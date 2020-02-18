Galaxy Fold 2 ekran altı kamera ile geliyor!

Katlanabilir dokunmatik telefon teknolojisini oldukça ciddiye alan Samsung, Galaxy Fold 2 için geliştirmelere şimdiden başladı. Firmanın daha önce denenmeyeni deneyerek kamerayı ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.

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Ekran kasa oranı artıyor

Günümüz telefonları, teknolojik olarak oldukça kuvvetli olsa da tasarım olarak üreticilerin tam istediklerini karşılayamamakta. Özellikle ekran kasa oranlarını arttırmak isteyen üreticiler ön kamerayı tam olarak ne yapacaklarını çözebilmiş değiller. Bu konuda fazlaca deneme yapan üreticilerden olan Samsung bir yenilik ile daha karşımıza çıkıyor. Çentik teknolojisine çok bulaşmak istemeyen ve ekrana gömülü kamera ile ekran kasa oranını arttıran Samsung, ekrana gömülü kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Katlanabilir dokunmatik ekran teknolojisine oldukça önem veren firma geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip‘i bizlere sundu. Daha önce de Galaxy Fold ile kendini gösteren Samsung anlaşılan bu teknolojiden vazgeçmeyecek. Zira son gelişmeler ile çıkacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2‘de ekran kasa oranını arttırmak ve ön panelin bütünlüğünü sağlamak adına ön kamerayı ekranın içine gömecek.

Ultra ince cam kullanacağı düşünülen cihazın 7.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve çentik olmadan hayatını devam ettireceği iki farklı kaynaktan iddia edildi. Bu kaynaklardan ilki olan Aju Daily, Samsung cephesinin ekranda yer alan şeffaf bölümde yer alacağını aktarırken. Samsung ile yaptığı iş birliğiyle bilinen DSCC‘nin CEO’su Ross Young ise ultra ince cam üretimi için Vietnam’da kapasite artırımı yaptırdıkları ve üretilecek camlarda kamera için bir delik yer almadığını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımına rağmen hala “belki” netliğinde cümleler kurması, bu iddiaların gerçek olup olmadığını netleştiremedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Samsung, katlanabilir cihazlara oldukça önem verdiğini bir kez daha göstermiş gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak gibi gözüküyor. Fiyat olarak da Galaxy Fold ile benzer fiyatta olması beklenmekte. Eğer gerçekleşirse gerçekten önemli bir atılım olacak ekran altı kamera sistemini bizler de merakla beklemekteyiz.