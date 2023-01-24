Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 3, sızıntılarla haberlere konu oldu. Serinin en üst düzey modeli Samsung Galaxy Book 3 Ultra ise özellikleriyle şimdiden teknoloji severleri heyecanlandırmayı başardı. S23 serisi ile beraber tanıtılacak yeni ürün, 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek lansmanda görücüye çıkacak.

İçindekiler Samsung Galaxy Book 3 Ultra Özellikleri

Samsung Galaxy Book 3 Ultra Özellikleri

İlk olarak şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni panellerden birini Book 3 Ultra’da kullanacak. Söz konusu ekran, 16 inç boyutunda ve dokunmatik özellikte olacak. Dev firmanın yeni ürettiği panel 120Hz yenileme hızı, 3K çözünürlük ve 16:10 en boy oranı sunan özel bir OLED.

Ayrıca Samsung, yakın zamanda tanıtılan ekranın çevreye olan bağımlılığı azalttığını iddia ediyor. Şirket, dokunmatik ekran katmanı için ayrı bir plastik film gerektirmediğini ve bu sayede çevre dostu bir panel olduğunu belirtiyor.

Yeni ekranın plastik filme filme ihtiyaç duymamasıyla beraber kalınlığı da büyük bir oranda azaldı. Dokunmatik ekranın bu iki avantajı, yeni bilgisayarın rakiplerinden sıyrılmasına yardımcı olabilir.

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Performans tarafında da oldukça iddialı olan yeni ürün, 13. nesil İntel Core i9 işlemci ile beraber çalışacak. Mevcut yonga seti 32 GB LPDDR5 RAM ve 1TB NVMe SSD PCle Gen 4 depolama ile eşleştirilecek. Cihaz ekran kartı için ise Nvidia GeForce RTX 4070 donanımını kullanacak.

Özellikler genel açıdan bakıldığında, hem ayrıntılı ofis işleri için kolaylık hem de yüksek bir oyun performansı vaat ediyor. Batarya boyutuna da değinecek olursak yeni bilgisayar, 136W hız destekli 76Wh pil paketinden beslenecek.