Samsung Galaxy F62, Şubat ortasında tanıtılacak!

Uzun zamandır Samsung Galaxy F62 hakkında raporlar ortaya çıkıyor. Şimdi ise cihazın çıkış tarihi ile ilgili yeni bir rapor mevcut. Samsung, yeni cihaz hakkında henüz herhangi resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya çıkan IANS raporu, Galaxy F62‘nin Hindistan‘da şubat ortasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca raporda cihazın 25.000 INR(340$/285€)’den daha ucuza satılacağı da belirtiliyor.

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Samsung Galaxy F62, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Ortaya çıkan rapora göre Samsung Galaxy F62, 6.67 inçlik Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut olacak. Ayrıca arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor. Telefonun yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği tahminler arasında. Cihaz, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak. Galaxy F62, Exynos‘un orta-üst segment bir yonga setinden gücünü alacak. Ancak henüz hangi yonga seti ile geleceği kesin olarak bilinmiyor. Geekbench sonuçları ise cihazın Exynos 9825 yonga seti ile desteklenebileceğini gösteriyor.

Rapora göre Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerini de ilerde görebiliriz. Cihazın model numarası sebebiyle yeniden markalanan bir Galaxy M62 modeli olması muhtemel gözüküyor. FCC‘ye göre cihaz, 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de onaylandı.