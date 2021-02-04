Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62, Şubat ortasında tanıtılacak!
Uzun zamandır Samsung Galaxy F62 hakkında raporlar ortaya çıkıyor. Şimdi ise cihazın çıkış tarihi ile ilgili yeni bir rapor mevcut. Samsung, yeni cihaz hakkında henüz herhangi resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya çıkan IANS raporu, Galaxy F62‘nin Hindistan‘da şubat ortasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca raporda cihazın 25.000 INR(340$/285€)’den daha ucuza satılacağı da belirtiliyor.
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Samsung Galaxy F62, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan rapora göre Samsung Galaxy F62, 6.67 inçlik Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut olacak. Ayrıca arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor. Telefonun yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği tahminler arasında. Cihaz, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak. Galaxy F62, Exynos‘un orta-üst segment bir yonga setinden gücünü alacak. Ancak henüz hangi yonga seti ile geleceği kesin olarak bilinmiyor. Geekbench sonuçları ise cihazın Exynos 9825 yonga seti ile desteklenebileceğini gösteriyor.
Rapora göre Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerini de ilerde görebiliriz. Cihazın model numarası sebebiyle yeniden markalanan bir Galaxy M62 modeli olması muhtemel gözüküyor. FCC‘ye göre cihaz, 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de onaylandı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar’da açacağı fabrika markanın dünyada Türkiye ile birlikte üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.
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Xiaomi Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla mavi yaka vebeyaz yaka olarak yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.
Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: “Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye’de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye’nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.” dedi.
Ayrıca Liu sözlerini, “Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye’nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim.” diyerek tamamladı.
Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: “Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Efsanevi bir Nokia modeli daha geri dönüyor!
Nokia’nın mobil marka haklarını satın alan HMD Global, tuşlu telefon tarafında pek çok klasik modeli hayata döndürdü. 3310, 8110 ve 6300 gibi modellerin ardından şimdi de Nokia 3650 geri dönüyor!
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Nokia 3650, yıllar sonra yenilenerek geri dönüyor!
2003 yılında satışa sunulan Nokia 3650, kendine has tasarımı sayesinde geniş kitlelere hitap etmeyi başarmıştı. Markanın haklarını elinde bulunduran HMD Global ise ikonik modeli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı. Telefonun tuşlu (bar) konseptte yenileneceği iddia edilirken, şimdilik detay vermekten kaçınılıyor. Ancak modelin dairesel formdaki tuş takımı tasarımının korunacağı hemen hemen kesin görünüyor. Ayrıca daha büyük ekran, iyi bir kamera ve KaiOS işletim sistemi de cihazdan beklentiler arasında yer buluyor.
Orijinal Nokia 3650 modeli, şık tasarımının yanı sıra dönemine göre başarılı özelliklere sahipti. 2.1 inç renkli TFT ekran, VGA kamera ve 850 mAh batarya telefonun özelliklerinin bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Nokia’nın Symbian OS 6.1 işletim sistemi de telefon ile ön yüklü şekilde geliyordu.
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Öte yandan, HMD Global yakın dönemde Nokia’nın yeni akıllı telefon modellerini de görücüye çıkarmayı planlıyor. Nokia 1.4 bugün duyurulurken; 5.5, 6.4, 7.4 ve 8.4 modellerinin de yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte markanın yeni amiral gemisi modeli 9.4’ün çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Marvel Edition geliyor
OPPO, özel sürüm Reno 5 Marvel Edition modeli için yeni bir sertifika aldı. Görünüşe göre şirket, Reno 5 serisini güçlendirmeye devam ediyor.
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Oppo, yeni çıkaracağı modelleriyle akıllı telefon pazarına oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere firma geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reno5 4G veya 5G olmak üzere iki yeni versiyonlu akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan geçen kısa bir zaman sonra şirket, Tayland’ın NBTC sertifikasını alan yeni Reno5 Marvel Edition özel sürümüyle karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de de satılması beklenen Reno5 serisinin yeni üyesi OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin tasarımsal olarak nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat akıllı telefon, farklı bir tasarımı yerine kutu içeriği ile göz alması beklentiler arasında.
OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 90 Hz, Full HD+, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720 G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel monokrom
- Ön Kamera: 44 Megapiksel
- Batarya: 4,310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.11
OPPO’nun Marvel ile yapacağı bu ortaklığı bir ilk değil. İki şirket daha önce OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition isimli bir özel seri ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve Avengers serisi için sevindirmişti.
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