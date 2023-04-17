Son zamanlarda amiral gemisi S23 serisiyle ve katlanabilir cihazlarıyla dikkat çeken Samsung, daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, şirket yakında Hintli tüketiciler için Galaxy F54 olarak adlandırılan daha bütçe dostu bir akıllı telefon getirebilir. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, yakın tarihli bir rapor, telefonun Nisan ayında piyasaya sürülmesinin beklendiğini ve bazı temel özellikleri ortaya çıktı.

İçindekiler Galaxy F54 yakında geliyor

Galaxy F54 yakında geliyor

SlashLeaks’te yer alan habere göre Samsung, Galaxy F54‘ü Nisan ayı sonunda Hindistan’da piyasaya sürecek. Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy F54 modelinin, Koreli şirketin bu yıl amiral gemisi S serisi telefonlarının yanı sıra daha uygun fiyatlı A serisi cihazlarında da tutarlı bir şekilde kullandığı bir tasarım olan üçlü kamera halkalarına sahip olması bekleniyor.

Sızıntıya göre, Samsung akıllı telefon 2.400 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, ortadaki bir delik içine yerleştirilmiş 32MP ön kameraya sahip olacak.

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Arka kamera bölümünde, telefon optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 108MP ana kamera sensörüne sahip olabilir. Ayrıca 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro atıcı da olabilir. Galaxy F54 5G muhtemelen yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracak ve üstünde bir One UI 5.1 katmanı olacak. Telefon 8,4 mm kalınlığında ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak.