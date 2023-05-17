Samsung’un yaklaşan Tab S9 serisi sürümünün Galaxy Tab serisini yenilemesi bekleniyor. Sınıfının en iyisi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra modelinin temel özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise daha fazla bilgi ve tabletin kapsamlı çizimleri şimdi çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Sızıntıları ile bilinen @OnLeaks’in görsellerine göre Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, önceki modelle aynı tasarım diline sahip olacak. Galaxy Tab S9 Ultra, metal bir arka plakaya ve S serisi akıllı telefonlara benzer bir LED flaşlı çift kamera konfigürasyonuna sahip olacak.

Alt kısımda bir hoparlör ızgarası ve bir USB Type-C bağlantı noktası olacak. Güç ve ses düğmeleri, tabletin sağ tarafında yer alacak. Ek bir klavye takmak için tabletin sol tarafında Pogo konektör pimleri olacak. Görüntüler ayrıca cihazın çentikli bir ekrana ve eşit derecede kalın yan çerçevelere sahip olacağını da ortaya koyuyor. Tab S9 Ultra’nın 14,6 inç WQXGA+ (2960 x 1848 piksel) AMOLED ekranının %120 DCI-P3 renk gamına sahip olduğu söyleniyor. 208,6 x 326,4 x 5,5 mm ölçülerinde, önceki modelle aynı boyutta olmalıdır. Ancak cihazın ağırlığı 11 gr artarak 737 grama çıkmış.

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Geekbench listelemelerine göre tablet, 16 GB RAM’e kadar Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 2’deki geleneksel 3,2 GHz ile karşılaştırıldığında 3,36 GHz’e kadar en yüksek saat hızlarına sahip olduğunu belirtelim. Burada Samsung ve Qualcomm işbirliği bir kez daha kendini gösterecek.

Tablet, üstte One UI 5.1 kaplamasıyla Android 13 ile başlayacak. Tab S9 Ultra’nın IP68 derecesine sahip olduğu ve bu da onu suya ve toza dayanıklı hale getirdiği söyleniyor. Tablet, 45W hızlı şarj özelliğine sahip devasa bir 11.200mAh pile sahip olacak gibi görünüyor.

Dahil edilebilecek diğer tablet özellikleri arasında S Pen desteği, Sound by AKG özellikli çift hoparlör, 5G bağlantısı ve daha fazlası yer alır. Resmi lansman hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki aylarda mevcut olacak.