Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında firmanın Destek Merkezi’ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması’na gidebilirsiniz.