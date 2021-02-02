Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!

Samsung, amiral gemisi serilerindeki akıllı telefonları farklı pazarlarda Qualcomm ve Exynos yonga seti ile birlikte piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, her yıl bu iki yonga seti farklı platformlarda karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 990, özellikle pil ömrü açısından Snapdragon 865’in gerisinde kaldı. Bu yıl ise pil ömrü olarak Exynos ve Snapdragon işlemciler arasındaki fark azaldı.

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Exynos 2100 ve Snapdragon 888, hangi kriterlerde değerlendirildi?

Golden Reviwer, SPECint2006 ile birlikte bize hangi amiral gemisi yonga setinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bu kıyaslama sistemi, yonga setlerinin güç çekişlerini ve performanslarını değerlendiriyor. Exynos 2100‘de bulunan Cortex-X1 çekirdeği, Snapdragon 888‘de bulunan Cortex-X1‘den daha yüksek saat hızına sahip. Buna rağmen Exynos 2100, Snapdragon 888‘den %7 daha az skor aldı. Ayrıca bu, Snapdragon 888 yonga seti lehine %12’lik watt başına performans farkı oluşturuyor. Her iki yonga setinin üç adet Cortex-A78 çekirdeği mevcut. Bu çekirdeklerde Exynos 2100, %12 daha fazla performans vermesine rağmen %52 daha fazla güç çekiyor. Bu nedenle, Exynos‘un watt başına performansı %26 daha az verimli olarak değerlendiriliyor.

Yine de, Exynos 2100‘ü geçtiğimiz yıl kullanılan Exynos 990 ile kıyasladığımızda büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yeni Exynos yonga seti, %22 daha fazla performans ve %34 daha yüksek verimlilik sağlıyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 888‘in yine Exynos 2100‘ün önüne geçtiği skorlarda belirtiliyor. Sonuç olarak, iki yonga seti arasında geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde daha az fark var. Fakat yine de Snapdragon 888, hem verimlilik hem de GPU tarafında Exynos 2100’ün önüne geçiyor.