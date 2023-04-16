2019 yılında Amerika tarafından ambargo edilmeye başlanan Huawei ambargodan mütevellit kendi işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Huawei’in kendi işlemcileri ile birlikte neredeyse mükemmele yakın çalışan bu işletim sisteminin yeni sürümünün çıkması bekleniyor. Geldiğimiz noktada bugün ise bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Detaylara göz atalım.

Huawei kısa bir süre önce, endüstrinin ilk lazer füzyon GOD ağını ve diğer özelliklerin yanı sıra kentsel sahnelerin% 90’ını kapsayan NCA akıllı sürüş navigasyonunu ve yeni Huawei ADS 2.0’ı içeren en son Akıllı Otomotiv Çözümünün lansmanını yaptı. Bu lansmanda HarmonyOS 4.0’ın sonbaharda piyasaya sürüleceği de doğrulandı.

HarmonyOS 4.0 ile birlikte araç sisteminde otomobil içerisinde çoklu ekran kullanımı, birden fazla kişinin kullanımı gibi özellikler bulunacak. Bunun yanı sıra yeni güncelleme ile birlikte araç içerisinde göz konumu izleme, yorgunluk tespiti gibi sistemler de aktif olacak.

HarmonyOS 4.0’daki bir diğer güncelleme ise asistan sesi üzerine. Şirket yeni güncelleme ile birlikte akıllı asistanın ses modelini güncelliyor. Bunun yanı sıra akıllı asistanın daha hassas çalışması bekleniyor.

HarmonyOS 4.0, şirketin Gelişmiş Sürüş Sistemi (ADS), Akıllı Kokpit Sistemi (ICS) ve 5G-V2X (Araçtan Her Şeye) teknolojisini içeren Huawei’nin akıllı otomotiv çözümleri paketine en son eklenen ürün olacak. Bu çözümler, AI ve 5G bağlantısının gücünden yararlanarak sürücülere ve yolculara daha sürükleyici ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanmış.