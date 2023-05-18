Samsung‘un orta sınıf serisi bu yıl çok etkileyici olmadı. En son Galaxy A54, yeni bir birincil kamera gibi bazı önemli yükseltmeler getirmesine rağmen, aynı fiyat aralığındaki diğer seçeneklerle rekabet etmeyi başaramadı. Şimdi, Galaxy F54 piyasaya sürülecek ve sızıntılardaki habere göre, Hindistan’da 35.000 Rs’nin üzerinde(yaklaşık 424 dolar) bir fiyat etiketine işaret eden sızıntılarla şimdiye kadarki en pahalı F serisi akıllı telefon olabilir. İşte ayrıntılar.

İçindekiler Galaxy F54 en pahalı F serisi telefon olabilir

Galaxy F54 en pahalı F serisi telefon olabilir

Galaxy F serisi, iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlar içeriyor. Seriye katılacak en son telefon Galaxy F54 olacak ve önceki söylentiler, cihazın muhtemelen 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü için 25.000 Rs (yaklaşık 303 dolar) civarında bir yere mal olacağı belirtildi. Ancak şimdi Yogesh Brar, Twitter’da Hindistan’daki Samsung Galaxy F54 kutu fiyatının 8GB + 256GB depolama sürümü için 35.999 Rs(424 dolar) civarında olacağını iddia ediyor.

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Özelliklere bakacak olursak Samsung Galaxy F54 5G’nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç 120Hz AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Galaxy A54 5G’de bulunan işlemci ile aynı olan sekiz çekirdekli Exynos 1380 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Cihaz, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP yardımcı sensörün eşlik ettiği OIS destekli 108MP birincil atıcı dahil olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. 6000mAh pil ve 25W şarjı desteklemesi bekleniyor.