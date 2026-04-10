Dyson Clean+Wash Hygiene, ıslak zemin temizleyici kategorisinde markanın sunduğu daha kompakt ve teknik olarak optimize edilmiş modellerden biri olarak konumlanıyor. 3.82 kg ağırlığı ve 180 derece yatabilen gövde yapısı, özellikle mobilya altı temizlikte erişim avantajı sağlıyor. 11.3 cm alçaklığa kadar girebilmesi pratik bir detay olsa da, cihazın genel hacmi dar alanlarda manevrayı tamamen sorunsuz hale getirmiyor. 0.75 litrelik temiz su haznesi ise orta ölçekli kullanım için yeterli, ancak geniş alanlarda sık dolum ihtiyacı doğurabilir.

Temizleme tarafında cihaz, katı ve sıvı kirleri başlık içinde ayrıştıran bir sistem kullanıyor. Bu yaklaşım, klasik filtre tıkanması ve koku problemlerini azaltmayı hedefliyor. 12 noktalı nemlendirme sistemi suyu yüzeye dengeli dağıtırken, 84.000 mikrofiber iplik ve 1.400 naylon kıldan oluşan fırça yapısı mekanik temizlik gücünü artırıyor. Sert zeminlerde kuru kirleri de toplayabilmesi önemli bir avantaj, ancak bu performans yüzey tipine göre değişkenlik gösterebilir.

Cihazın 60 saniyede zemini kuruya yakın hale getirebildiği belirtiliyor. Bu değer ideal koşullarda geçerli ve pratik kullanımda ortam sıcaklığı, zemin tipi ve kir yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak farklı sonuçlar alınabilir. Üç taraflı kenar temizliği, duvar diplerinde daha iyi sonuç üretse de köşe performansı tamamen kusursuz değil. Anti-tangle tarak ise özellikle uzun saçlı kullanıcılar için bakım ihtiyacını azaltan işlevsel bir detay.

Batarya tarafında maksimum 70 dakika çalışma süresi sunuluyor ve dört farklı güç modu ile kullanım senaryosu çeşitlendirilebiliyor. Düşük modda uzun süreli temizlik mümkünken, yüksek güç seviyelerinde bu süre belirgin şekilde düşüyor. Tek şarjla yaklaşık 350 m² temizlik iddiası teorik olarak mümkün, ancak bu değer düşük güç moduna bağlı. Şarj istasyonunun aynı zamanda 85°C sıcak hava ile kurutma yapması hijyen açısından artı, fakat 30 dakikalık kurutma süresi ve ses seviyesi dikkat çekiyor.

Genel değerlendirmede Dyson Clean+Wash Hygiene, teknik olarak dengeli ancak bazı sınırlamaları olan bir model. Kirli su haznesinin küçük olması ve doluyken sızdırma ihtimali pratik kullanımda soru işareti yaratıyor. 24.999 TL seviyesindeki fiyatı düşünüldüğünde, cihazın sunduğu avantajlar kadar kullanım senaryosuna bağlı dezavantajları da göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle ürün, beklentisi net olan kullanıcılar için daha anlamlı bir seçenek haline geliyor.

