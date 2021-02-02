Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
Samsung, amiral gemisi serilerindeki akıllı telefonları farklı pazarlarda Qualcomm ve Exynos yonga seti ile birlikte piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, her yıl bu iki yonga seti farklı platformlarda karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 990, özellikle pil ömrü açısından Snapdragon 865’in gerisinde kaldı. Bu yıl ise pil ömrü olarak Exynos ve Snapdragon işlemciler arasındaki fark azaldı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Exynos 2100 ve Snapdragon 888, hangi kriterlerde değerlendirildi?
Golden Reviwer, SPECint2006 ile birlikte bize hangi amiral gemisi yonga setinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bu kıyaslama sistemi, yonga setlerinin güç çekişlerini ve performanslarını değerlendiriyor. Exynos 2100‘de bulunan Cortex-X1 çekirdeği, Snapdragon 888‘de bulunan Cortex-X1‘den daha yüksek saat hızına sahip. Buna rağmen Exynos 2100, Snapdragon 888‘den %7 daha az skor aldı. Ayrıca bu, Snapdragon 888 yonga seti lehine %12’lik watt başına performans farkı oluşturuyor. Her iki yonga setinin üç adet Cortex-A78 çekirdeği mevcut. Bu çekirdeklerde Exynos 2100, %12 daha fazla performans vermesine rağmen %52 daha fazla güç çekiyor. Bu nedenle, Exynos‘un watt başına performansı %26 daha az verimli olarak değerlendiriliyor.
Yine de, Exynos 2100‘ü geçtiğimiz yıl kullanılan Exynos 990 ile kıyasladığımızda büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yeni Exynos yonga seti, %22 daha fazla performans ve %34 daha yüksek verimlilik sağlıyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 888‘in yine Exynos 2100‘ün önüne geçtiği skorlarda belirtiliyor. Sonuç olarak, iki yonga seti arasında geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde daha az fark var. Fakat yine de Snapdragon 888, hem verimlilik hem de GPU tarafında Exynos 2100’ün önüne geçiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Xiaomi, MIUI adlı Android tabanlı kendi işletim sistemini geliştiriyor ve bunu düzenli olarak iyileştirmek için çaba gösteriyor. Son zamanlarda, bazı MIUI kullanıcıları akıllı telefonlarına Google Mobil Servisleri‘ni yükleyemediklerini bildirmeye başladılar. Bu sorunun MIUI 12.5 güncellemesi ile geldiği tahmin ediliyor. Bugün ise Çinli üretici bu sorunlara cevap verdi. Şirket, uyumluluk nedeniyle GMS uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca yan yollarla bile bu uygulamalara ulaşım mümkün olmuyor.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate X2, farklı katlanabilir bir tasarım ile geliyor!
Xiaomi telefonlar, Çin’de Google Hizmetlerini kullanamayacak mı?
Şirket, Google Servisleri telefonda yüklü olarak gelmeyen cihazların bu uygulamaları artık yükleyemeyeceğini açıkladı. Google Hizmetleri, Çin‘de yasaklı olduğu için çoğu cihaz GMS desteğine sahip değil. Bu yüzden, GMS yüklü gelmeyen cihazların artık bu hizmetlerden faydalanamayacak olması kullanıcıları üzecektir. Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini henüz duyurmadı. Fakat bazı kullanıcılar, Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G‘nin GMS uygulamalarını artık desteklemediğini forumlarda paylaştılar.
Kısıtlamalar şimdilik sadece şirketin iç pazarında yani Çin’de geçerli. Bununla birlikte, diğer bölgelerdeki kullanıcılar Google Hizmetlerini aktif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Bu sorunun temel kaynağının “Çin ile ABD arasındaki gerilimden dolayı Xiaomi’nin kara listeye alınması” olması muhtemel gözüküyor. Ayrıca şirket, ABD Hazine Bakanlığı‘na da bu konuda dava açtı. Önümüzdeki günlerde Xiaomi, ABD ve Google arasında neler olacağını merakla bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2
Xiaomi Türkiye, Poco F2 Pro’yu ülkemizde 128Gb’lik versiyonunu 6500Tl’ye, 256GB’lik versiyonunu ise 8500TL fiyatla satışa sunmuştu. Geçtiğimiz zamanda Poco F2 Pro’nun fiyatında ciddi bir indirim yaptı. Biz de sizler için Poco F2 Pro’yu yeni fiyatıyla mercek altına aldık.
İlginizi çekebilir: Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı.
Hangisini almalı?
Xiaomi Türkiye’nin yaptığı indirimle şuanda Poco F2 Pro fiyat/performans olarak en tercih edilebilir modellerin başında geliyor. Kendi ailesinden rakibi olarakta Mi 10T Pro ile fiyat farkı çok az. Ayrıca Mi 10T Pro’nun stokta olmaması sebebiyle kafadaki “Acaba Poco F2 Pro tercih etmeli miyim?” sorusunu akıllara getiriyor. Özellik olarak birbirlerine çok yakın olan bu iki cihazda farklılıkları ise çok az.
Bir noktadan sonra kişisel tercihler öne çıkıyor ve önemli farklar tercih sebebini fazlasıyla etkiliyor. Hangisini almalı sorusunun cevabını sevgili Aydoğan’la kendimize göre verdik ve bu farklılıkları dile getirdik.
Akıllı Telefonlar
Face ID maske takan kullanıcıları tanıyacak
Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor. Face ID maske desteğine kavuşuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: ihtiyacınız olabilecek Apple ürünlerini özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeliyle hayatımıza Face ID teknolojisini kazandırdı. Bu özellik aslında uzun zamandır Android cihazlarda var. Ancak yeterince üzerine düşülmemesi ve tarama kısmı için ön kamerayı kullanması sebebiyle, bu sistemler güvenli kabul edilmiyordu. Apple bunu değiştirerek Yüz tanıma teknolojisini bir standart haline getirdi ve Touch ID (parmak izi okuyucu) teknolojisini telefonlarından kaldırdı. Yıllar boyunca sorunsuz kullanılan teknoloji, 2020 yılına gelindiğinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Pandemi koşulları sebebiyle maske takmak zorunda kalan insanlar, telefonlarının biometrik güvenlik sistemlerine takılmış oldu. Face ID, maske sebebiyle yüzü tanıyamadığı için açılmıyor, kullanıcılara sorun çıkarıyordu. Bu durum yeni iOS 14.5 güncellemesi ile değişiyor. Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor.
iOS 14.5 sayesinde Face ID maske varken yüzünüzü tanıyacak
Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile işleri kullanıcılar için kolaylaştırma niyetinde. Yeni getirilen özellikler sayesinde Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler. Bu özellik Android tarafında, yıllardır Smart Lock adı altında var Güncellemeyle beraber Face ID, maske takıp takmadığınızı anlıyor ve Apple Watch üzerinden bir doğrulama alarak kilidi açıyor. Güncelleme aynı zamanda telefona Xbox Series X ve PlayStation 5 kontrolcüsü desteği getiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kural ihlali nedeniyle kısıtlama!
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
FIFA Online 4, Türkiye’ye geliyor
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.